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В Україні запрацював пакет медичних послуг "на готовність до реагування", - Ляшко

В Україні запрацював пакет медичних послуг

Лікарні, які отримали контракти за пакетом "готовності", були визначені регіональними департаментами охорони здоров'я опорними для лікування пацієнтів із коронавірусною хворобою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Йдеться про один медзаклад на 200 тисяч населення відповідної області. Щомісяця медзаклад, який уклав контракт на вищезгаданий пакет медичних послуг, отримуватиме від Національної служби здоров'я фінансування в розмірі 1 053 510 гривень.

Всього у 2022 році на даний пакет передбачено майже 2,5 млрд гривень.

"Готовність до реагування" - новий пакет, яким передбачено понад 1 млн гривень щомісяця незалежно від того будуть госпіталізовані хворі на інфекційні хвороби, у т.ч. з коронавірусною хворобою, чи ні. Держава платить за готовність надавати медичну допомогу у разі необхідності. Всього в Україні за цим пакетом працюватимуть 199 медзакладів. Найбільше - у Києві та на Дніпропетровщині - по 16 лікарень", - пояснив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Також читайте: COVID-19 навіть у легкій формі підвищує ризик серцево-судинних захворювань, - дослідження американських медиків. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

лікарня (1368) МОЗ (5407) фінансування (3169) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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миллион только за готовность??? а работающим - шиш?
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10.02.2022 16:13 Відповісти
Согласен с Вами. Большего бреда слышать не приходилось...

"Готовность к реагированию" - новый пакет, которым предусмотрено более 1 млн гривен ежемесячно независимо от того будут госпитализированы больные инфекционными болезнями, в т.ч. с коронавирусной болезнью или нет. Государство платит за готовность оказывать медицинскую помощь при необходимости.

Это при росте короны. Напоминает как если бы военным заводам во время войны платили за возможность производить оружие и боеприпасы без этого самого производства...
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10.02.2022 16:21 Відповісти
Капец. Дореформировались. Мне вот интересно, а для чего вообще медицинское обслуживание нужно? Не для того ли, чтобы быть готовой предоставлять неотложную помощь в случае необходимости. Что это за бред такой в виде подбоной программы придумали?
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10.02.2022 16:18 Відповісти
Ляшко, для початку тобі цей пакет треба засунуть в дупу (анус), щоб ти побіг до проктолога, який тебе не прийме, бо нема направлення "сімейного лікаря", яких навіть в Києві не вистачає. І ви пане міністр через біль у попі зрозумієте до чого ви довели медицину України. Хоча вам біль у попі в кайф?
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10.02.2022 16:21 Відповісти
Зелені підарки рублять бабло де тіко можливо.
Як вчила бородата тцотя Беня.
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10.02.2022 16:23 Відповісти
Прикол:
- Хлопці, а може газові камери, то дійсно гуманно?
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10.02.2022 16:27 Відповісти
Сам Мозес, юдейський пророк, казав :
- Юдея, який забув Яхве і молиться Золотому Теляті треба нещадно вбивати! Амінь!
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10.02.2022 16:30 Відповісти
Поясню людською мовою- відтепер держава буде фінансувати інфекційні відділення(лікарні) які будуть відповідно одне на 200 тис. населення, тобто 3-4 на область. Ніхто з гастроентероколітом( срачкою) до соматичного відділення не госпіталізує,інфекційні відділення в ЦРЛ і міських лікарнях закриють, їхати треба до найближчої інф.лікарні 80- 150км. Запасайтесь памперсами!
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10.02.2022 18:45 Відповісти
 
 