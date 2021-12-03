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ВВП (254) тіньова економіка (64) Устенко Олег (57)

Тіньова економіка в Україні збільшується, - Устенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Тіньова економіка в Україні збільшується, - Устенко

Тіньова економіка є проблемою для низки країн, зокрема й України.

Про це телеканалу "Дом" розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо подивитися по світу, то цифри обсягу тіньової економіки відрізняються, але вона є скрізь. Наприклад, найвищий рівень тіньової економіки в Євросоюзі, згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку, — це буде Угорщина, близько 25% економіки", — зазначив експерт.

Згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку, рівень української "тіні" — близько 50%.

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"Традиційно весь час навколо цієї цифри коливається величина. Плюс-мінус — від 45 до 55% від максимуму 2012-2013 року. А якщо подивитися статистику Міністерства економіки України, то рівень "тіні" — близько 28%. Мінекономіки рапортує про її зниження на 2%. Проте рівень досить високий", — продовжив він.

За статистикою за перші три квартали 2021 року українська економіка зросла на 2,8%, але водночас споживання електроенергії збільшилося на 6,8%.

"А рівень споживання електроенергії — це непрямий фактор, на підставі якого ми можемо судити про обсяг тіньової економіки. Тобто ми бачимо колосальний розрив, і це свідчить для мене про те, що є висока частка тіньового сектора економіки. І, на жаль, вона ще має тенденцію на збільшення", — уточнив радник президента.

Ситуація має як негативні та позитивні аспекти.

"Це і погано, і добре. Добре з того погляду, що в тебе завжди є запас для детінізації. Тобто, проводячи детінізацію, ти витягуєш економіку на світло. І це означає, що твій ВВП буде не такий, про який сказав глава держави, виступаючи у Верховній Раді, він сказав про понад 190 млрд дол., про історичний максимум. А насправді цього року він міг би бути набагато більшим. Мало не на щонайменше 25% вище за те, що ми зараз з вами маємо. Тобто насправді наш ВВП може бути за межами 250 млрд дол. досить швидко й легко. Питання — що ти для цього робиш", — деталізував Устенко.

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Тим часом державний бюджет не використовують як основний фактор детінізації економіки.

"Для детінізації економіки використовують інші напрями. Наприклад, ось це те, що називається "кешлес" (Cashless), — економіка, де не ходить готівка або частка готівки зменшується. Йдеться про дерегуляцію економіки. Це одне з найважливіших завдань, які президент ставить, наприклад, перед Кабінетом міністрів і, відповідно, перед першим віцепрем'єром, який опікується питаннями економіки", — сказав експерт.

Заробітна плата також є одним з факторів детінізації економіки.

"І коли ти збільшуєш офіційну мінімальну заробітну плату в країні, ти начебто намагаєшся вивести частково заробітну плату з тіні. Але принципово в реальності це не розв'язує завдання, тому я все-таки це виносив би за дужки, в обговореннях, що стосуються бюджету", — наголосив Устенко.
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Топ коментарі
+16
Здирають все більше податків з тих, хто щось виробляє, і дивуються, що економіка іде в тінь.
Хєнії економіки, прямо як комунізди.
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03.12.2021 15:39
+8
Это всё проклятые ФОПы...
Душат их, душат, душат их душат, а они жиреют и налогов платить не желают. Даже проблемы с перечислением в офшоры их не беспокоят, а мы тут извелись совсем, что и как перечислить ещё для праправнуков???
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03.12.2021 15:55
+7
зебіли накерували
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03.12.2021 15:41
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Здирають все більше податків з тих, хто щось виробляє, і дивуються, що економіка іде в тінь.
Хєнії економіки, прямо як комунізди.
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03.12.2021 15:39 Відповісти
Про зелених геніїв економіки та бурутьбу з олігархами.

Дмитро "Калинчук" Вовнянко



Банк Рината Ахметова похвалився, що він виділяє мільярд доларів Київській школі економіки Андрія Милованова.
І додав що гроші виділяє вже 5 років поспіль.
Милованов - радник Єрмака, голови Офісу президента.
Офіс президента переконує, що він виграє війну проти Ахметова.

