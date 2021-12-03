РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10894 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
3 758 52
ВВП (633) теневая экономика (106) Устенко Олег (49)

Теневая экономика в Украине увеличивается, - Устенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Теневая экономика в Украине увеличивается, - Устенко

Теневая экономика является проблемой для ряда стран, в том числе Украины.

Об этом телеканалу "Дом" рассказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, передает Цензор.НЕТ.

"Если посмотреть по миру, то цифры объема теневой экономики разнятся, но она есть везде. Например, самый высокий уровень теневой экономики в Евросоюзе, согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, — это будет Венгрия, около 25% экономики", — отметил эксперт.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, уровень украинский "тени" — порядка 50%.

"Традиционно все время вокруг этой цифры колеблется величина. Плюс-минус — от 45 до 55% от максимума 2012-2013 года. А если посмотреть статистику Министерства экономики Украины, то уровень "тени" — порядка 28%. Минэкономики рапортует о ее снижении на 2%. Тем не менее уровень достаточно высокий", — продолжил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев о Госбюджете-2022: Украина выходит из кризиса, мы постепенно "отбеливаем" экономику

По статистике, за первые три квартала 2021 года украинская экономика выросла на 2,8%, но при этом потребление электроэнергии увеличилось на 6,8%.

"А уровень потребления электроэнергии — это косвенный фактор, на основании которого мы можем судить об объеме теневой экономики. То есть мы видим колоссальный разрыв, и это свидетельствует для меня о том, что есть высокая доля теневого сектора экономики. И, к сожалению, она еще ко всему имеет тенденцию на увеличение", — уточнил советник президента.

Ситуация имеет как негативные, так и позитивные аспекты.

"Это и плохо, и хорошо. Хорошо с той точки зрения, что у тебя есть всегда запас для детенизации. То есть, проводя детенизацию, ты вытаскиваешь экономику на свет. И это значит, что твой ВВП будет не такой, о котором сказал глава государства, выступая в Верховной Раде. Он сказал о более чем 190 млрд долл., об историческом максимуме. А в реальности в этом году он мог бы быть гораздо больше. Чуть ли не на 25% как минимум выше, чем то, что мы сейчас с вами имеем. То есть в реальности наш ВВП может быть за пределами 250 млрд долл. достаточно быстро и легко. Вопрос — что ты для этого делаешь", — детализировал Устенко.

Между тем государственный бюджет не используется как основной фактор детенизации экономики.

"Для детенизации экономики используются другие направления. Например, вот это то, что называется "кешлесс" (Cashless), — экономика, где не ходят наличные деньги или доля наличных уменьшается. Речь идет о дерегуляции экономики. Это одна из важнейших задач, которые президент ставит, например, перед Кабинетом министров и, соответственно, перед первым вице-премьером, который занимается вопросами экономики", — сказал эксперт.

Читайте также: Теневую экономику Украины планируют сократить до 25% за три года, – министр Любченко

Заработная плата — также один из факторов детенизации экономики.

"И когда ты увеличиваешь официальную минимальную заработную плату в стране, ты вроде бы пытаешься вывести частично заработную плату из тени. Но принципиально в реальности это не решает задачу, поэтому я бы все-таки это выносил за скобки в обсуждениях, касающихся бюджета", — подчеркнул Устенко.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Здирають все більше податків з тих, хто щось виробляє, і дивуються, що економіка іде в тінь.
Хєнії економіки, прямо як комунізди.
показать весь комментарий
03.12.2021 15:39
+8
Это всё проклятые ФОПы...
Душат их, душат, душат их душат, а они жиреют и налогов платить не желают. Даже проблемы с перечислением в офшоры их не беспокоят, а мы тут извелись совсем, что и как перечислить ещё для праправнуков???
показать весь комментарий
03.12.2021 15:55
+7
зебіли накерували
показать весь комментарий
03.12.2021 15:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Здирають все більше податків з тих, хто щось виробляє, і дивуються, що економіка іде в тінь.
Хєнії економіки, прямо як комунізди.
показать весь комментарий
03.12.2021 15:39 Ответить
Про зелених геніїв економіки та бурутьбу з олігархами.

Дмитро "Калинчук" Вовнянко



Банк Рината Ахметова похвалився, що він виділяє мільярд доларів Київській школі економіки Андрія Милованова.
І додав що гроші виділяє вже 5 років поспіль.
Милованов - радник Єрмака, голови Офісу президента.
Офіс президента переконує, що він виграє війну проти Ахметова.

