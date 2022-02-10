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Новини Націоналізація Приватбанку
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У справі ПриватБанку є п'ять підозрюваних, інших фігурантів встановлюють, - Ситник

У справі за підозрою колишніх високопоставлених співробітників ПриватБанку у розтраті коштів шляхом зловживання службовим становищем наразі є п'ять підозрюваних, але інших співучасників ще встановлюють.

Про це сказав під час брифінгу в Укрінформі повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ.

"Приватбанк - справа велика, складна. На сьогодні по цій справі 5 підозрюваних. По деяких з них отримано дозвіл на заочний розгляд, тому що вони перебувають за межами країни, по них дано рішення суду про заочний арешт", - сказав Ситник.

Він додав, що епізодів у справі дуже багато, тому що досліджується великий період часу і найімовірніше ухвалять рішення щодо скерування до суду тих епізодів, де є підозри, щоб "економити процесуальні строки".

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Напрацювання для звернень до суду перебувають на завершальній стадії, основна справа залишається і далі будуть встановлювати інших співучасників злочину, наголосив Ситник.

Як повідомлялося, 15 березня Національне антикорупційне бюро оголосило підозру трьом колишнім посадовцям ПриватБанку - ексголові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 млрд грн.

У червні кількість підозрюваних зросла до п'яти.

Того ж місяця стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Інтерполу із проханням щодо оголошення у розшук колишнього міноритарного акціонера ПриватБанку Дубілета, який переховується за кордоном.

22 грудня у НАБУ поінформували, що Вищий антикорупційний суд заочно арештував колишнього голову правління "ПриватБанку".

ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель неробочих кредитів ПриватБанку, який пов'язують з попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінювався у 212,795 млрд грн.

Автор: 

НАБУ (5118) Ситник Артем (863) Приватбанк (2439)


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Топ коментарі
+7
А Бєня Казламойській що,мабуть не фігурант...
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10.02.2022 17:00 Відповісти
+4
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10.02.2022 17:01 Відповісти
+3
Бюро экономической безопасности (БЭБ) подозревает все ведущие сети АЗС страны - OKKO, WOG, Shell, SOCAR, KLO, AMIC - в уклонении от уплаты налогов и торговле фальсифицированным топливом. В перечень подозреваемых не попали только АЗС олигарха Игоря Коломойского, работающие под брендами "Укрнафта", ANP и "Авиас".
https://www.rbc.ua/rus/news/beb-predyavilo-obvineniya-vsem-setyam-azs-1644320761.html?fbclid=IwAR2x3PssRVhHtKDeM4AnOlVXw-RTNfQKeZK34r9sy9UyaWegc5Q0mChSnp4
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10.02.2022 17:33 Відповісти
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А Бєня Казламойській що,мабуть не фігурант...
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10.02.2022 17:00 Відповісти
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10.02.2022 17:01 Відповісти
Бюро экономической безопасности (БЭБ) подозревает все ведущие сети АЗС страны - OKKO, WOG, Shell, SOCAR, KLO, AMIC - в уклонении от уплаты налогов и торговле фальсифицированным топливом. В перечень подозреваемых не попали только АЗС олигарха Игоря Коломойского, работающие под брендами "Укрнафта", ANP и "Авиас".
https://www.rbc.ua/rus/news/beb-predyavilo-obvineniya-vsem-setyam-azs-1644320761.html?fbclid=IwAR2x3PssRVhHtKDeM4AnOlVXw-RTNfQKeZK34r9sy9UyaWegc5Q0mChSnp4
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10.02.2022 17:33 Відповісти
бо воно-свящєнная карова...
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10.02.2022 17:34 Відповісти
Ну это же не с олигархами бороться. Здесь интересы уважаемых людей.
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10.02.2022 17:00 Відповісти
Більше того ТЕПЕРЕШНІ високопосадовці приветбанку працюють на КАЛОмойського. Тупо гляньте анкету ФОПа, потім постанову НБУ 65, додаток 23.
Приватбанку ПОФІГ.
Вони працюють на хазяїна
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10.02.2022 19:45 Відповісти
Клоун тоже под подозрением?
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10.02.2022 20:43 Відповісти
Не дадут Ситнику ці ####си довести діло до суду...
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10.02.2022 23:04 Відповісти
 
 