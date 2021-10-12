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Суд возобновил дело о законности национализации "ПриватБанка" по иску Дубилета

Суд возобновил дело о законности национализации

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляцию экс-акционера "ПриватБанка" Александра Дубилета на решение суда предыдущей инстанции, который закрыл производство о признании незаконными договоров купли-продажи акций банка.

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Суд первой инстанции свое решение принимал на основании так называемого "антиколомойского" банковского закона №590.

В "Приватбанке" считают, что решение Северного аппеляционного суда возобновить дело является грубым нарушением закона №590, отмечает "НВ".

Читайте: ВАКС закрыл производство об аресте Дубилета

Автор: 

апелляция (628) национализация (238) Дубилет (60) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+18
Скільки буде продовжуватися цей лядський цирк?
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12.10.2021 20:52
+14
Гроші з банку крали євреї. Країною стали керувати теж євреї за гроші тих євреїв, що тирили з банку гроші ... Що далі? Ідемо на нове коло?
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12.10.2021 21:06
+7
Баланс. До націоналізації у грудні 2016 року понад 95 % корпоративного кредитного портфеля було надано сторонам, пов'язаним з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб.
Наприкінці 2016 року 75 % кредитного портфеля було консолідовано у кредити 36 позичальникам, пов'язаним з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб.

Більшість із них не погашаються та є простроченими, що призвело до збитків банку щонайменше в 5.5 млрд. дол. США.

Kroll - компанія, що надає консалтингові послуги та проводить розслідування випадків шахрайства, хабарництва та корупції.
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12.10.2021 22:10
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Скільки буде продовжуватися цей лядський цирк?
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12.10.2021 20:52 Ответить
Поки ляді живі будуть
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12.10.2021 20:56 Ответить
пока зеЛох офшорный у власти - он будет делать всё что прикажет коломойша.

п.с. а это для зебилов, которые очень переживают за деньги коломойши и офшоры ЗеЛоха, который участвовал в мошенничестве коломойского по отмыванию денег:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83#%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC 10Судові процеси за кордоном

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83#%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8 10.1Лондонські суди

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83#%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%86%D0%92%D0%9A_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D1%83_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97[221]: 10.1.1Схема судового розгляду справ ІВК проти ПриватБанку у Великій Британії[221]:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83#%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 10.2Суди в США
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83#%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B8_%D0%B2_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%96 10.3Суди в Ізраїлі
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83#%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%B2_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97 10.4Суд в Швейцарії

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83#%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC https://uk.wikipedia.org/wiki/Націоналізація_ПриватБанку#Судові_процеси_за_кордоном
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12.10.2021 22:07 Ответить
У січні 2018 року були опубліковані результати розслідування Krollhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83#cite_note-245 [245] , яким було підтверджено: до націоналізації ПАТ «Приватбанк» було об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум у 5.5 млрд дол

Висновки розслідуванняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83#cite_note-246 [246] :

Виведення коштів для придбання активів та фінансування бізнесу екс-акціонерів та афілійованих з ними осіб.
Приховування екс-власниками джерел походження коштів. Маскування джерел та реального призначення кредитів, відсутність обґрунтованого зв'язку між особою, що погашає кредит, та початковим позичальником, а також широке використання офшорних компаній.
Банк у банку. Екс-власники банку створили тіньову банківську структуру всередині ПАТ «Приватбанк». Вона забезпечувала проведення платежів та сприяла руху коштів в інтересах осіб, пов'язаних з колишніми акціонерами. До цієї секретної схеми були залучені сотні працівників ПАТ «Приватбанк».
Структура та управління кредитами. Тіньова банківська структура управляла корпоративним кредитним портфелем пов'язаних осіб. Під її контролем надавалися нові кредити, які зазвичай використовувались для погашення основної суми та відсотків за існуючими кредитами пов'язаних осіб (циклічне перекредитування). Вона забезпечувала здійснення транзакцій з метою приховати джерело та справжнє призначення кредитних коштів, створюючи видимість звичайного клієнтоорієнтованого банку.
Баланс. До націоналізації у грудні 2016 року понад 95 % корпоративного кредитного портфеля було надано сторонам, пов'язаним з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб. Наприкінці 2016 року 75 % кредитного портфеля було консолідовано у кредити 36 позичальникам, пов'язаним з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб.
Більшість із них не погашаються та є простроченими, що призвело до збитків банку щонайменше в 5.5 млрд. дол. США.

Kroll - компанія, що надає консалтингові послуги та проводить розслідування випадків шахрайства, хабарництва та корупції.
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12.10.2021 22:08 Ответить
Гроші з банку крали євреї. Країною стали керувати теж євреї за гроші тих євреїв, що тирили з банку гроші ... Що далі? Ідемо на нове коло?
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12.10.2021 21:06 Ответить
вот вам цена реформам (с)
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12.10.2021 21:17 Ответить
От вам реальна "боротьба" з корупцією та олігархами.
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12.10.2021 21:28 Ответить
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12.10.2021 21:19 Ответить
Лучшая защита это нападение.
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12.10.2021 21:21 Ответить
А У Дубилета принимали иск как гражданина какой страны?
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12.10.2021 21:39 Ответить
самая лучшая судейская реформа:
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12.10.2021 21:50 Ответить
для зебилов, которые очень переживают за деньги коломойши и офшоры ЗеЛоха, который участвовал в мошенничестве коломойского по отмыванию денег:

