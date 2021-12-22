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ВАКС заочно арестовал эксглаву правления "ПриватБанка" Дубилета, - САП

ВАКС заочно арестовал эксглаву правления

22 декабря 2021 года по ходатайству детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, следователь судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю правления ПАО КБ "ПриватБанк" Александру Дубилету, которого подозревают в растрате средств банка в сумме $314,9 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Напоминается, в ходе следствия установлено, что в декабре 2016 года, за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным, председатель правления совместно с другими лицами на основании ложных документов выплатил на средства банка более 136,89 млн гривен в пользу страховой компании, связанной с "ПриватБанком".

Кроме этого, указанное лицо подозревается в растрате денежных средств банка в преддверие его национализации в особо крупном размере путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов за счет средств "Приватбанка", организации незаконной и документально не обоснованной замены должника на подконтрольную и связанную "Приватбанком" общая сумма убытков в этом эпизоде достигает 314 901 825,8 долл. США, что согласно официальному курсу Национального банка Украины по состоянию на 16.12.2016 составляет 888 814,81 гривен", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС разрешил осуществление заочного досудебного расследования в отношении экс-главы правления "ПриватБанка" Дубилета, - САП

28 октября 2021 года следователь судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокуроров и детективов и разрешил осуществление специального досудебного расследования (in absentia) относительно бывшего председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк.

ВАКС заочно арестовал эксглаву правления ПриватБанка Дубилета, - САП 01
ВАКС заочно арестовал эксглаву правления ПриватБанка Дубилета, - САП 02

Автор: 

Дубилет (60) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+12
он такой же человек петралексеича, как вы - орангутанг.
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22.12.2021 13:44
+11
Не оскорбляйте приматов,они явно умнее.
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22.12.2021 13:47
+8
не бреши. Це падло було на підсосі в Коломойського, як і сраний кловун зеленський. Виводив рефінансування, яке отримував Приват від держави на кредити структурам Коломойського. Злиняв одразу після націоналізації Привата Порошенком.
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22.12.2021 13:48
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22.12.2021 13:37 Ответить
и как ему поплохело то в Израиле... сделает себе иную ксиву причем официально Моссад Израиля этим прикрытием занимается легально вставит биометрию иных отпечатков и будет этот Дубилет уже Хаим Сраюль Говнюкович спокойно в Борисполе пересекать границу плюя нам в лицо... у нас нет систем распознования по биометрическим параметрам походка лицо анатомические особенности конкретного лица...даже после пластики и прочие антропологические параметры человека.. поэтому давно вводят геномный фонд и картотеку....личности... сетччатки глаза о тпечатки ступни ног фотографирвоание любых значимых особенностей покадрово на теле родинки бородавки шрамы... по наколки молчу их выводят и успешно... а вот родинка или бородавка даже удаленная оставляет след на теле...
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22.12.2021 14:07 Ответить
-- Вот что, братец, -- вымолвил писатель задушевным голосом, -- в чем, собственно, твое дело? Чего ты боишься? Украл? Да, украл. Украл сто рублей, поддавшись неотразимому влиянию романа Агафона Шахова "Бег волны", издательство "Васильевские четверги", тираж 10 000 экземпляров, Москва 1927 год, страниц 269, цена в папке 2 рубля 25 копеек. (с)
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22.12.2021 15:40 Ответить
Ківа он може і трахнуть заочно!
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22.12.2021 13:39 Ответить
"Честный" человек Петралексеича, а прячется как и Гонтарева. С чего бы это?
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22.12.2021 13:43 Ответить
он такой же человек петралексеича, как вы - орангутанг.
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22.12.2021 13:44 Ответить
Не оскорбляйте приматов,они явно умнее.
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22.12.2021 13:47 Ответить
Ну так тебе про это говорят. Объясню для дебилов: ты тупее обезьяны. Так понятно?
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22.12.2021 14:18 Ответить
Тупее зедебила только гусачленко.
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23.12.2021 12:09 Ответить
зебелович,ты бы штаны подсушил,скоро вернется Порох.
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22.12.2021 13:46 Ответить
не бреши. Це падло було на підсосі в Коломойського, як і сраний кловун зеленський. Виводив рефінансування, яке отримував Приват від держави на кредити структурам Коломойського. Злиняв одразу після націоналізації Привата Порошенком.
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22.12.2021 13:48 Ответить
Ще один експерт з обойми упоротих зебілоїдів. Вітаю.)))
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22.12.2021 14:02 Ответить
не усмотрел ты, пост в аэропорту оставил
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22.12.2021 14:05 Ответить
машет вам всем из Лондона израильским паспортом вместе со своим сынулей
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22.12.2021 13:49 Ответить
І говорить: ...в мойо отсутсвіє оні моґут мєня даже біть...
Та витрачає настрижену з посполитих "вовну"
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22.12.2021 13:57 Ответить
завданні банку збитків у сумі $314,9 млн .- Дубилет заявляет, что не убегал от украинского правосудия, а просто вернулся на родину, в Израиль. Возвращаться в Украину не собирается и передаёт украинцам через сына, советника Баканова , большой привет.
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22.12.2021 13:50 Ответить
сидячі в герцлії, зі всім непосільно нажитим,маючи свого ручного клоуна у владі- можна сміло срати на все!
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22.12.2021 14:02 Ответить
ниправда,жида не виноватая
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22.12.2021 14:04 Ответить
тогда ещё наверное и через зелю выводили бабло
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22.12.2021 14:04 Ответить
Переговорить со спецами из тех же сынов Израиля, за 10% от суммы ущерба,, привезут "ещё тепленького"...
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22.12.2021 14:04 Ответить
10% то сильно много. за 0,3% даже привезут + расходы
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22.12.2021 14:16 Ответить
В качестве рекламной акции, на почин, так сказать
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22.12.2021 14:24 Ответить
Теперь тёплыми вечерами, в кафешке возле моря в г.Хайфа, где по вечерам на набережной нежно колышется легкий и тёплый морской бриз, этот банкир за рюмкой коньяка рассказывает Эдику Ставицкому и Диме Табачнику как он ловко разводил украинских гоев на бабки…. Да об этом романы можно писать….Зеля, вот скажи честно, почему ты дал этому землячку убежать из Украины? Опять роялти???
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22.12.2021 14:24 Ответить
"""такой же кидала интересной нац. Теперь хфамилия -РОЗЕНБЕРГ в Хайфе..
Экс.министр Энергетики Украины Э. СТАВИЦКИЙ.

