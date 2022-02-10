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Новини Коронавірус і карантин
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Локдауну не буде, працюємо в адаптивному карантині, - Ляшко

Локдауну не буде, працюємо в адаптивному карантині, - Ляшко

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що наразі в Україні не планують запроваджувати локдаун.

Про це міністр заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Локдауну не буде. Ми працюємо в адаптивному карантині, який передбачає червону зону", - зазначив міністр.

Ляшко заявив, що говорити про локдаун за наявності COVID-вакцин недоречно.

Водночас міністр додав, що коли Україна досягне 70% вакцинованого населення, про карантин можна буде забути.

Також читайте: Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1521) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Вобщемто прямо щас уже про него забыл
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10.02.2022 17:13 Відповісти
Так щас у соседа жена болеет а мужа на работу заставляют ходить
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10.02.2022 17:23 Відповісти
А тим часом у Польщі та Чехії: https://m.gazeta.ua/articles/world-life/_polscha-pomyakshuye-karantin-i-znimaye-nizku-covidobmezhen/1070219 https://m.gazeta.ua/articles/world-life/_polscha-pomyakshuye-karantin-i-znimaye-nizku-covidobmezhen/1070219

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/02/10/7133816/
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10.02.2022 17:32 Відповісти
Вам бы те деньги, которые вы осваиваите на пропаганду ширяний, пустить на вполне реальные медицинские программы. От тюрьмы не спасет, но срок может уменьшить, и люди будут благодарны...
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10.02.2022 17:41 Відповісти
в чем он выражается? ну кроме того, что в школах можно не топить и на кассе требуют маску надеть?
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10.02.2022 19:56 Відповісти
в супермаркетах мережевих уже "забили" на все. на маски в т.ч. Був в одному дуже відомому - половина залу без масок. працівники - маски - одна назва, на бороді. І правильно. потрібно забувати про ці атрибути худоби, маски як то дзвоник в носа (точно по "Кін-Дза-Дза", рекомендую глянути, хто не бачив, особливо молодих і супер просунутих, але по життю дурників).
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10.02.2022 21:19 Відповісти
 
 