Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19, - Ляшко
Україна вже перебуває на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Пік захворюваності ми вже маємо, тому що фіксуємо по 41 тис. випадків на день", - сказав міністр.
Очільник МОЗ також додав, що у цій COVID-хвилі зростає кількість випадків захворювання, але не кількість госпіталізацій, що у свою чергу зменшує навантаження на стаціонарну медичну допомогу.
Водночас, за словами Ляшка, спостерігається велике навантаження на первинну медичну допомогу, тому МОЗ ухвалило управлінські рішення, які мають зменшити навантаження на сімейних лікарів. Останнім із таких рішень є впровадження дистанційного відкриття лікарняного.
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Всем стало понятно, чего стоит ваша "вакцинация" и кто как болеет.
но это естественный отбор, лучше не прививайся, таких дурачков как ты должно быть меньше
а я то и бустерной буду прививаться
Они никогда не проверят информацию, а воспринимают ее как догму, как и то, что фармкоорпорации интересуют забота о здоровье, а не собственный карман.Стоит только им сказать, что допустим фтор укрепляет зубную эмаль, и они свято будут верить в это, и не задумаются над тем,куда прячутся отходы горнообагатительных комбинатов, и почему наши деды имели здоровые зубы,и до них никогда не дойдет, почему пасты без фтора стоят в разы дороже, а колличество клиентов стоматологов все больше и больше. Они просто не понимают, что вакцины против быстромутирующих сезонных короновирусных инфекций просто не может быть. Хотя может это и к лучшему, и все это коронобесие было затеяно с одной целью, освободить землю от балласта в виде потенциальных номинантов на премию Дарвина.
Здоровыми зубы переставали быть, когда приходилось воспользоваться услугами советской стоматологии.
Якщо він правий, то який сенс іти до стоматолога, коли зуби здорові? От про це я і написав.
https://matveychev-oleg.livejournal.com/4277715.html?ysclid=kzh5rox3qw
Учитесь искать!
https://myecotest.com/vred-ftora-v-zubnoy-paste/
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-himi-dlya-7-klasu-na-temu-valentnist-himichnih-elementiv-skladannya-formul-binarnih-spoluk-za-valentnistyu-elementiv-142293.html Конспект уроку з хімії для 7 класу на тему:"Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів."
Почитай сам і перешли тому грамотію, що писав ту помийку, на яку ти посилаєшся. Бо вочевідь він хімію навіть за 7 клас не знає, якщо формулу фториду кальцію пише як CaF.
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/aleksej-davidenko.htm Олексій Давиденко
https://healthnews.obozrevatel.com/ukr/covid/ Коронавірус / Думки
Відчуваю.
На рівні нашого офісу вже вироблено колективний імунітет і якби ми були маленькою державою, то коронавірусні обмеження можна було б повністю зняти і прирівняти ковид до різновиду інших легких респіраторних захворювань.
Далі текст мовою оригіналу
За последний месяц, многие сотрудники офиса чувствовали симптомы простуды и имели на руках положительный Covid-тест.
При этом.
ни единой госпитализации
ни единого кислородного голодания
ни единого даже среднего протекания болезни
Вижу как легко наши вакцинированные сотрудники болеют повторно и не вижу более никакого смысла переживать, трястись и истерить по этому поводу.
Абсолютное большинство из нас болели ранее, почти все вакцинированы двумя дозами, а некоторые уже и тремя.
Да, это не помешало подхватили эту заразу повторно.
НО!!!
У всех без исключения, эта болезнь протекала несравнимо легче чем в первый раз. В основном сопровождалась лишь кашлем и легким недомоганием.
https://m.gazeta.ua/articles/world-life/_polscha-pomyakshuye-karantin-i-znimaye-nizku-covidobmezhen/1070219 https://m.gazeta.ua/articles/world-life/_polscha-pomyakshuye-karantin-i-znimaye-nizku-covidobmezhen/1070219
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/02/10/7133816/