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Справа "Приватбанку": ВАКС скасував заочний арешт Дубілета

Справа

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу захисників підозрюваного ексголови правління "Приватбанку" Олександра Дубілета, скасувавши його заочний арешт.

Про це пише Інтерфакс-Україна із посиланням на держреєстр судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому суд постановив призначити повторний розгляд справи банкіра слідчим суддею в суді першої інстанції. Згідно з даними Єдиного держреєстру судових рішень, відповідне рішення було ухвалено на засіданні 20 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП просить Інтерпол оголосити ексглаву правління "Приватбанку" Дубілета в міжнародний розшук, - Грищук

Нагадаємо, 2 червня суд заочно заарештував Олександра Дубілета. Після цього його можна було оголосити в міжнародний розшук за лінією Інтерполу, а якщо він повернеться в Україну, то його затримати і доставити до суду для обрання запобіжного заходу. Дубілета підозрюють у двох епізодах розтрати коштів "Приватбанку" на загальну суму в більш ніж 8 млрд гривень.

Автор: 

арешт (2537) Дубілет Олександр (115) Приватбанк (2437) Антикорупційний суд ВАКС (1979)


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Топ коментарі
+7
А куда пропало юное дарование в виде зебилета младшего?
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22.07.2021 13:24 Відповісти
+7
Дубілет, Шкарлет, Малюська... Де кловун їх викопує?
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22.07.2021 13:29 Відповісти
+7
Затарився і здриснув.
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22.07.2021 13:29 Відповісти
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А куда пропало юное дарование в виде зебилета младшего?
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22.07.2021 13:24 Відповісти
Затарився і здриснув.
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22.07.2021 13:29 Відповісти
Я бы даже сказал прибарахлился
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22.07.2021 13:35 Відповісти
да все борцуны, активисты, хтозамовелы, недорогеньки, антико-ко-коррупционеры где-то здрыснули. Попрятались в норах и не отсвечивают, уже никакие проблемы их не тревожат, а ещё в 2018/2019 они не могли жить от рандомной попоболи и устраивали регулярные митинги/собрания/перфомансы.
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22.07.2021 14:12 Відповісти
Дело Приватбанка: ВАКС отменил заочный арест Дубилета - Цензор.НЕТ 9118
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22.07.2021 14:17 Відповісти
активно "работает" над грошима клієнтів монобанку
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22.07.2021 14:42 Відповісти
"Коли ж его посадит-єто ж пам'ятник"))))Чесно кажучи,іншого я й не чекав(
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22.07.2021 13:26 Відповісти
Дубілет, Шкарлет, Малюська... Де кловун їх викопує?
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22.07.2021 13:29 Відповісти
Эй, мертвечуку свободу!!!
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22.07.2021 13:29 Відповісти
прібєгаєт Дубілєт -
ні копєйкі дєнєг нєт:
размєняйтє дєсять міліонов!
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22.07.2021 13:30 Відповісти
По отношению к евреям наше положение не лучше чем у палестинцев.
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22.07.2021 13:34 Відповісти
щось слідаки нахомутали? Не всі документи надали?
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22.07.2021 13:35 Відповісти
зеленые только продавать украину могут
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22.07.2021 13:39 Відповісти
Ну, дык, бэня ж при зэльцмане ж не последний человек?!) Ааааааа?! Кофэ идьош пить?!)))
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22.07.2021 13:39 Відповісти
Вот так Дубилет-старший спокойно доживет в Израиле до смерти по старости в уютном особняке рядом с виллой Зеленского Зеленского. А украденные миллиарды спокойно и без шума наследует Дубилет-младший. Шлемазл никогда не обидит единоверца.
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22.07.2021 13:49 Відповісти
не так все просто
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22.07.2021 14:39 Відповісти
а американцы нет
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22.07.2021 14:39 Відповісти
 
 