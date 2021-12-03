Тіньова економіка в Україні збільшується, - Устенко
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Тіньова економіка є проблемою для низки країн, зокрема й України.
Про це телеканалу "Дом" розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо подивитися по світу, то цифри обсягу тіньової економіки відрізняються, але вона є скрізь. Наприклад, найвищий рівень тіньової економіки в Євросоюзі, згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку, — це буде Угорщина, близько 25% економіки", — зазначив експерт.
Згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку, рівень української "тіні" — близько 50%.
"Традиційно весь час навколо цієї цифри коливається величина. Плюс-мінус — від 45 до 55% від максимуму 2012-2013 року. А якщо подивитися статистику Міністерства економіки України, то рівень "тіні" — близько 28%. Мінекономіки рапортує про її зниження на 2%. Проте рівень досить високий", — продовжив він.
За статистикою за перші три квартали 2021 року українська економіка зросла на 2,8%, але водночас споживання електроенергії збільшилося на 6,8%.
"А рівень споживання електроенергії — це непрямий фактор, на підставі якого ми можемо судити про обсяг тіньової економіки. Тобто ми бачимо колосальний розрив, і це свідчить для мене про те, що є висока частка тіньового сектора економіки. І, на жаль, вона ще має тенденцію на збільшення", — уточнив радник президента.
Ситуація має як негативні та позитивні аспекти.
"Це і погано, і добре. Добре з того погляду, що в тебе завжди є запас для детінізації. Тобто, проводячи детінізацію, ти витягуєш економіку на світло. І це означає, що твій ВВП буде не такий, про який сказав глава держави, виступаючи у Верховній Раді, він сказав про понад 190 млрд дол., про історичний максимум. А насправді цього року він міг би бути набагато більшим. Мало не на щонайменше 25% вище за те, що ми зараз з вами маємо. Тобто насправді наш ВВП може бути за межами 250 млрд дол. досить швидко й легко. Питання — що ти для цього робиш", — деталізував Устенко.
Тим часом державний бюджет не використовують як основний фактор детінізації економіки.
"Для детінізації економіки використовують інші напрями. Наприклад, ось це те, що називається "кешлес" (Cashless), — економіка, де не ходить готівка або частка готівки зменшується. Йдеться про дерегуляцію економіки. Це одне з найважливіших завдань, які президент ставить, наприклад, перед Кабінетом міністрів і, відповідно, перед першим віцепрем'єром, який опікується питаннями економіки", — сказав експерт.
Заробітна плата також є одним з факторів детінізації економіки.
"І коли ти збільшуєш офіційну мінімальну заробітну плату в країні, ти начебто намагаєшся вивести частково заробітну плату з тіні. Але принципово в реальності це не розв'язує завдання, тому я все-таки це виносив би за дужки, в обговореннях, що стосуються бюджету", — наголосив Устенко.
Будь ласка, зачекайте...
Хєнії економіки, прямо як комунізди.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Банк Рината Ахметова похвалився, що він виділяє мільярд доларів Київській школі економіки Андрія Милованова.
І додав що гроші виділяє вже 5 років поспіль.
Милованов - радник Єрмака, голови Офісу президента.
Офіс президента переконує, що він виграє війну проти Ахметова.
Уявіть про скількох ще осіб з оточення Єрмака структури Ахметова можуть розповісти, що ті у Ахметова на фінансовому підсосі?
Жабогадюкінг - моє любиме шоу в українській політиці.
Тут сторінка автора посту з коментарями від автора та дописувачів:
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1400538133721767
Його банк роздає мільйони Ахмєта, не питаючи його.
І тут раптом вирішив публічно про це заявити.
Дані взяті з сайту Мінфіну: "Рівень тіньової економіки в Україні перевищив 30%"
Душат их, душат, душат их душат, а они жиреют и налогов платить не желают. Даже проблемы с перечислением в офшоры их не беспокоят, а мы тут извелись совсем, что и как перечислить ещё для праправнуков???
@newstop_us
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14 ч
ТІКЛЬКИ НЕ РЖАТИ!!!! Слуги Народу отримали «темники»… ОсновнІ тези: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИДУШИВ ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ В КРАЇНІ!! ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВРЯТУВАВ УКРАЇНЦІВ ВІД ПРИХОДУ ДО ВЛАДИ ОЛІГАРХІВ
Звісно разом.
Так шо вибрали - жріть
эта Зеля ...... просто ненависть. маски шоу хоть посмотрю
Юрій Бутусов цього тижня у Рандеву з Яніною Соколовою на 5 канал.
@ZePotsZ
Ну фсеее... відзнаки для 73% готові
1) Уберите норму, работодатель=налоговый агент. Каждый должен платить все налоги сам.
2) Налоги должны быть экономически обоснованными.
3) Налог на выведенный капитал.