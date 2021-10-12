Суд поновив справу про законність націоналізації "ПриватБанку" за позовом Дубілета

Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляцію ексакціонера "ПриватБанку" Олександра Дубілета на рішення суду попередньої інстанції, який закрив провадження про визнання незаконними договорів купівлі-продажу акцій банку.

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Суд першої інстанції своє рішення приймав на підставі так званого "антиколомойського" банківського закону №590.

У "Приватбанку" вважають, що рішення Північного апеляційного суду поновити справу є грубим порушенням закону №590, зазначає "НВ".

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