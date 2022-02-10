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Новости Коронавирус и карантин
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Украина уже на пике заболеваемости текущей волны COVID-19, - Ляшко

Украина уже на пике заболеваемости текущей волны COVID-19, - Ляшко

Украина уже находится на пике заболеваемости текущей волны COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пик заболеваемости мы уже имеем, потому что фиксируем по 41 тыс. случаев в день", - сказал министр.

Он также добавил, что в этой COVID-волне растет количество случаев заболевания, но не количество госпитализаций, что в свою очередь уменьшает нагрузку на стационарную медпомощь.

Также читайте: В Украине заработал пакет медицинских услуг "на готовность к реагированию", - Ляшко

В то же время, по словам Ляшко, наблюдается большая нагрузка на первичную медпомощь, поэтому Минздрав принял управленческие решения, которые должны уменьшить нагрузку на семейных врачей. Последним из таких решений является внедрение дистанционного открытия больничного.

Автор: 

Минздрав (4907) Ляшко Виктор (1366) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Я не перестаю удивляться тем, кто топит за ширяние непроверенными, с недоказанной эффективностью шмурдяками. Их доверчивости может позавидовать самый продвинутый лох.
Они никогда не проверят информацию, а воспринимают ее как догму, как и то, что фармкоорпорации интересуют забота о здоровье, а не собственный карман.Стоит только им сказать, что допустим фтор укрепляет зубную эмаль, и они свято будут верить в это, и не задумаются над тем,куда прячутся отходы горнообагатительных комбинатов, и почему наши деды имели здоровые зубы,и до них никогда не дойдет, почему пасты без фтора стоят в разы дороже, а колличество клиентов стоматологов все больше и больше. Они просто не понимают, что вакцины против быстромутирующих сезонных короновирусных инфекций просто не может быть. Хотя может это и к лучшему, и все это коронобесие было затеяно с одной целью, освободить землю от балласта в виде потенциальных номинантов на премию Дарвина.
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10.02.2022 17:21 Ответить
+4
Поздравляю! После этого пика созданного вами, желающих ширяться существенно поубавится.
Всем стало понятно, чего стоит ваша "вакцинация" и кто как болеет.
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10.02.2022 16:32 Ответить
+3
не мели чушь, я и моя жена привита да заболела, но перенесла за пару дней в лёгкой форме как грип какой то.. при этом я вообще не заболел живя среди короновирусных...
но это естественный отбор, лучше не прививайся, таких дурачков как ты должно быть меньше
а я то и бустерной буду прививаться
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10.02.2022 16:51 Ответить
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10.02.2022 16:27 Ответить
Поздравляю! После этого пика созданного вами, желающих ширяться существенно поубавится.
Всем стало понятно, чего стоит ваша "вакцинация" и кто как болеет.
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10.02.2022 16:32 Ответить
не мели чушь, я и моя жена привита да заболела, но перенесла за пару дней в лёгкой форме как грип какой то.. при этом я вообще не заболел живя среди короновирусных...
но это естественный отбор, лучше не прививайся, таких дурачков как ты должно быть меньше
а я то и бустерной буду прививаться
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10.02.2022 16:51 Ответить
Я не перестаю удивляться тем, кто топит за ширяние непроверенными, с недоказанной эффективностью шмурдяками. Их доверчивости может позавидовать самый продвинутый лох.
Они никогда не проверят информацию, а воспринимают ее как догму, как и то, что фармкоорпорации интересуют забота о здоровье, а не собственный карман.Стоит только им сказать, что допустим фтор укрепляет зубную эмаль, и они свято будут верить в это, и не задумаются над тем,куда прячутся отходы горнообагатительных комбинатов, и почему наши деды имели здоровые зубы,и до них никогда не дойдет, почему пасты без фтора стоят в разы дороже, а колличество клиентов стоматологов все больше и больше. Они просто не понимают, что вакцины против быстромутирующих сезонных короновирусных инфекций просто не может быть. Хотя может это и к лучшему, и все это коронобесие было затеяно с одной целью, освободить землю от балласта в виде потенциальных номинантов на премию Дарвина.
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10.02.2022 17:21 Ответить
Деды, поголовно со здоровыми зубами - сказки. В прошлом беззубый или гнилозубый старик - обычное явление. А при использовании паст со фтором в поверхностном слое зубной эмали гидроксиапатит переходит во фторапатит. Что более стойко к действию кислот, гидроксид или соль объяснять надо?
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10.02.2022 17:44 Ответить
Здоровыми зубы переставали быть, когда приходилось воспользоваться услугами советской стоматологии.
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10.02.2022 17:48 Ответить
То есть по-твоему, миллионы людей со здоровыми зубами шли к стоматологам, что бы им портили зубы? Да Вы совсем кукухой поехали!
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10.02.2022 19:04 Ответить
а от вам совецкий дохтор сточит клыки и поставит мосты. а через пару лет все под мостами сгнило в т.ч. и клыки. самые крутые субы, которые тупая совпцкая мразь решила сточить и пустить на крепления!
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11.02.2022 08:29 Ответить
Читати вмієш? Тут людина стверджувала, що


Здоровыми зубы переставали быть, когда приходилось воспользоваться услугами советской стоматологии.


