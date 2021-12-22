ВАКС заочно арестовал эксглаву правления "ПриватБанка" Дубилета, - САП
22 декабря 2021 года по ходатайству детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, следователь судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю правления ПАО КБ "ПриватБанк" Александру Дубилету, которого подозревают в растрате средств банка в сумме $314,9 млн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
Напоминается, в ходе следствия установлено, что в декабре 2016 года, за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным, председатель правления совместно с другими лицами на основании ложных документов выплатил на средства банка более 136,89 млн гривен в пользу страховой компании, связанной с "ПриватБанком".
Кроме этого, указанное лицо подозревается в растрате денежных средств банка в преддверие его национализации в особо крупном размере путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов за счет средств "Приватбанка", организации незаконной и документально не обоснованной замены должника на подконтрольную и связанную "Приватбанком" общая сумма убытков в этом эпизоде достигает 314 901 825,8 долл. США, что согласно официальному курсу Национального банка Украины по состоянию на 16.12.2016 составляет 888 814,81 гривен", - говорится в сообщении.
28 октября 2021 года следователь судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокуроров и детективов и разрешил осуществление специального досудебного расследования (in absentia) относительно бывшего председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк.
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Та витрачає настрижену з посполитих "вовну"
Экс.министр Энергетики Украины Э. СТАВИЦКИЙ.
Обыск у Ставицкого: МВД изъяло 42 кг. золота, 4.8 млн. $ наличными. ФОТО Источник:
https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/
Смотрим жалобы, обманутых клиентов банка.
Тигибка номер два !
Медаль этому мошеннику и кидалу .
Одному -
от Франции за уничтожение ВСЕХ цементных заводов в Украине -
второму -
за кражу миллиардов
налоховых Активов у Украинских Граждан . Во время войны такими разбирается Военный Трибунал и комендантский взвод!
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https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/dengi-iz-terminalov-ne-popadajut-na-scheta-klien-385483/
Толк в этих бумагах электронных есть !
Когда начнутся разборки , почему за 30 лет Украина и Украинцы стали в Европе самой нищей нацией -
тогда и понадобятся эти списки нашим внукам ..Опыт Мосада.
Так на подходе еще разборки с кравчуком за "Бласко" - 330 кораблей ЧМП и сданное
за 220 000 000 млн. долларов США стратегическое 178 ШПУ МБР с новейшими изделиями СС-22 и
тактического ЯО - 2272 ед. оружия .
По оценкам правительства USA , стоимость третьего в мире Украинского арсенала ЯО -
равна -
2.7 000 000 000 000 млд. долларов USA/
Это значит , что МВФ и Международный банк ходил бы у нас в должниках ,
А КАЖДЫЙ Гражданин Украины (включая младенцев)
получал 30 лет
по 2 000 долларов е ж е м е ся я ч н о !
За сдачу. Вот , что стоит предательство вождей..