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В Украине заработал пакет медицинских услуг "на готовность к реагированию", - Ляшко

В Украине заработал пакет медицинских услуг

Больницы, получившие контракты по пакету "готовности", были определены региональными департаментами здравоохранения, опорными для лечения пациентов с коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Речь идет об одном медучреждении на 200 тысяч населения соответствующей области. Ежемесячно медучреждение, заключившее контракт на вышеупомянутый пакет медицинских услуг, будет получать от Национальной службы здоровья финансирование в размере 1 053 510 гривен.

Всего в 2022 году на данный пакет предусмотрено около 2,5 млрд гривен.

"Готовность к реагированию" - новый пакет, которым предусмотрено более 1 млн гривен ежемесячно независимо от того будут госпитализированы больные инфекционными болезнями, в т.ч. с коронавирусной болезнью или нет. Государство платит за готовность оказывать медицинскую помощь при необходимости. Всего в Украине по этому пакету будут работать 199 медучреждений. Больше всего - в Киеве и на Днепропетровщине - по 16 больниц", - пояснил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 даже в легкой форме повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, – исследование американских медиков. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

больница (1444) Минздрав (4907) финансирование (1814) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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миллион только за готовность??? а работающим - шиш?
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10.02.2022 16:13 Ответить
Согласен с Вами. Большего бреда слышать не приходилось...

"Готовность к реагированию" - новый пакет, которым предусмотрено более 1 млн гривен ежемесячно независимо от того будут госпитализированы больные инфекционными болезнями, в т.ч. с коронавирусной болезнью или нет. Государство платит за готовность оказывать медицинскую помощь при необходимости.

Это при росте короны. Напоминает как если бы военным заводам во время войны платили за возможность производить оружие и боеприпасы без этого самого производства...
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10.02.2022 16:21 Ответить
Капец. Дореформировались. Мне вот интересно, а для чего вообще медицинское обслуживание нужно? Не для того ли, чтобы быть готовой предоставлять неотложную помощь в случае необходимости. Что это за бред такой в виде подбоной программы придумали?
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10.02.2022 16:18 Ответить
Ляшко, для початку тобі цей пакет треба засунуть в дупу (анус), щоб ти побіг до проктолога, який тебе не прийме, бо нема направлення "сімейного лікаря", яких навіть в Києві не вистачає. І ви пане міністр через біль у попі зрозумієте до чого ви довели медицину України. Хоча вам біль у попі в кайф?
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10.02.2022 16:21 Ответить
Зелені підарки рублять бабло де тіко можливо.
Як вчила бородата тцотя Беня.
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10.02.2022 16:23 Ответить
Прикол:
- Хлопці, а може газові камери, то дійсно гуманно?
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10.02.2022 16:27 Ответить
Сам Мозес, юдейський пророк, казав :
- Юдея, який забув Яхве і молиться Золотому Теляті треба нещадно вбивати! Амінь!
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10.02.2022 16:30 Ответить
Поясню людською мовою- відтепер держава буде фінансувати інфекційні відділення(лікарні) які будуть відповідно одне на 200 тис. населення, тобто 3-4 на область. Ніхто з гастроентероколітом( срачкою) до соматичного відділення не госпіталізує,інфекційні відділення в ЦРЛ і міських лікарнях закриють, їхати треба до найближчої інф.лікарні 80- 150км. Запасайтесь памперсами!
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10.02.2022 18:45 Ответить
 
 