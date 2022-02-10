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Новини Коронавірус і карантин
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Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19, - Ляшко

Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19, - Ляшко

Україна вже перебуває на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Пік захворюваності ми вже маємо, тому що фіксуємо по 41 тис. випадків на день", - сказав міністр.

Очільник МОЗ також додав, що у цій COVID-хвилі зростає кількість випадків захворювання, але не кількість госпіталізацій, що у свою чергу зменшує навантаження на стаціонарну медичну допомогу.

Водночас, за словами Ляшка, спостерігається велике навантаження на первинну медичну допомогу, тому МОЗ ухвалило управлінські рішення, які мають зменшити навантаження на сімейних лікарів. Останнім із таких рішень є впровадження дистанційного відкриття лікарняного.

Також дивіться: Зараз є високий ризик одночасно захворіти на COVID-19 та грип, що може мати тривалі наслідки для здоров’я, - Ляшко. ВIДЕО

Автор: 

МОЗ (5407) Ляшко Віктор (1519) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Я не перестаю удивляться тем, кто топит за ширяние непроверенными, с недоказанной эффективностью шмурдяками. Их доверчивости может позавидовать самый продвинутый лох.
Они никогда не проверят информацию, а воспринимают ее как догму, как и то, что фармкоорпорации интересуют забота о здоровье, а не собственный карман.Стоит только им сказать, что допустим фтор укрепляет зубную эмаль, и они свято будут верить в это, и не задумаются над тем,куда прячутся отходы горнообагатительных комбинатов, и почему наши деды имели здоровые зубы,и до них никогда не дойдет, почему пасты без фтора стоят в разы дороже, а колличество клиентов стоматологов все больше и больше. Они просто не понимают, что вакцины против быстромутирующих сезонных короновирусных инфекций просто не может быть. Хотя может это и к лучшему, и все это коронобесие было затеяно с одной целью, освободить землю от балласта в виде потенциальных номинантов на премию Дарвина.
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10.02.2022 17:21 Відповісти
+4
Поздравляю! После этого пика созданного вами, желающих ширяться существенно поубавится.
Всем стало понятно, чего стоит ваша "вакцинация" и кто как болеет.
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10.02.2022 16:32 Відповісти
+3
не мели чушь, я и моя жена привита да заболела, но перенесла за пару дней в лёгкой форме как грип какой то.. при этом я вообще не заболел живя среди короновирусных...
но это естественный отбор, лучше не прививайся, таких дурачков как ты должно быть меньше
а я то и бустерной буду прививаться
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10.02.2022 16:51 Відповісти
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10.02.2022 16:27 Відповісти
Поздравляю! После этого пика созданного вами, желающих ширяться существенно поубавится.
Всем стало понятно, чего стоит ваша "вакцинация" и кто как болеет.
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10.02.2022 16:32 Відповісти
не мели чушь, я и моя жена привита да заболела, но перенесла за пару дней в лёгкой форме как грип какой то.. при этом я вообще не заболел живя среди короновирусных...
но это естественный отбор, лучше не прививайся, таких дурачков как ты должно быть меньше
а я то и бустерной буду прививаться
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10.02.2022 16:51 Відповісти
Я не перестаю удивляться тем, кто топит за ширяние непроверенными, с недоказанной эффективностью шмурдяками. Их доверчивости может позавидовать самый продвинутый лох.
Они никогда не проверят информацию, а воспринимают ее как догму, как и то, что фармкоорпорации интересуют забота о здоровье, а не собственный карман.Стоит только им сказать, что допустим фтор укрепляет зубную эмаль, и они свято будут верить в это, и не задумаются над тем,куда прячутся отходы горнообагатительных комбинатов, и почему наши деды имели здоровые зубы,и до них никогда не дойдет, почему пасты без фтора стоят в разы дороже, а колличество клиентов стоматологов все больше и больше. Они просто не понимают, что вакцины против быстромутирующих сезонных короновирусных инфекций просто не может быть. Хотя может это и к лучшему, и все это коронобесие было затеяно с одной целью, освободить землю от балласта в виде потенциальных номинантов на премию Дарвина.
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10.02.2022 17:21 Відповісти
Деды, поголовно со здоровыми зубами - сказки. В прошлом беззубый или гнилозубый старик - обычное явление. А при использовании паст со фтором в поверхностном слое зубной эмали гидроксиапатит переходит во фторапатит. Что более стойко к действию кислот, гидроксид или соль объяснять надо?
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10.02.2022 17:44 Відповісти
Здоровыми зубы переставали быть, когда приходилось воспользоваться услугами советской стоматологии.
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10.02.2022 17:48 Відповісти
То есть по-твоему, миллионы людей со здоровыми зубами шли к стоматологам, что бы им портили зубы? Да Вы совсем кукухой поехали!
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10.02.2022 19:04 Відповісти
а от вам совецкий дохтор сточит клыки и поставит мосты. а через пару лет все под мостами сгнило в т.ч. и клыки. самые крутые субы, которые тупая совпцкая мразь решила сточить и пустить на крепления!
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11.02.2022 08:29 Відповісти
Читати вмієш? Тут людина стверджувала, що


Здоровыми зубы переставали быть, когда приходилось воспользоваться услугами советской стоматологии.