Обыск у Ставицкого: МВД изъяло 42 кг. золота, 4.8 млн. $ наличными. ФОТО Источник:
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22.12.2021 14:48 Ответить
https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/
https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/
Смотрим жалобы, обманутых клиентов банка.

Тигибка номер два !
Медаль этому мошеннику и кидалу .
Одному -
от Франции за уничтожение ВСЕХ цементных заводов в Украине -
второму -
за кражу миллиардов
налоховых Активов у Украинских Граждан . Во время войны такими разбирается Военный Трибунал и комендантский взвод!
*
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/dengi-iz-terminalov-ne-popadajut-na-scheta-klien-385483/
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22.12.2021 14:28 Ответить
Так это он украл ПриватБанк? А говорили Порошенко😁😁😁😁
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22.12.2021 14:34 Ответить
Он украл бабки вкладчиков банка, а потом пустой банк с миллиардными долгами продал правительству Украины на 1 грн.
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22.12.2021 14:47 Ответить
А толку????????????????????????????????????????????????????????????????
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22.12.2021 14:38 Ответить

Толк в этих бумагах электронных есть !
Когда начнутся разборки , почему за 30 лет Украина и Украинцы стали в Европе самой нищей нацией -
тогда и понадобятся эти списки нашим внукам ..Опыт Мосада.
Так на подходе еще разборки с кравчуком за "Бласко" - 330 кораблей ЧМП и сданное
за 220 000 000 млн. долларов США стратегическое 178 ШПУ МБР с новейшими изделиями СС-22 и
тактического ЯО - 2272 ед. оружия .

По оценкам правительства USA , стоимость третьего в мире Украинского арсенала ЯО -
равна -
2.7 000 000 000 000 млд. долларов USA/
Это значит , что МВФ и Международный банк ходил бы у нас в должниках ,
А КАЖДЫЙ Гражданин Украины (включая младенцев)
получал 30 лет
по 2 000 долларов е ж е м е ся я ч н о !
За сдачу. Вот , что стоит предательство вождей..
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22.12.2021 15:04 Ответить
И какое отношение этот 3 ядерный потенциал имеет к дубилету и его заочному аресту, тем более что с израиля выдачи нет?
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22.12.2021 21:28 Ответить
А порхатий Бєня чому досі гуляє на волі, жир нагулює? Він чистий і прозорий перед законом, як сльози Клоуна?
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22.12.2021 15:07 Ответить
Он ничего не знал! За хозяйственную деятельность отвечает директор
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22.12.2021 15:10 Ответить
гнида дубилет и его дружбан зеленский грабили вкладчиков приватбанка под чуйким руководством каломойше
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22.12.2021 15:41 Ответить
 
 