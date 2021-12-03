Теневая экономика в Украине увеличивается, - Устенко

Теневая экономика является проблемой для ряда стран, в том числе Украины.

Об этом телеканалу "Дом" рассказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, передает Цензор.НЕТ.

"Если посмотреть по миру, то цифры объема теневой экономики разнятся, но она есть везде. Например, самый высокий уровень теневой экономики в Евросоюзе, согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, — это будет Венгрия, около 25% экономики", — отметил эксперт.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, уровень украинский "тени" — порядка 50%.

"Традиционно все время вокруг этой цифры колеблется величина. Плюс-минус — от 45 до 55% от максимума 2012-2013 года. А если посмотреть статистику Министерства экономики Украины, то уровень "тени" — порядка 28%. Минэкономики рапортует о ее снижении на 2%. Тем не менее уровень достаточно высокий", — продолжил он.

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По статистике, за первые три квартала 2021 года украинская экономика выросла на 2,8%, но при этом потребление электроэнергии увеличилось на 6,8%.

"А уровень потребления электроэнергии — это косвенный фактор, на основании которого мы можем судить об объеме теневой экономики. То есть мы видим колоссальный разрыв, и это свидетельствует для меня о том, что есть высокая доля теневого сектора экономики. И, к сожалению, она еще ко всему имеет тенденцию на увеличение", — уточнил советник президента.

Ситуация имеет как негативные, так и позитивные аспекты.

"Это и плохо, и хорошо. Хорошо с той точки зрения, что у тебя есть всегда запас для детенизации. То есть, проводя детенизацию, ты вытаскиваешь экономику на свет. И это значит, что твой ВВП будет не такой, о котором сказал глава государства, выступая в Верховной Раде. Он сказал о более чем 190 млрд долл., об историческом максимуме. А в реальности в этом году он мог бы быть гораздо больше. Чуть ли не на 25% как минимум выше, чем то, что мы сейчас с вами имеем. То есть в реальности наш ВВП может быть за пределами 250 млрд долл. достаточно быстро и легко. Вопрос — что ты для этого делаешь", — детализировал Устенко.

Между тем государственный бюджет не используется как основной фактор детенизации экономики.

"Для детенизации экономики используются другие направления. Например, вот это то, что называется "кешлесс" (Cashless), — экономика, где не ходят наличные деньги или доля наличных уменьшается. Речь идет о дерегуляции экономики. Это одна из важнейших задач, которые президент ставит, например, перед Кабинетом министров и, соответственно, перед первым вице-премьером, который занимается вопросами экономики", — сказал эксперт.

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Заработная плата — также один из факторов детенизации экономики.

"И когда ты увеличиваешь официальную минимальную заработную плату в стране, ты вроде бы пытаешься вывести частично заработную плату из тени. Но принципиально в реальности это не решает задачу, поэтому я бы все-таки это выносил за скобки в обсуждениях, касающихся бюджета", — подчеркнул Устенко.