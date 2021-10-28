ВАКС дозволив здійснення заочного досудового розслідування щодо ексглави правління "Приватбанку" Дубілета, - САП

Щодо ексглави правління "Приватбанку" Дмитра Дубілета буде проводитися спеціальне досудове розслідування.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

"28 жовтня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього голови правління ПАТ КБ "Приватбанк", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході слідства встановлено, що у грудні 2016 року, за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним, голова правління спільно з іншими особами на підставі неправдивих документів виплатив коштом банку понад 136,89 млн гривень на користь страхової компанії, пов'язаної з "Приватбанком".

Окрім цього, вказана особа підозрюється у розтраті грошових коштів банку в переддень його націоналізації в особливо великому розмірі шляхом незаконного списання зобов’язань компаній-нерезидентів за рахунок коштів "Приватбанку", організації незаконної та документально не обґрунтованої заміни боржника на підконтрольну та пов’язану "Приватбанком" компанію для подальшої неможливості стягнення коштів на користь банку та прикритті вчиненого злочину.

Загальна сума збитків у цьому епізоді сягає 314 901 825,8 дол. США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 16.12.2016 складає 8 281 448 814,81 гривень.

У САП зазначили, що зазначене рішення суду надасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного, який переховується від слідства за межами території України.

Це рішення Вищого антикорупційного суду оскарженню не підлягає.

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