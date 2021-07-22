Справа "Приватбанку": ВАКС скасував заочний арешт Дубілета

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу захисників підозрюваного ексголови правління "Приватбанку" Олександра Дубілета, скасувавши його заочний арешт.

Про це пише Інтерфакс-Україна із посиланням на держреєстр судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому суд постановив призначити повторний розгляд справи банкіра слідчим суддею в суді першої інстанції. Згідно з даними Єдиного держреєстру судових рішень, відповідне рішення було ухвалено на засіданні 20 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП просить Інтерпол оголосити ексглаву правління "Приватбанку" Дубілета в міжнародний розшук, - Грищук

Нагадаємо, 2 червня суд заочно заарештував Олександра Дубілета. Після цього його можна було оголосити в міжнародний розшук за лінією Інтерполу, а якщо він повернеться в Україну, то його затримати і доставити до суду для обрання запобіжного заходу. Дубілета підозрюють у двох епізодах розтрати коштів "Приватбанку" на загальну суму в більш ніж 8 млрд гривень.