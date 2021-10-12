Суд поновив справу про законність націоналізації "ПриватБанку" за позовом Дубілета
Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляцію ексакціонера "ПриватБанку" Олександра Дубілета на рішення суду попередньої інстанції, який закрив провадження про визнання незаконними договорів купівлі-продажу акцій банку.
Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Суд першої інстанції своє рішення приймав на підставі так званого "антиколомойського" банківського закону №590.
У "Приватбанку" вважають, що рішення Північного апеляційного суду поновити справу є грубим порушенням закону №590, зазначає "НВ".
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п.с. а это для зебилов, которые очень переживают за деньги коломойши и офшоры ЗеЛоха, который участвовал в мошенничестве коломойского по отмыванию денег:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83#%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC 10Судові процеси за кордоном
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83#%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8 10.1Лондонські суди
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83#%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%86%D0%92%D0%9A_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D1%83_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97[221]: 10.1.1Схема судового розгляду справ ІВК проти ПриватБанку у Великій Британії[221]:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83#%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 10.2Суди в США
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83#%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B8_%D0%B2_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%96 10.3Суди в Ізраїлі
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83#%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%B2_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97 10.4Суд в Швейцарії
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83#%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC https://uk.wikipedia.org/wiki/Націоналізація_ПриватБанку#Судові_процеси_за_кордоном
Висновки розслідуванняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83#cite_note-246 [246] :
Виведення коштів для придбання активів та фінансування бізнесу екс-акціонерів та афілійованих з ними осіб.
Приховування екс-власниками джерел походження коштів. Маскування джерел та реального призначення кредитів, відсутність обґрунтованого зв'язку між особою, що погашає кредит, та початковим позичальником, а також широке використання офшорних компаній.
Банк у банку. Екс-власники банку створили тіньову банківську структуру всередині ПАТ «Приватбанк». Вона забезпечувала проведення платежів та сприяла руху коштів в інтересах осіб, пов'язаних з колишніми акціонерами. До цієї секретної схеми були залучені сотні працівників ПАТ «Приватбанк».
Структура та управління кредитами. Тіньова банківська структура управляла корпоративним кредитним портфелем пов'язаних осіб. Під її контролем надавалися нові кредити, які зазвичай використовувались для погашення основної суми та відсотків за існуючими кредитами пов'язаних осіб (циклічне перекредитування). Вона забезпечувала здійснення транзакцій з метою приховати джерело та справжнє призначення кредитних коштів, створюючи видимість звичайного клієнтоорієнтованого банку.
Баланс. До націоналізації у грудні 2016 року понад 95 % корпоративного кредитного портфеля було надано сторонам, пов'язаним з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб. Наприкінці 2016 року 75 % кредитного портфеля було консолідовано у кредити 36 позичальникам, пов'язаним з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб.
Більшість із них не погашаються та є простроченими, що призвело до збитків банку щонайменше в 5.5 млрд. дол. США.
Kroll - компанія, що надає консалтингові послуги та проводить розслідування випадків шахрайства, хабарництва та корупції.
У січні 2018 року були опубліковані результати розслідування Krollhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83#cite_note-245 [245] , яким було підтверджено: до націоналізації ПАТ «Приватбанк» було об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум у 5.5 млрд дол
Висновки розслідуванняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83#cite_note-246 [246] :
Виведення коштів для придбання активів та фінансування бізнесу екс-акціонерів та афілійованих з ними осіб.
Приховування екс-власниками джерел походження коштів. Маскування джерел та реального призначення кредитів, відсутність обґрунтованого зв'язку між особою, що погашає кредит, та початковим позичальником, а також широке використання офшорних компаній.
Банк у банку. Екс-власники банку створили тіньову банківську структуру всередині ПАТ «Приватбанк». Вона забезпечувала проведення платежів та сприяла руху коштів в інтересах осіб, пов'язаних з колишніми акціонерами. До цієї секретної схеми були залучені сотні працівників ПАТ «Приватбанк».
Структура та управління кредитами. Тіньова банківська структура управляла корпоративним кредитним портфелем пов'язаних осіб. Під її контролем надавалися нові кредити, які зазвичай використовувались для погашення основної суми та відсотків за існуючими кредитами пов'язаних осіб (циклічне перекредитування). Вона забезпечувала здійснення транзакцій з метою приховати джерело та справжнє призначення кредитних коштів, створюючи видимість звичайного клієнтоорієнтованого банку.
Наприкінці 2016 року 75 % кредитного портфеля було консолідовано у кредити 36 позичальникам, пов'язаним з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб.
Більшість із них не погашаються та є простроченими, що призвело до збитків банку щонайменше в 5.5 млрд. дол. США.
Kroll - компанія, що надає консалтингові послуги та проводить розслідування випадків шахрайства, хабарництва та корупції.
Когда Янукович хотел отжать Приват банк у Коломойского, то Беня пригрозил обвалить гривну и Янукович от него отстал.
Порошенко решил отжать у Коломойского Приват банк и отжал. В результате Коломойский ему очень жестоко отомстил, когда 73% избирателей, показали Пете на дверь.
Так что главное наказание уже было, а Дубилет просто выпендривается.
Що Порошенко собі його забрав? Чи підстав не було? Такий святий Коломойський, що він кількох країнах під слідством.
БАНК БУВ НАЦІОНАЛІЗОВАНИЙ! І держава прийшлося докапиталізовувати цей банк на 116 млрд грн.
Приват був у власністі Коломойського и Боголюбова при Кучме, при Ющенко, при Януковиче. І це був один з найкращих банків у Європі.
А при Порошенко банк у власників відібрали.
Про докапіталізацію. А вам відомо, що банк вже заробив для держави більш грошей, ніх у нього вліли? Ну і навищо Коломойше и Боголюбову було банкротити такий успішний банк? А ось Лерка-стакан, цей банк банкротила, а призначив її на посаду Голови НБУ такий собі Педро Порошенко.
Так що я дуже обережно відношусь і до Західних експертиз по українським справам.