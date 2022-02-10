У справі ПриватБанку є п'ять підозрюваних, інших фігурантів встановлюють, - Ситник
У справі за підозрою колишніх високопоставлених співробітників ПриватБанку у розтраті коштів шляхом зловживання службовим становищем наразі є п'ять підозрюваних, але інших співучасників ще встановлюють.
Про це сказав під час брифінгу в Укрінформі повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ.
"Приватбанк - справа велика, складна. На сьогодні по цій справі 5 підозрюваних. По деяких з них отримано дозвіл на заочний розгляд, тому що вони перебувають за межами країни, по них дано рішення суду про заочний арешт", - сказав Ситник.
Він додав, що епізодів у справі дуже багато, тому що досліджується великий період часу і найімовірніше ухвалять рішення щодо скерування до суду тих епізодів, де є підозри, щоб "економити процесуальні строки".
Напрацювання для звернень до суду перебувають на завершальній стадії, основна справа залишається і далі будуть встановлювати інших співучасників злочину, наголосив Ситник.
Як повідомлялося, 15 березня Національне антикорупційне бюро оголосило підозру трьом колишнім посадовцям ПриватБанку - ексголові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 млрд грн.
У червні кількість підозрюваних зросла до п'яти.
Того ж місяця стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Інтерполу із проханням щодо оголошення у розшук колишнього міноритарного акціонера ПриватБанку Дубілета, який переховується за кордоном.
22 грудня у НАБУ поінформували, що Вищий антикорупційний суд заочно арештував колишнього голову правління "ПриватБанку".
ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель неробочих кредитів ПриватБанку, який пов'язують з попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінювався у 212,795 млрд грн.
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Приватбанку ПОФІГ.
Вони працюють на хазяїна