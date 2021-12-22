ВАКС заочно арештував ексглаву правління "Приватбанку" Дубілета, - САП

22 грудня 2021 року за клопотанням детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові правління ПАТ КБ "ПриватБанк" Олександру Дубілету, якого підозрюють у розтраті коштів банку напередодні його націоналізації та завданні банку збитків у сумі $314,9 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Нагадується, в ході слідства встановлено, що у грудні 2016 року, за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним, голова правління спільно з іншими особами на підставі неправдивих документів виплатив коштом банку понад 136,89 млн гривень на користь страхової компанії, пов'язаної з "ПриватБанком".



"Окрім цього, вказана особа підозрюється у розтраті грошових коштів банку в переддень його націоналізації в особливо великому розмірі шляхом незаконного списання зобов’язань компаній-нерезидентів за рахунок коштів "Приватбанку", організації незаконної та документально не обґрунтованої заміни боржника на підконтрольну та пов’язану "Приватбанком" компанію для подальшої неможливості стягнення коштів на користь банку та прикритті вчиненого злочину. Загальна сума збитків у цьому епізоді сягає 314 901 825,8 дол. США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 16.12.2016 складає 8 281 448 814,81 гривень", - йдеться у повідомленні.



28 жовтня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурорів та детективів та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк.

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