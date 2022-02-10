У справі ПриватБанку є п'ять підозрюваних, інших фігурантів встановлюють, - Ситник

У справі за підозрою колишніх високопоставлених співробітників ПриватБанку у розтраті коштів шляхом зловживання службовим становищем наразі є п'ять підозрюваних, але інших співучасників ще встановлюють.

Про це сказав під час брифінгу в Укрінформі повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ.

"Приватбанк - справа велика, складна. На сьогодні по цій справі 5 підозрюваних. По деяких з них отримано дозвіл на заочний розгляд, тому що вони перебувають за межами країни, по них дано рішення суду про заочний арешт", - сказав Ситник.

Він додав, що епізодів у справі дуже багато, тому що досліджується великий період часу і найімовірніше ухвалять рішення щодо скерування до суду тих епізодів, де є підозри, щоб "економити процесуальні строки".

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Напрацювання для звернень до суду перебувають на завершальній стадії, основна справа залишається і далі будуть встановлювати інших співучасників злочину, наголосив Ситник.

Як повідомлялося, 15 березня Національне антикорупційне бюро оголосило підозру трьом колишнім посадовцям ПриватБанку - ексголові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 млрд грн.

У червні кількість підозрюваних зросла до п'яти.

Того ж місяця стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Інтерполу із проханням щодо оголошення у розшук колишнього міноритарного акціонера ПриватБанку Дубілета, який переховується за кордоном.

22 грудня у НАБУ поінформували, що Вищий антикорупційний суд заочно арештував колишнього голову правління "ПриватБанку".

ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель неробочих кредитів ПриватБанку, який пов'язують з попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінювався у 212,795 млрд грн.