Якщо він правий, то який сенс іти до стоматолога, коли зуби здорові? От про це я і написав.
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11.02.2022 08:42 Відповісти
Интернетом научитесь пользоваться.
https://matveychev-oleg.livejournal.com/4277715.html?ysclid=kzh5rox3qw
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10.02.2022 17:54 Відповісти
Навчись головою думати. Знайшов собі авторитета - "Пишет matveychev_oleg".
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10.02.2022 18:57 Відповісти
Просто забить в поиск фтор в зубной пасте!!!
Учитесь искать!
https://myecotest.com/vred-ftora-v-zubnoy-paste/
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10.02.2022 19:48 Відповісти
Пошукай спочатку це
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-himi-dlya-7-klasu-na-temu-valentnist-himichnih-elementiv-skladannya-formul-binarnih-spoluk-za-valentnistyu-elementiv-142293.html Конспект уроку з хімії для 7 класу на тему:"Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів."
Почитай сам і перешли тому грамотію, що писав ту помийку, на яку ти посилаєшся. Бо вочевідь він хімію навіть за 7 клас не знає, якщо формулу фториду кальцію пише як CaF.
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10.02.2022 21:50 Відповісти
Не хочеш померти - вакцинуйся і потім "забий": перевірено нашим колективом


https://www.obozrevatel.com/ukr/person/aleksej-davidenko.htm Олексій Давиденко
https://healthnews.obozrevatel.com/ukr/covid/ Коронавірус / Думки




Відчуваю.

На рівні нашого офісу вже вироблено колективний імунітет і якби ми були маленькою державою, то коронавірусні обмеження можна було б повністю зняти і прирівняти ковид до різновиду інших легких респіраторних захворювань.

Далі текст мовою оригіналу

За последний месяц, многие сотрудники офиса чувствовали симптомы простуды и имели на руках положительный Covid-тест.

При этом.

ни единой госпитализации

ни единого кислородного голодания

ни единого даже среднего протекания болезни



Вижу как легко наши вакцинированные сотрудники болеют повторно и не вижу более никакого смысла переживать, трястись и истерить по этому поводу.

Абсолютное большинство из нас болели ранее, почти все вакцинированы двумя дозами, а некоторые уже и тремя.

Да, это не помешало подхватили эту заразу повторно.

НО!!!

У всех без исключения, эта болезнь протекала несравнимо легче чем в первый раз. В основном сопровождалась лишь кашлем и легким недомоганием.
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10.02.2022 18:03 Відповісти
пишов нахер. чучело наколотое!
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11.02.2022 08:25 Відповісти
Жиріновскій балєєтъ.
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10.02.2022 16:52 Відповісти
На пике Жириновский, 8 раз вакцинированый спутником. Кароч. Кобзон ждет.
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10.02.2022 16:57 Відповісти
Дуракам обычно везет! Нормальный человек уже бы после третьего бустера получил бы антителозависимое усиление инфекции, это когда с каждой искусственной стимуляцией выработки антител, их становится больше и больше, и они начинают пожирать клетки собственного организма, вызывая на КТ, эффект матового стекла, с лечением согласно протоколам ВОЗ, как ковидная пневмония, часто вперед ногами.
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10.02.2022 17:36 Відповісти
Скоро вас упырей на "пики" народ оденет за вашу диверсию, смерти и вранье !!!
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10.02.2022 17:31 Відповісти
А тим часом у Польщі та Чехії:
https://m.gazeta.ua/articles/world-life/_polscha-pomyakshuye-karantin-i-znimaye-nizku-covidobmezhen/1070219 https://m.gazeta.ua/articles/world-life/_polscha-pomyakshuye-karantin-i-znimaye-nizku-covidobmezhen/1070219

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/02/10/7133816/
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10.02.2022 17:33 Відповісти
За последние 3 года не болел даже ГРВИ. Всему стаду в 1000-ный раз советую придти в себя,если осталась хоть капля интеллекта... Хотя...
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10.02.2022 17:37 Відповісти
Всю каденцию, одно и тоже "сено" баранам подают. Исчезнут слуги с главжабой, и все во всем мире как рукой снимет.
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10.02.2022 18:43 Відповісти
 
 