Уявіть про скількох ще осіб з оточення Єрмака структури Ахметова можуть розповісти, що ті у Ахметова на фінансовому підсосі?
Жабогадюкінг - моє любиме шоу в українській політиці.
показать весь комментарий
03.12.2021 15:47 Ответить
сударыня, вы понимаете вообще своей бошкой сколько это, миллиард у.е?)))) такие как вы смотрели слугу, и что вышло)))
показать весь комментарий
03.12.2021 16:13 Ответить
Я НЕ дивилась "слугу".
показать весь комментарий
03.12.2021 16:20 Ответить
но читаете постите всякий бред
показать весь комментарий
03.12.2021 16:30 Ответить
Автор посту виправився. Банк Ахметова ПУМБ повідомив, що виділив інституту Милованова один мільйон доларів. Причому, робить це протягом кількох років.

Тут сторінка автора посту з коментарями від автора та дописувачів:

https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1400538133721767
показать весь комментарий
03.12.2021 16:40 Ответить
ну вот это похоже на правду))))
показать весь комментарий
03.12.2021 16:41 Ответить
Сума інша, але також немала і показує які в команді презіка борцуни з олігархами.
показать весь комментарий
03.12.2021 16:41 Ответить
вы мыслите в черно-белом а мир бизнеса намного цветнее))) там тот ахметка может даже и не знает об этих платежах
показать весь комментарий
03.12.2021 17:20 Ответить
Та ладно ....
Його банк роздає мільйони Ахмєта, не питаючи його.
І тут раптом вирішив публічно про це заявити.

показать весь комментарий
03.12.2021 17:27 Ответить
Гыыы, так это же ваша. Смешно))))
показать весь комментарий
03.12.2021 16:21 Ответить
ты о чем, смешной?
показать весь комментарий
03.12.2021 16:31 Ответить
з приходом до влади зелених рівень тіньової економіки стабільно підвищується, і на першу половину поточного року склав 31%. Найнижчим цей рівень був в 2019-му - 28% (дивись діаграму за ссиллю).
Дані взяті з сайту Мінфіну: "Рівень тіньової економіки в Україні перевищив 30%"
показать весь комментарий
03.12.2021 16:40 Ответить
Навіть і уявлення немає чому так.
показать весь комментарий
03.12.2021 15:39 Ответить
Это всё проклятые ФОПы...
Душат их, душат, душат их душат, а они жиреют и налогов платить не желают. Даже проблемы с перечислением в офшоры их не беспокоят, а мы тут извелись совсем, что и как перечислить ещё для праправнуков???
показать весь комментарий
03.12.2021 15:55 Ответить
зебіли накерували
показать весь комментарий
03.12.2021 15:41 Ответить
Та да. А они пусть еще пару раз поднимут прямые и непрямые налоги в период жесточайшего экономического кризиса и снова с удивлением увидят, что будет еще больше теневой экономики. Бизнес уходит в тень в ответ на тупизну и жадность власти.
показать весь комментарий
03.12.2021 16:20 Ответить
Voice of Ukraine


@newstop_us

·
14 ч



ТІКЛЬКИ НЕ РЖАТИ!!!! Слуги Народу отримали «темники»… ОсновнІ тези: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИДУШИВ ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ В КРАЇНІ!! ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВРЯТУВАВ УКРАЇНЦІВ ВІД ПРИХОДУ ДО ВЛАДИ ОЛІГАРХІВ
показать весь комментарий
03.12.2021 15:43 Ответить
как в анекдоте - "а я сегодня женщину от изнасилования спас! - как именно? - уговорил!"
показать весь комментарий
03.12.2021 15:49 Ответить
Давайте ще податки збільшимо? Та створимо міністерство з проблем тіньової економіки (назва робоча), тоді та тіньова точно не встоїть!
показать весь комментарий
03.12.2021 15:46 Ответить
а ти, випадково, не робив це разом? Дуже вже нік знайомий.
показать весь комментарий
03.12.2021 15:57 Ответить
Якщо у вас параноя, це означає, що за вами не слідкують .
Звісно разом.
показать весь комментарий
03.12.2021 16:00 Ответить
у нас не параноя, у нас пам`ять хороша
Так шо вибрали - жріть
показать весь комментарий
03.12.2021 16:02 Ответить
Та я тут ще з палеоліту та добре пам'ятаю саме коли пішло винищення, і без того нечисельного, середнього класу.
показать весь комментарий
03.12.2021 16:04 Ответить
8.45 где то https://www.youtube.com/watch?v=vqCGfiZR9Kw

эта Зеля ...... просто ненависть. маски шоу хоть посмотрю
показать весь комментарий
03.12.2021 15:46 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2021 15:47 Ответить
«Наньосшиє сєрьозний удар» нарешті зустрілися...)