У січні 2018 року були опубліковані результати розслідування Krollhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83#cite_note-245 [245] , яким було підтверджено: до націоналізації ПАТ «Приватбанк» було об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум у 5.5 млрд дол
Висновки розслідуванняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83#cite_note-246 [246] :
Виведення коштів для придбання активів та фінансування бізнесу екс-акціонерів та афілійованих з ними осіб.
Приховування екс-власниками джерел походження коштів. Маскування джерел та реального призначення кредитів, відсутність обґрунтованого зв'язку між особою, що погашає кредит, та початковим позичальником, а також широке використання офшорних компаній.
Банк у банку. Екс-власники банку створили тіньову банківську структуру всередині ПАТ «Приватбанк». Вона забезпечувала проведення платежів та сприяла руху коштів в інтересах осіб, пов'язаних з колишніми акціонерами. До цієї секретної схеми були залучені сотні працівників ПАТ «Приватбанк».
Структура та управління кредитами. Тіньова банківська структура управляла корпоративним кредитним портфелем пов'язаних осіб. Під її контролем надавалися нові кредити, які зазвичай використовувались для погашення основної суми та відсотків за існуючими кредитами пов'язаних осіб (циклічне перекредитування). Вона забезпечувала здійснення транзакцій з метою приховати джерело та справжнє призначення кредитних коштів, створюючи видимість звичайного клієнтоорієнтованого банку.
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12.10.2021 22:10 Ответить
Баланс. До націоналізації у грудні 2016 року понад 95 % корпоративного кредитного портфеля було надано сторонам, пов'язаним з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб.
Наприкінці 2016 року 75 % кредитного портфеля було консолідовано у кредити 36 позичальникам, пов'язаним з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб.

Більшість із них не погашаються та є простроченими, що призвело до збитків банку щонайменше в 5.5 млрд. дол. США.

Kroll - компанія, що надає консалтингові послуги та проводить розслідування випадків шахрайства, хабарництва та корупції.
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12.10.2021 22:10 Ответить
Біда у тому що зелені не можуть прочитати так багато буков. Вони не можуть навіть осягнути чому "швидко гроши" намагаються відібрати в них айфона.
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12.10.2021 22:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IjkUGKRUtgc
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12.10.2021 22:35 Ответить
А по факту, из этой истории.
Когда Янукович хотел отжать Приват банк у Коломойского, то Беня пригрозил обвалить гривну и Янукович от него отстал.
Порошенко решил отжать у Коломойского Приват банк и отжал. В результате Коломойский ему очень жестоко отомстил, когда 73% избирателей, показали Пете на дверь.
Так что главное наказание уже было, а Дубилет просто выпендривается.
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12.10.2021 23:15 Ответить
Як розуміте Ваше "Порошенко решил отжать у Коломойского Приват банк и отжал"?
Що Порошенко собі його забрав? Чи підстав не було? Такий святий Коломойський, що він кількох країнах під слідством.
БАНК БУВ НАЦІОНАЛІЗОВАНИЙ! І держава прийшлося докапиталізовувати цей банк на 116 млрд грн.
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12.10.2021 23:57 Ответить
ВАСЯ --а куда делись активы и залоговая недвижимость Привата?-правильно -скпили за копейки Петя и Лера
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13.10.2021 00:23 Ответить
Зелена маячня
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13.10.2021 00:36 Ответить
А що тут не зрозуміло?
Приват був у власністі Коломойського и Боголюбова при Кучме, при Ющенко, при Януковиче. І це був один з найкращих банків у Європі.
А при Порошенко банк у власників відібрали.

Про докапіталізацію. А вам відомо, що банк вже заробив для держави більш грошей, ніх у нього вліли? Ну і навищо Коломойше и Боголюбову було банкротити такий успішний банк? А ось Лерка-стакан, цей банк банкротила, а призначив її на посаду Голови НБУ такий собі Педро Порошенко.
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13.10.2021 18:59 Ответить
Стосовно "одного з найкращих банків у Європи" чи то піраміди проведено експертизи про крадівництво і власники переслідуються у кількох країнах. Це факти
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13.10.2021 20:06 Ответить
По Газовому контракту при Тимошенко тех булаекспертиза, причому Штатівська. Ось тільки потім правоохоронці у США з'ясували, що вона фейкоа, проплачена Віктором Пінчуком на замовлення Януковича. Суд у Штатах зосудив громадян США, причетних до фальсіфікації цього виснувку на три роки за грати, і вони вже успіли цій срок відсідити, а сафу аудиторьску компанію-фальсіфікатора, зобов'язали виплатити Юліі Тимошенко компенсацію за моральну шкоду у 10 млн доларів США.

Так що я дуже обережно відношусь і до Західних експертиз по українським справам.
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13.10.2021 20:57 Ответить
А Приват був дуже гарним банком, а система типа "Приват-24" була тоді в ЕС лише у декількох банках. Тому і був Приват Банк однім з кращих у Европі.
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13.10.2021 20:58 Ответить
Порошенко Ахметов и Гонтарева уже запасаются туалетной бумагой
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13.10.2021 00:21 Ответить
Правда, зелений пронос у тебе.
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13.10.2021 08:34 Ответить
А шо Дубилет еще не сидит в тюряге?
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13.10.2021 00:26 Ответить
Судова мафія робить своі чорні справи ,допоки не розженуть цю банду годі чекати на справедливі рішення.
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13.10.2021 07:07 Ответить
При владі Зельцмана, містечкова зграя, міцно вчепилася в шию України.
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13.10.2021 08:38 Ответить
Віддати банк взад євреям та ще накласти на державу штрафні санкції і подарувати пароочку інших банків для компенсації моральнох шкоди потерпілому Бені. Борги Бені і Фірташа списали? Списали. То ж і банки віддайте. Так 73%?
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13.10.2021 09:14 Ответить
Зе-команда боронить свого спонсора - Коломойського .
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13.10.2021 10:56 Ответить
 
 