В Украине заработал пакет медицинских услуг "на готовность к реагированию", - Ляшко
Больницы, получившие контракты по пакету "готовности", были определены региональными департаментами здравоохранения, опорными для лечения пациентов с коронавирусной болезнью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Речь идет об одном медучреждении на 200 тысяч населения соответствующей области. Ежемесячно медучреждение, заключившее контракт на вышеупомянутый пакет медицинских услуг, будет получать от Национальной службы здоровья финансирование в размере 1 053 510 гривен.
Всего в 2022 году на данный пакет предусмотрено около 2,5 млрд гривен.
"Готовность к реагированию" - новый пакет, которым предусмотрено более 1 млн гривен ежемесячно независимо от того будут госпитализированы больные инфекционными болезнями, в т.ч. с коронавирусной болезнью или нет. Государство платит за готовность оказывать медицинскую помощь при необходимости. Всего в Украине по этому пакету будут работать 199 медучреждений. Больше всего - в Киеве и на Днепропетровщине - по 16 больниц", - пояснил глава Минздрава Виктор Ляшко.
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"Готовность к реагированию" - новый пакет, которым предусмотрено более 1 млн гривен ежемесячно независимо от того будут госпитализированы больные инфекционными болезнями, в т.ч. с коронавирусной болезнью или нет. Государство платит за готовность оказывать медицинскую помощь при необходимости.
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Як вчила бородата тцотя Беня.
- Хлопці, а може газові камери, то дійсно гуманно?
- Юдея, який забув Яхве і молиться Золотому Теляті треба нещадно вбивати! Амінь!