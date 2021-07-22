Дело Приватбанка: ВАКС отменил заочный арест Дубилета

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу защитников подозреваемого экс-главы правления Приватбанка Александра Дубилета, отменив его заочный арест.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на госреестр судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.

При этом суд постановил назначить повторное рассмотрение дела банкира следственным судьей в суде первой инстанции. Согласно данным Единого госреестра судебных решений, соответствующее решение было принято на заседании 20 июля.

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Напомним, 2 июня суд заочно арестовал Александра Дубилета. После этого его можно было объявить в международный розыск по линии Интерпола, а если он вернётся в Украину, то его задержать и доставить в суд для избрания меры пресечения. Дубилета подозревают в двух эпизодах растраты средств "Приватбанка" на общую сумму в более чем 8 млрд гривен.