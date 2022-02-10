В Украине заработал пакет медицинских услуг "на готовность к реагированию", - Ляшко

Больницы, получившие контракты по пакету "готовности", были определены региональными департаментами здравоохранения, опорными для лечения пациентов с коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Речь идет об одном медучреждении на 200 тысяч населения соответствующей области. Ежемесячно медучреждение, заключившее контракт на вышеупомянутый пакет медицинских услуг, будет получать от Национальной службы здоровья финансирование в размере 1 053 510 гривен.

Всего в 2022 году на данный пакет предусмотрено около 2,5 млрд гривен.

"Готовность к реагированию" - новый пакет, которым предусмотрено более 1 млн гривен ежемесячно независимо от того будут госпитализированы больные инфекционными болезнями, в т.ч. с коронавирусной болезнью или нет. Государство платит за готовность оказывать медицинскую помощь при необходимости. Всего в Украине по этому пакету будут работать 199 медучреждений. Больше всего - в Киеве и на Днепропетровщине - по 16 больниц", - пояснил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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