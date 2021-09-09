ВАКС закрив провадження про арешт Дубілета
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Вищий антикорупційний суд закрив провадження у справі про обрання запобіжного заходу ексголові правління "ПриватБанку".
Про це інформує пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.
"У четвер, 9 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі №991/3350/21 за клопотанням детектива НАБУ, узгоджене з прокурором САП, про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою ексголови правління одного з найбільших банків України", - сказано в повідомленні.
Рішення набуває законної сили з моменту його проголошення і оскарженню не підлягає.
Повний текст рішення буде складено та оприлюднено 10 вересня в 15:30.
Нагадаємо, 20 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу адвокатів колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета і скасувала його заочний арешт.
Дубілета підозрюють у причетності до розтрати 8 млрд грн "ПриватБанку" перед його націоналізацією в кінці 2016 року.
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