Юрій Бутусов цього тижня у Рандеву з Яніною Соколовою на 5 канал.
показать весь комментарий
03.12.2021 15:48 Ответить


@ZePotsZ



Ну фсеее... відзнаки для 73% готові
показать весь комментарий
03.12.2021 15:47 Ответить
...бугага!!!
показать весь комментарий
03.12.2021 15:50 Ответить
о какие антирейтинги себе наел))
показать весь комментарий
03.12.2021 15:57 Ответить
обычная реакция экономики на беспредел государства и конченые налоговые "улучшеньица"
показать весь комментарий
03.12.2021 15:56 Ответить
слава найвеличнішому лідору **********!
показать весь комментарий
03.12.2021 15:59 Ответить
Сначала идиоты голосуют за дебильного клоуна. Потом жалуются, как все плохо стало. Когда кретины политиканы управляют страной "членом на пианино", страна уходит в тень. Они топят страну в навозной яме, а зедебилы отплевываясь бубнят мантру: "лишь бы не Порошенко".
показать весь комментарий
03.12.2021 16:00 Ответить
Вы не правы, люди просто защищают свои деньги, ну как членограй)
показать весь комментарий
03.12.2021 16:03 Ответить
Надо же, никогда такого небыло и вот опять)))
показать весь комментарий
03.12.2021 16:29 Ответить
збільшується тіньова економіка, кажеш? а шо ж ти такой весь руцкаязичний "прафєсіанал-савєтнік" два з половиною років радиш найвеличнішій зе-лупі **********? а шо стільки ж робить твій синочок у раді?
показать весь комментарий
03.12.2021 16:31 Ответить
и в этом олигархи не виноваты их нужно цалавать в очко
показать весь комментарий
03.12.2021 16:33 Ответить
З посиленням дуркування влади та крадівництва тіньова економіка завжди поширюється. Та якби не вона, пересічні вже б передохли
показать весь комментарий
03.12.2021 16:33 Ответить
Во всём виноваты пенсы - собирают бутылки и сдают,продают зелень со своего огородика,а налоги не платят!Мало их мусора кошмарят!
показать весь комментарий
03.12.2021 16:36 Ответить
Чесні Володя і Беня працюють по "білому", а олігархи чомусь лізуть в тінь. Що їм ще не вистачає?
показать весь комментарий
03.12.2021 16:36 Ответить
А вы думали, подняв налоги и обложив ФОПов данью, экономика выйдет из тени?))
показать весь комментарий
03.12.2021 16:37 Ответить
Для детенизации:
1) Уберите норму, работодатель=налоговый агент. Каждый должен платить все налоги сам.
2) Налоги должны быть экономически обоснованными.
3) Налог на выведенный капитал.
показать весь комментарий
03.12.2021 16:41 Ответить
А бубочка декілька днів тому, у свому зверненні до ВР, аж з панталонів вискакувала, доповідаючи про різке зниження обсягів тіньової економіки. Так хто бреше?
показать весь комментарий
03.12.2021 16:43 Ответить
https://youtu.be/PRZ5S9B-88Q///Крысу Путлера Бигуса раскрыли
показать весь комментарий
03.12.2021 16:52 Ответить
Неправильное налогообложение.....
показать весь комментарий
03.12.2021 17:25 Ответить
Люди начали использовать электричество для обогрева, вместо газа по 30000-40000 грн. за 1000 кубов для предприятий, вот вам и рост потребления электричества на 6,8%, экономисты херовы...
показать весь комментарий
03.12.2021 18:54 Ответить
Правильно, хай порівняють, на скільки зменшилось споживання газу, особливо малими підприємствами
показать весь комментарий
03.12.2021 19:54 Ответить
Хоть одна хорошая новость!
показать весь комментарий
03.12.2021 19:46 Ответить
 
 