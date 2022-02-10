Локдауну не буде, працюємо в адаптивному карантині, - Ляшко
Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що наразі в Україні не планують запроваджувати локдаун.
Про це міністр заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Локдауну не буде. Ми працюємо в адаптивному карантині, який передбачає червону зону", - зазначив міністр.
Ляшко заявив, що говорити про локдаун за наявності COVID-вакцин недоречно.
Водночас міністр додав, що коли Україна досягне 70% вакцинованого населення, про карантин можна буде забути.
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https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/02/10/7133816/