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ВАКС закрыл производство об аресте Дубилета

Новости Цензор.НЕТ Общество

ВАКС закрыл производство об аресте Дубилета

Высший антикоррупционный суд закрыл производство по делу об избрании меры пресечения экс-председателю правления "ПриватБанка".

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

"В четверг, 9 сентября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда закрыла производство по делу №991/3350/21 по ходатайству детектива НАБУ, согласованное с прокурором САП, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-председателя правления одного из крупнейших банков Украины", - сказано в сообщении.

Решение вступает в законную силу с момента его оглашения и обжалованию не подлежит.

Полный текст решения будет составлен и оглашен 10 сентября в 15:30.

Читайте: Экс-глава "Приватбанка" Дубилет через суд требует, чтобы МВД убрало с сайта сообщение о его розыске

Напомним, 20 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу адвокатов бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета и отменила его заочный арест.

Дубилета подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн "ПриватБанка" перед его национализацией в конце 2016 года.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
Хто б сумнівався...
Зеленський слуга Коломойського.
Пішак нікчемний
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09.09.2021 21:30
+9
Каких вам еще реформ не хватает?(с)
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09.09.2021 21:31
+8
ВАКС закрыл производство об аресте Дубилета - Цензор.НЕТ 1437
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09.09.2021 21:32
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Хто б сумнівався...
Зеленський слуга Коломойського.
Пішак нікчемний
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09.09.2021 21:30 Ответить
Чому нікчемний ??? Він на фортеп"яні он як лобає !!!)))
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09.09.2021 21:33 Ответить
Брехня єдиний його талант.
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09.09.2021 21:36 Ответить
Праздравляем следственного судью с домиком в Монако...как мы рады за вас как рады..даже вместо автомата Шилку на вас приготовили ублюдков в мантиях...
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09.09.2021 21:38 Ответить
Проте ЯКИЙ,талантище !!!)))
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09.09.2021 21:38 Ответить
Каких вам еще реформ не хватает?(с)
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09.09.2021 21:31 Ответить
Великих ,як будівництво з лісництвом !!!)))
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09.09.2021 21:34 Ответить
і Великим Флагштоківництвом ВАКС закрив провадження про арешт Дубілета - Цензор.НЕТ 3605
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10.09.2021 06:27 Ответить
Как же Бубочка может КАЛОмойского посадить? Если КАЛОмойский хозяин бубочки! Это ведь противоестественно!
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09.09.2021 21:31 Ответить
Боротьба крадіїв з крадіями триває !!!)))
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09.09.2021 21:32 Ответить
Боротьба за крадіїв
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09.09.2021 21:37 Ответить
ВАКС закрыл производство об аресте Дубилета - Цензор.НЕТ 1437
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09.09.2021 21:32 Ответить
Який воно президент навіт не президентик, так напівшостого **********
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10.09.2021 08:29 Ответить
Смотришь на этот пздц, а в голове играет Летов - Всё идет по плану.
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09.09.2021 21:34 Ответить
Рафик ниучьом ни винават ... Неужели кто-то думал, что один из подельников Бени, хозяина зеленой куклы, будет реально осужден, тогда, когда зеленая кукла исполняет роль президента??? только теперь уже в реале... да бросьте, вы что "слугу народа" насмотрелись? ...
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09.09.2021 21:44 Ответить
ВАКС закрив провадження про арешт Дубілета - Цензор.НЕТ 2695
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09.09.2021 21:50 Ответить
ВАКС закрив провадження про арешт Дубілета - Цензор.НЕТ 8479
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09.09.2021 21:56 Ответить
дубилет с зеленским вместе грабили вкладчиков бениного приватбанка. Почему-то меня не удивляет новость, что зекондом приказал закрыть дело против своего другана дубилета.
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09.09.2021 22:07 Ответить
Чувак стырил 8 миллиардов, а вы арест, арест... ВАКС закрив провадження про арешт Дубілета - Цензор.НЕТ 8165
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09.09.2021 22:13 Ответить
Зеленые, вам еще не смешно? ВАКС закрив провадження про арешт Дубілета - Цензор.НЕТ 489
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09.09.2021 22:19 Ответить
а как НАБУ подает инфу, сразу же "пидозра" судье. Но день назад тоже НАБУ сообщало, правда невразчным текстом" что все дела Дубилета обьедены в одно производство. Наконец то начали различать реальную и идеальную совокупность преступлений. А то возбудили семь дел. Меру пресечения избрали по одному, и будоражат общественность. А теперь все дела вместе и избирайте меру пресечения по одному, так сказать общему делу. Эта порочная практика широко использовалась во все времена. Если судья(еще со времен СРСР) подходил ответственно - этот номер не проходил, а если шел на поводу следствия - жди проблем. Сдесь судья подошел отвественно. НАБУ начало исполнять закон.
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09.09.2021 22:23 Ответить
А я думав, що це про того "дибілєта", що перепис по мобілках провів і діджиталізацію розрекламував... Ну той, що був в уряді срамокатчика з його 40% росту ВВП... Хоча по обом Лук'янівка плаче...
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09.09.2021 23:10 Ответить
Відкривали справу спецом щоб потім не могли відкрити коли до влади прийшли б справді чесні і порядні люди
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10.09.2021 06:24 Ответить
 
 