Уявіть про скількох ще осіб з оточення Єрмака структури Ахметова можуть розповісти, що ті у Ахметова на фінансовому підсосі?
Жабогадюкінг - моє любиме шоу в українській політиці.
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03.12.2021 15:47 Відповісти
сударыня, вы понимаете вообще своей бошкой сколько это, миллиард у.е?)))) такие как вы смотрели слугу, и что вышло)))
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03.12.2021 16:13 Відповісти
Я НЕ дивилась "слугу".
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03.12.2021 16:20 Відповісти
но читаете постите всякий бред
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03.12.2021 16:30 Відповісти
Автор посту виправився. Банк Ахметова ПУМБ повідомив, що виділив інституту Милованова один мільйон доларів. Причому, робить це протягом кількох років.

Тут сторінка автора посту з коментарями від автора та дописувачів:

https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1400538133721767
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03.12.2021 16:40 Відповісти
ну вот это похоже на правду))))
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03.12.2021 16:41 Відповісти
Сума інша, але також немала і показує які в команді презіка борцуни з олігархами.
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03.12.2021 16:41 Відповісти
вы мыслите в черно-белом а мир бизнеса намного цветнее))) там тот ахметка может даже и не знает об этих платежах
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03.12.2021 17:20 Відповісти
Та ладно ....
Його банк роздає мільйони Ахмєта, не питаючи його.
І тут раптом вирішив публічно про це заявити.

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03.12.2021 17:27 Відповісти
Гыыы, так это же ваша. Смешно))))
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03.12.2021 16:21 Відповісти
ты о чем, смешной?
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03.12.2021 16:31 Відповісти
з приходом до влади зелених рівень тіньової економіки стабільно підвищується, і на першу половину поточного року склав 31%. Найнижчим цей рівень був в 2019-му - 28% (дивись діаграму за ссиллю).
Дані взяті з сайту Мінфіну: "Рівень тіньової економіки в Україні перевищив 30%"
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03.12.2021 16:40 Відповісти
Навіть і уявлення немає чому так.
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03.12.2021 15:39 Відповісти
Это всё проклятые ФОПы...
Душат их, душат, душат их душат, а они жиреют и налогов платить не желают. Даже проблемы с перечислением в офшоры их не беспокоят, а мы тут извелись совсем, что и как перечислить ещё для праправнуков???
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03.12.2021 15:55 Відповісти
зебіли накерували
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03.12.2021 15:41 Відповісти
Та да. А они пусть еще пару раз поднимут прямые и непрямые налоги в период жесточайшего экономического кризиса и снова с удивлением увидят, что будет еще больше теневой экономики. Бизнес уходит в тень в ответ на тупизну и жадность власти.
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03.12.2021 16:20 Відповісти
Voice of Ukraine


@newstop_us

·
14 ч



ТІКЛЬКИ НЕ РЖАТИ!!!! Слуги Народу отримали «темники»… ОсновнІ тези: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИДУШИВ ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ В КРАЇНІ!! ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВРЯТУВАВ УКРАЇНЦІВ ВІД ПРИХОДУ ДО ВЛАДИ ОЛІГАРХІВ
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03.12.2021 15:43 Відповісти
как в анекдоте - "а я сегодня женщину от изнасилования спас! - как именно? - уговорил!"
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03.12.2021 15:49 Відповісти
Давайте ще податки збільшимо? Та створимо міністерство з проблем тіньової економіки (назва робоча), тоді та тіньова точно не встоїть!
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03.12.2021 15:46 Відповісти
а ти, випадково, не робив це разом? Дуже вже нік знайомий.
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03.12.2021 15:57 Відповісти
Якщо у вас параноя, це означає, що за вами не слідкують .
Звісно разом.
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03.12.2021 16:00 Відповісти
у нас не параноя, у нас пам`ять хороша
Так шо вибрали - жріть
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03.12.2021 16:02 Відповісти
Та я тут ще з палеоліту та добре пам'ятаю саме коли пішло винищення, і без того нечисельного, середнього класу.
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03.12.2021 16:04 Відповісти
8.45 где то https://www.youtube.com/watch?v=vqCGfiZR9Kw

эта Зеля ...... просто ненависть. маски шоу хоть посмотрю
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03.12.2021 15:46 Відповісти
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03.12.2021 15:47 Відповісти
«Наньосшиє сєрьозний удар» нарешті зустрілися...)

