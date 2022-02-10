Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19, - Ляшко

Україна вже перебуває на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Пік захворюваності ми вже маємо, тому що фіксуємо по 41 тис. випадків на день", - сказав міністр.

Очільник МОЗ також додав, що у цій COVID-хвилі зростає кількість випадків захворювання, але не кількість госпіталізацій, що у свою чергу зменшує навантаження на стаціонарну медичну допомогу.

Водночас, за словами Ляшка, спостерігається велике навантаження на первинну медичну допомогу, тому МОЗ ухвалило управлінські рішення, які мають зменшити навантаження на сімейних лікарів. Останнім із таких рішень є впровадження дистанційного відкриття лікарняного.

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