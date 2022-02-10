Украина уже на пике заболеваемости текущей волны COVID-19, - Ляшко

Украина уже находится на пике заболеваемости текущей волны COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пик заболеваемости мы уже имеем, потому что фиксируем по 41 тыс. случаев в день", - сказал министр.

Он также добавил, что в этой COVID-волне растет количество случаев заболевания, но не количество госпитализаций, что в свою очередь уменьшает нагрузку на стационарную медпомощь.

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В то же время, по словам Ляшко, наблюдается большая нагрузка на первичную медпомощь, поэтому Минздрав принял управленческие решения, которые должны уменьшить нагрузку на семейных врачей. Последним из таких решений является внедрение дистанционного открытия больничного.