Юрій Бутусов цього тижня у Рандеву з Яніною Соколовою на 5 канал.
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03.12.2021 15:48 Відповісти


@ZePotsZ



Ну фсеее... відзнаки для 73% готові
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03.12.2021 15:47 Відповісти
...бугага!!!
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03.12.2021 15:50 Відповісти
о какие антирейтинги себе наел))
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03.12.2021 15:57 Відповісти
обычная реакция экономики на беспредел государства и конченые налоговые "улучшеньица"
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03.12.2021 15:56 Відповісти
слава найвеличнішому лідору **********!
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03.12.2021 15:59 Відповісти
Сначала идиоты голосуют за дебильного клоуна. Потом жалуются, как все плохо стало. Когда кретины политиканы управляют страной "членом на пианино", страна уходит в тень. Они топят страну в навозной яме, а зедебилы отплевываясь бубнят мантру: "лишь бы не Порошенко".
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03.12.2021 16:00 Відповісти
Вы не правы, люди просто защищают свои деньги, ну как членограй)
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03.12.2021 16:03 Відповісти
Надо же, никогда такого небыло и вот опять)))
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03.12.2021 16:29 Відповісти
збільшується тіньова економіка, кажеш? а шо ж ти такой весь руцкаязичний "прафєсіанал-савєтнік" два з половиною років радиш найвеличнішій зе-лупі **********? а шо стільки ж робить твій синочок у раді?
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03.12.2021 16:31 Відповісти
и в этом олигархи не виноваты их нужно цалавать в очко
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03.12.2021 16:33 Відповісти
З посиленням дуркування влади та крадівництва тіньова економіка завжди поширюється. Та якби не вона, пересічні вже б передохли
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03.12.2021 16:33 Відповісти
Во всём виноваты пенсы - собирают бутылки и сдают,продают зелень со своего огородика,а налоги не платят!Мало их мусора кошмарят!
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03.12.2021 16:36 Відповісти
Чесні Володя і Беня працюють по "білому", а олігархи чомусь лізуть в тінь. Що їм ще не вистачає?
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03.12.2021 16:36 Відповісти
А вы думали, подняв налоги и обложив ФОПов данью, экономика выйдет из тени?))
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03.12.2021 16:37 Відповісти
Для детенизации:
1) Уберите норму, работодатель=налоговый агент. Каждый должен платить все налоги сам.
2) Налоги должны быть экономически обоснованными.
3) Налог на выведенный капитал.
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03.12.2021 16:41 Відповісти
А бубочка декілька днів тому, у свому зверненні до ВР, аж з панталонів вискакувала, доповідаючи про різке зниження обсягів тіньової економіки. Так хто бреше?
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03.12.2021 16:43 Відповісти
https://youtu.be/PRZ5S9B-88Q///Крысу Путлера Бигуса раскрыли
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03.12.2021 16:52 Відповісти
Неправильное налогообложение.....
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03.12.2021 17:25 Відповісти
Люди начали использовать электричество для обогрева, вместо газа по 30000-40000 грн. за 1000 кубов для предприятий, вот вам и рост потребления электричества на 6,8%, экономисты херовы...
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03.12.2021 18:54 Відповісти
Правильно, хай порівняють, на скільки зменшилось споживання газу, особливо малими підприємствами
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03.12.2021 19:54 Відповісти
Хоть одна хорошая новость!
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03.12.2021 19:46 Відповісти
 
 