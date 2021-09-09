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ВАКС закрив провадження про арешт Дубілета

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ВАКС закрив провадження про арешт Дубілета

Вищий антикорупційний суд закрив провадження у справі про обрання запобіжного заходу ексголові правління "ПриватБанку".

Про це інформує пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

"У четвер, 9 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі №991/3350/21 за клопотанням детектива НАБУ, узгоджене з прокурором САП, про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою ексголови правління одного з найбільших банків України", - сказано в повідомленні.

Рішення набуває законної сили з моменту його проголошення і оскарженню не підлягає.

Повний текст рішення буде складено та оприлюднено 10 вересня в 15:30.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексглава "Приватбанку" Дубілет через суд вимагає, щоб МВС прибрало із сайту повідомлення про його розшук

Нагадаємо, 20 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу адвокатів колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета і скасувала його заочний арешт.

Дубілета підозрюють у причетності до розтрати 8 млрд грн "ПриватБанку" перед його націоналізацією в кінці 2016 року.
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Топ коментарі
+11
Хто б сумнівався...
Зеленський слуга Коломойського.
Пішак нікчемний
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09.09.2021 21:30
+9
Каких вам еще реформ не хватает?(с)
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09.09.2021 21:31
+8
ВАКС закрыл производство об аресте Дубилета - Цензор.НЕТ 1437
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09.09.2021 21:32
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Хто б сумнівався...
Зеленський слуга Коломойського.
Пішак нікчемний
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09.09.2021 21:30 Відповісти
Чому нікчемний ??? Він на фортеп"яні он як лобає !!!)))
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09.09.2021 21:33 Відповісти
Брехня єдиний його талант.
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09.09.2021 21:36 Відповісти
Праздравляем следственного судью с домиком в Монако...как мы рады за вас как рады..даже вместо автомата Шилку на вас приготовили ублюдков в мантиях...
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09.09.2021 21:38 Відповісти
Проте ЯКИЙ,талантище !!!)))
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09.09.2021 21:38 Відповісти
Каких вам еще реформ не хватает?(с)
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09.09.2021 21:31 Відповісти
Великих ,як будівництво з лісництвом !!!)))
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09.09.2021 21:34 Відповісти
і Великим Флагштоківництвом ВАКС закрив провадження про арешт Дубілета - Цензор.НЕТ 3605
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10.09.2021 06:27 Відповісти
Как же Бубочка может КАЛОмойского посадить? Если КАЛОмойский хозяин бубочки! Это ведь противоестественно!
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09.09.2021 21:31 Відповісти
Боротьба крадіїв з крадіями триває !!!)))
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09.09.2021 21:32 Відповісти
Боротьба за крадіїв
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09.09.2021 21:37 Відповісти
ВАКС закрыл производство об аресте Дубилета - Цензор.НЕТ 1437
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09.09.2021 21:32 Відповісти
Який воно президент навіт не президентик, так напівшостого **********
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10.09.2021 08:29 Відповісти
Смотришь на этот пздц, а в голове играет Летов - Всё идет по плану.
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09.09.2021 21:34 Відповісти
Рафик ниучьом ни винават ... Неужели кто-то думал, что один из подельников Бени, хозяина зеленой куклы, будет реально осужден, тогда, когда зеленая кукла исполняет роль президента??? только теперь уже в реале... да бросьте, вы что "слугу народа" насмотрелись? ...
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09.09.2021 21:44 Відповісти
ВАКС закрив провадження про арешт Дубілета - Цензор.НЕТ 2695
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09.09.2021 21:50 Відповісти
ВАКС закрив провадження про арешт Дубілета - Цензор.НЕТ 8479
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09.09.2021 21:56 Відповісти
дубилет с зеленским вместе грабили вкладчиков бениного приватбанка. Почему-то меня не удивляет новость, что зекондом приказал закрыть дело против своего другана дубилета.
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09.09.2021 22:07 Відповісти
Чувак стырил 8 миллиардов, а вы арест, арест... ВАКС закрив провадження про арешт Дубілета - Цензор.НЕТ 8165
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09.09.2021 22:13 Відповісти
Зеленые, вам еще не смешно? ВАКС закрив провадження про арешт Дубілета - Цензор.НЕТ 489
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09.09.2021 22:19 Відповісти
а как НАБУ подает инфу, сразу же "пидозра" судье. Но день назад тоже НАБУ сообщало, правда невразчным текстом" что все дела Дубилета обьедены в одно производство. Наконец то начали различать реальную и идеальную совокупность преступлений. А то возбудили семь дел. Меру пресечения избрали по одному, и будоражат общественность. А теперь все дела вместе и избирайте меру пресечения по одному, так сказать общему делу. Эта порочная практика широко использовалась во все времена. Если судья(еще со времен СРСР) подходил ответственно - этот номер не проходил, а если шел на поводу следствия - жди проблем. Сдесь судья подошел отвественно. НАБУ начало исполнять закон.
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09.09.2021 22:23 Відповісти
А я думав, що це про того "дибілєта", що перепис по мобілках провів і діджиталізацію розрекламував... Ну той, що був в уряді срамокатчика з його 40% росту ВВП... Хоча по обом Лук'янівка плаче...
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09.09.2021 23:10 Відповісти
Відкривали справу спецом щоб потім не могли відкрити коли до влади прийшли б справді чесні і порядні люди
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10.09.2021 06:24 Відповісти
 
 