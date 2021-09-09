ВАКС закрыл производство об аресте Дубилета

Высший антикоррупционный суд закрыл производство по делу об избрании меры пресечения экс-председателю правления "ПриватБанка".

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

"В четверг, 9 сентября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда закрыла производство по делу №991/3350/21 по ходатайству детектива НАБУ, согласованное с прокурором САП, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-председателя правления одного из крупнейших банков Украины", - сказано в сообщении.

Решение вступает в законную силу с момента его оглашения и обжалованию не подлежит.

Полный текст решения будет составлен и оглашен 10 сентября в 15:30.

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Напомним, 20 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу адвокатов бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета и отменила его заочный арест.

Дубилета подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн "ПриватБанка" перед его национализацией в конце 2016 года.