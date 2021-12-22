ВАКС заочно арестовал эксглаву правления "ПриватБанка" Дубилета, - САП

22 декабря 2021 года по ходатайству детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, следователь судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю правления ПАО КБ "ПриватБанк" Александру Дубилету, которого подозревают в растрате средств банка в сумме $314,9 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Напоминается, в ходе следствия установлено, что в декабре 2016 года, за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным, председатель правления совместно с другими лицами на основании ложных документов выплатил на средства банка более 136,89 млн гривен в пользу страховой компании, связанной с "ПриватБанком".

Кроме этого, указанное лицо подозревается в растрате денежных средств банка в преддверие его национализации в особо крупном размере путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов за счет средств "Приватбанка", организации незаконной и документально не обоснованной замены должника на подконтрольную и связанную "Приватбанком" общая сумма убытков в этом эпизоде достигает 314 901 825,8 долл. США, что согласно официальному курсу Национального банка Украины по состоянию на 16.12.2016 составляет 888 814,81 гривен", - говорится в сообщении.

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28 октября 2021 года следователь судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокуроров и детективов и разрешил осуществление специального досудебного расследования (in absentia) относительно бывшего председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк.



