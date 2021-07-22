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Дело Приватбанка: ВАКС отменил заочный арест Дубилета

Дело Приватбанка: ВАКС отменил заочный арест Дубилета

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу защитников подозреваемого экс-главы правления Приватбанка Александра Дубилета, отменив его заочный арест.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на госреестр судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.

При этом суд постановил назначить повторное рассмотрение дела банкира следственным судьей в суде первой инстанции. Согласно данным Единого госреестра судебных решений, соответствующее решение было принято на заседании 20 июля.

Читайте также: САП просит Интерпол объявить экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета в международный розыск, - Грищук

Напомним, 2 июня суд заочно арестовал Александра Дубилета. После этого его можно было объявить в международный розыск по линии Интерпола, а если он вернётся в Украину, то его задержать и доставить в суд для избрания меры пресечения. Дубилета подозревают в двух эпизодах растраты средств "Приватбанка" на общую сумму в более чем 8 млрд гривен.

Автор: 

арест (10465) Дубилет (60) Приватбанк (833) Антикоррупционный суд (1222)


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Топ комментарии
+7
А куда пропало юное дарование в виде зебилета младшего?
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22.07.2021 13:24 Ответить
+7
Дубілет, Шкарлет, Малюська... Де кловун їх викопує?
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22.07.2021 13:29 Ответить
+7
Затарився і здриснув.
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22.07.2021 13:29 Ответить
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А куда пропало юное дарование в виде зебилета младшего?
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22.07.2021 13:24 Ответить
Затарився і здриснув.
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22.07.2021 13:29 Ответить
Я бы даже сказал прибарахлился
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22.07.2021 13:35 Ответить
да все борцуны, активисты, хтозамовелы, недорогеньки, антико-ко-коррупционеры где-то здрыснули. Попрятались в норах и не отсвечивают, уже никакие проблемы их не тревожат, а ещё в 2018/2019 они не могли жить от рандомной попоболи и устраивали регулярные митинги/собрания/перфомансы.
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22.07.2021 14:12 Ответить
Дело Приватбанка: ВАКС отменил заочный арест Дубилета - Цензор.НЕТ 9118
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22.07.2021 14:17 Ответить
активно "работает" над грошима клієнтів монобанку
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22.07.2021 14:42 Ответить
"Коли ж его посадит-єто ж пам'ятник"))))Чесно кажучи,іншого я й не чекав(
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22.07.2021 13:26 Ответить
Дубілет, Шкарлет, Малюська... Де кловун їх викопує?
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22.07.2021 13:29 Ответить
Эй, мертвечуку свободу!!!
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22.07.2021 13:29 Ответить
прібєгаєт Дубілєт -
ні копєйкі дєнєг нєт:
размєняйтє дєсять міліонов!
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22.07.2021 13:30 Ответить
По отношению к евреям наше положение не лучше чем у палестинцев.
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22.07.2021 13:34 Ответить
щось слідаки нахомутали? Не всі документи надали?
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22.07.2021 13:35 Ответить
зеленые только продавать украину могут
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22.07.2021 13:39 Ответить
Ну, дык, бэня ж при зэльцмане ж не последний человек?!) Ааааааа?! Кофэ идьош пить?!)))
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22.07.2021 13:39 Ответить
Вот так Дубилет-старший спокойно доживет в Израиле до смерти по старости в уютном особняке рядом с виллой Зеленского Зеленского. А украденные миллиарды спокойно и без шума наследует Дубилет-младший. Шлемазл никогда не обидит единоверца.
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22.07.2021 13:49 Ответить
не так все просто
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22.07.2021 14:39 Ответить
а американцы нет
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22.07.2021 14:39 Ответить
 
 