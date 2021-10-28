ВАКС разрешил осуществление заочного досудебного расследования в отношении экс-главы правления "ПриватБанка" Дубилета, - САП
В отношении экс-главы правления "ПриватБанка" Дмитрия Дубилета будет проводиться специальное досудебное расследование.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.
"28 октября 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) относительно бывшего председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе следствия установлено, что в декабре 2016 года, за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным, председатель правления совместно с другими лицами на основании ложных документов выплатил за счет банка более 136,89 млн гривен в пользу страховой компании, связанной с "ПриватБанком".
Кроме этого, указанное лицо подозревается в растрате денежных средств банка в канун его национализации в особо крупном размере путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов за счет средств "Приватбанка", организации незаконной и документально не обоснованной замены должника на подконтрольную и связанную "ПриватБанком" компанию для дальнейшей невозможности взыскания средств в пользу банка и сокрытия совершенного преступления.
Общая сумма ущерба в этом эпизоде достигает 314 901 825,8 долларов США, что согласно официальному курсу Национального банка Украины по состоянию на 16.12.2016 составляет 8 281 448 814,81 гривен.
В САП отметили, что указанное решение суда позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого, который скрывается от следствия за пределами территории Украины.
Указанное решение Высшего антикоррупционного суда обжалованию не подлежит.
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