Якщо він правий, то який сенс іти до стоматолога, коли зуби здорові? От про це я і написав.
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11.02.2022 08:42 Ответить
Интернетом научитесь пользоваться.
https://matveychev-oleg.livejournal.com/4277715.html?ysclid=kzh5rox3qw
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10.02.2022 17:54 Ответить
Навчись головою думати. Знайшов собі авторитета - "Пишет matveychev_oleg".
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10.02.2022 18:57 Ответить
Просто забить в поиск фтор в зубной пасте!!!
Учитесь искать!
https://myecotest.com/vred-ftora-v-zubnoy-paste/
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10.02.2022 19:48 Ответить
Пошукай спочатку це
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-himi-dlya-7-klasu-na-temu-valentnist-himichnih-elementiv-skladannya-formul-binarnih-spoluk-za-valentnistyu-elementiv-142293.html Конспект уроку з хімії для 7 класу на тему:"Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів."
Почитай сам і перешли тому грамотію, що писав ту помийку, на яку ти посилаєшся. Бо вочевідь він хімію навіть за 7 клас не знає, якщо формулу фториду кальцію пише як CaF.
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10.02.2022 21:50 Ответить
Не хочеш померти - вакцинуйся і потім "забий": перевірено нашим колективом


https://www.obozrevatel.com/ukr/person/aleksej-davidenko.htm Олексій Давиденко
https://healthnews.obozrevatel.com/ukr/covid/ Коронавірус / Думки




Відчуваю.

На рівні нашого офісу вже вироблено колективний імунітет і якби ми були маленькою державою, то коронавірусні обмеження можна було б повністю зняти і прирівняти ковид до різновиду інших легких респіраторних захворювань.

Далі текст мовою оригіналу

За последний месяц, многие сотрудники офиса чувствовали симптомы простуды и имели на руках положительный Covid-тест.

При этом.

ни единой госпитализации

ни единого кислородного голодания

ни единого даже среднего протекания болезни



Вижу как легко наши вакцинированные сотрудники болеют повторно и не вижу более никакого смысла переживать, трястись и истерить по этому поводу.

Абсолютное большинство из нас болели ранее, почти все вакцинированы двумя дозами, а некоторые уже и тремя.

Да, это не помешало подхватили эту заразу повторно.

НО!!!

У всех без исключения, эта болезнь протекала несравнимо легче чем в первый раз. В основном сопровождалась лишь кашлем и легким недомоганием.
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10.02.2022 18:03 Ответить
пишов нахер. чучело наколотое!
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11.02.2022 08:25 Ответить
Жиріновскій балєєтъ.
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10.02.2022 16:52 Ответить
На пике Жириновский, 8 раз вакцинированый спутником. Кароч. Кобзон ждет.
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10.02.2022 16:57 Ответить
Дуракам обычно везет! Нормальный человек уже бы после третьего бустера получил бы антителозависимое усиление инфекции, это когда с каждой искусственной стимуляцией выработки антител, их становится больше и больше, и они начинают пожирать клетки собственного организма, вызывая на КТ, эффект матового стекла, с лечением согласно протоколам ВОЗ, как ковидная пневмония, часто вперед ногами.
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10.02.2022 17:36 Ответить
Скоро вас упырей на "пики" народ оденет за вашу диверсию, смерти и вранье !!!
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10.02.2022 17:31 Ответить
А тим часом у Польщі та Чехії:
https://m.gazeta.ua/articles/world-life/_polscha-pomyakshuye-karantin-i-znimaye-nizku-covidobmezhen/1070219 https://m.gazeta.ua/articles/world-life/_polscha-pomyakshuye-karantin-i-znimaye-nizku-covidobmezhen/1070219

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/02/10/7133816/
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10.02.2022 17:33 Ответить
За последние 3 года не болел даже ГРВИ. Всему стаду в 1000-ный раз советую придти в себя,если осталась хоть капля интеллекта... Хотя...
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10.02.2022 17:37 Ответить
Всю каденцию, одно и тоже "сено" баранам подают. Исчезнут слуги с главжабой, и все во всем мире как рукой снимет.
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10.02.2022 18:43 Ответить
 
 