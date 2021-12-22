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ВАКС заочно арештував ексглаву правління "Приватбанку" Дубілета, - САП

ВАКС заочно арештував ексглаву правління

22 грудня 2021 року за клопотанням детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові правління ПАТ КБ "ПриватБанк" Олександру Дубілету, якого підозрюють у розтраті коштів банку напередодні його націоналізації та завданні банку збитків у сумі $314,9 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Нагадується, в ході слідства встановлено, що у грудні 2016 року, за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним, голова правління спільно з іншими особами на підставі неправдивих документів виплатив коштом банку понад 136,89 млн гривень на користь страхової компанії, пов'язаної з "ПриватБанком".

"Окрім цього, вказана особа підозрюється у розтраті грошових коштів банку в переддень його націоналізації в особливо великому розмірі шляхом незаконного списання зобов’язань компаній-нерезидентів за рахунок коштів "Приватбанку", організації незаконної та документально не обґрунтованої заміни боржника на підконтрольну та пов’язану "Приватбанком" компанію для подальшої неможливості стягнення коштів на користь банку та прикритті вчиненого злочину. Загальна сума збитків у цьому епізоді сягає 314 901 825,8 дол. США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 16.12.2016 складає 8 281 448 814,81 гривень", - йдеться у повідомленні.

28 жовтня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурорів та детективів та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС дозволив здійснення заочного досудового розслідування щодо ексглави правління "Приватбанку" Дубілета, - САП

ВАКС заочно арештував ексглаву правління Приватбанку Дубілета, - САП 01
ВАКС заочно арештував ексглаву правління Приватбанку Дубілета, - САП 02

Автор: 

Дубілет Олександр (115) Приватбанк (2432)


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Топ коментарі
+12
он такой же человек петралексеича, как вы - орангутанг.
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22.12.2021 13:44
+11
Не оскорбляйте приматов,они явно умнее.
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22.12.2021 13:47
+8
не бреши. Це падло було на підсосі в Коломойського, як і сраний кловун зеленський. Виводив рефінансування, яке отримував Приват від держави на кредити структурам Коломойського. Злиняв одразу після націоналізації Привата Порошенком.
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22.12.2021 13:48
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22.12.2021 13:37 Відповісти
и как ему поплохело то в Израиле... сделает себе иную ксиву причем официально Моссад Израиля этим прикрытием занимается легально вставит биометрию иных отпечатков и будет этот Дубилет уже Хаим Сраюль Говнюкович спокойно в Борисполе пересекать границу плюя нам в лицо... у нас нет систем распознования по биометрическим параметрам походка лицо анатомические особенности конкретного лица...даже после пластики и прочие антропологические параметры человека.. поэтому давно вводят геномный фонд и картотеку....личности... сетччатки глаза о тпечатки ступни ног фотографирвоание любых значимых особенностей покадрово на теле родинки бородавки шрамы... по наколки молчу их выводят и успешно... а вот родинка или бородавка даже удаленная оставляет след на теле...
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22.12.2021 14:07 Відповісти
-- Вот что, братец, -- вымолвил писатель задушевным голосом, -- в чем, собственно, твое дело? Чего ты боишься? Украл? Да, украл. Украл сто рублей, поддавшись неотразимому влиянию романа Агафона Шахова "Бег волны", издательство "Васильевские четверги", тираж 10 000 экземпляров, Москва 1927 год, страниц 269, цена в папке 2 рубля 25 копеек. (с)
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22.12.2021 15:40 Відповісти
Ківа он може і трахнуть заочно!
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22.12.2021 13:39 Відповісти
"Честный" человек Петралексеича, а прячется как и Гонтарева. С чего бы это?
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22.12.2021 13:43 Відповісти
он такой же человек петралексеича, как вы - орангутанг.
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22.12.2021 13:44 Відповісти
Не оскорбляйте приматов,они явно умнее.
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22.12.2021 13:47 Відповісти
Ну так тебе про это говорят. Объясню для дебилов: ты тупее обезьяны. Так понятно?
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22.12.2021 14:18 Відповісти
Тупее зедебила только гусачленко.
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23.12.2021 12:09 Відповісти
зебелович,ты бы штаны подсушил,скоро вернется Порох.
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22.12.2021 13:46 Відповісти
не бреши. Це падло було на підсосі в Коломойського, як і сраний кловун зеленський. Виводив рефінансування, яке отримував Приват від держави на кредити структурам Коломойського. Злиняв одразу після націоналізації Привата Порошенком.
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22.12.2021 13:48 Відповісти
Ще один експерт з обойми упоротих зебілоїдів. Вітаю.)))
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22.12.2021 14:02 Відповісти
не усмотрел ты, пост в аэропорту оставил
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22.12.2021 14:05 Відповісти
машет вам всем из Лондона израильским паспортом вместе со своим сынулей
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22.12.2021 13:49 Відповісти
І говорить: ...в мойо отсутсвіє оні моґут мєня даже біть...
Та витрачає настрижену з посполитих "вовну"
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22.12.2021 13:57 Відповісти
завданні банку збитків у сумі $314,9 млн .- Дубилет заявляет, что не убегал от украинского правосудия, а просто вернулся на родину, в Израиль. Возвращаться в Украину не собирается и передаёт украинцам через сына, советника Баканова , большой привет.
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22.12.2021 13:50 Відповісти
сидячі в герцлії, зі всім непосільно нажитим,маючи свого ручного клоуна у владі- можна сміло срати на все!
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22.12.2021 14:02 Відповісти
ниправда,жида не виноватая
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22.12.2021 14:04 Відповісти
тогда ещё наверное и через зелю выводили бабло
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22.12.2021 14:04 Відповісти
Переговорить со спецами из тех же сынов Израиля, за 10% от суммы ущерба,, привезут "ещё тепленького"...
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22.12.2021 14:04 Відповісти
10% то сильно много. за 0,3% даже привезут + расходы
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22.12.2021 14:16 Відповісти
В качестве рекламной акции, на почин, так сказать
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22.12.2021 14:24 Відповісти
Теперь тёплыми вечерами, в кафешке возле моря в г.Хайфа, где по вечерам на набережной нежно колышется легкий и тёплый морской бриз, этот банкир за рюмкой коньяка рассказывает Эдику Ставицкому и Диме Табачнику как он ловко разводил украинских гоев на бабки…. Да об этом романы можно писать….Зеля, вот скажи честно, почему ты дал этому землячку убежать из Украины? Опять роялти???
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22.12.2021 14:24 Відповісти
"""такой же кидала интересной нац. Теперь хфамилия -РОЗЕНБЕРГ в Хайфе..
Экс.министр Энергетики Украины Э. СТАВИЦКИЙ.

