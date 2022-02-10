Локдауну не буде, працюємо в адаптивному карантині, - Ляшко

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що наразі в Україні не планують запроваджувати локдаун.

Про це міністр заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Локдауну не буде. Ми працюємо в адаптивному карантині, який передбачає червону зону", - зазначив міністр.

Ляшко заявив, що говорити про локдаун за наявності COVID-вакцин недоречно.

Водночас міністр додав, що коли Україна досягне 70% вакцинованого населення, про карантин можна буде забути.

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