Обыск у Ставицкого: МВД изъяло 42 кг. золота, 4.8 млн. $ наличными. ФОТО Источник:
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22.12.2021 14:48 Відповісти
https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/
https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/
Смотрим жалобы, обманутых клиентов банка.

Тигибка номер два !
Медаль этому мошеннику и кидалу .
Одному -
от Франции за уничтожение ВСЕХ цементных заводов в Украине -
второму -
за кражу миллиардов
налоховых Активов у Украинских Граждан . Во время войны такими разбирается Военный Трибунал и комендантский взвод!
*
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/dengi-iz-terminalov-ne-popadajut-na-scheta-klien-385483/
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22.12.2021 14:28 Відповісти
Так это он украл ПриватБанк? А говорили Порошенко😁😁😁😁
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22.12.2021 14:34 Відповісти
Он украл бабки вкладчиков банка, а потом пустой банк с миллиардными долгами продал правительству Украины на 1 грн.
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22.12.2021 14:47 Відповісти
А толку????????????????????????????????????????????????????????????????
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22.12.2021 14:38 Відповісти

Толк в этих бумагах электронных есть !
Когда начнутся разборки , почему за 30 лет Украина и Украинцы стали в Европе самой нищей нацией -
тогда и понадобятся эти списки нашим внукам ..Опыт Мосада.
Так на подходе еще разборки с кравчуком за "Бласко" - 330 кораблей ЧМП и сданное
за 220 000 000 млн. долларов США стратегическое 178 ШПУ МБР с новейшими изделиями СС-22 и
тактического ЯО - 2272 ед. оружия .

По оценкам правительства USA , стоимость третьего в мире Украинского арсенала ЯО -
равна -
2.7 000 000 000 000 млд. долларов USA/
Это значит , что МВФ и Международный банк ходил бы у нас в должниках ,
А КАЖДЫЙ Гражданин Украины (включая младенцев)
получал 30 лет
по 2 000 долларов е ж е м е ся я ч н о !
За сдачу. Вот , что стоит предательство вождей..
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22.12.2021 15:04 Відповісти
И какое отношение этот 3 ядерный потенциал имеет к дубилету и его заочному аресту, тем более что с израиля выдачи нет?
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22.12.2021 21:28 Відповісти
А порхатий Бєня чому досі гуляє на волі, жир нагулює? Він чистий і прозорий перед законом, як сльози Клоуна?
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22.12.2021 15:07 Відповісти
Он ничего не знал! За хозяйственную деятельность отвечает директор
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22.12.2021 15:10 Відповісти
гнида дубилет и его дружбан зеленский грабили вкладчиков приватбанка под чуйким руководством каломойше
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22.12.2021 15:41 Відповісти
 
 