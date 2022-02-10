В Україні запрацював пакет медичних послуг "на готовність до реагування", - Ляшко
Лікарні, які отримали контракти за пакетом "готовності", були визначені регіональними департаментами охорони здоров'я опорними для лікування пацієнтів із коронавірусною хворобою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Йдеться про один медзаклад на 200 тисяч населення відповідної області. Щомісяця медзаклад, який уклав контракт на вищезгаданий пакет медичних послуг, отримуватиме від Національної служби здоров'я фінансування в розмірі 1 053 510 гривень.
Всього у 2022 році на даний пакет передбачено майже 2,5 млрд гривень.
"Готовність до реагування" - новий пакет, яким передбачено понад 1 млн гривень щомісяця незалежно від того будуть госпіталізовані хворі на інфекційні хвороби, у т.ч. з коронавірусною хворобою, чи ні. Держава платить за готовність надавати медичну допомогу у разі необхідності. Всього в Україні за цим пакетом працюватимуть 199 медзакладів. Найбільше - у Києві та на Дніпропетровщині - по 16 лікарень", - пояснив глава МОЗ Віктор Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Готовность к реагированию" - новый пакет, которым предусмотрено более 1 млн гривен ежемесячно независимо от того будут госпитализированы больные инфекционными болезнями, в т.ч. с коронавирусной болезнью или нет. Государство платит за готовность оказывать медицинскую помощь при необходимости.
Это при росте короны. Напоминает как если бы военным заводам во время войны платили за возможность производить оружие и боеприпасы без этого самого производства...
Як вчила бородата тцотя Беня.
- Хлопці, а може газові камери, то дійсно гуманно?
- Юдея, який забув Яхве і молиться Золотому Теляті треба нещадно вбивати! Амінь!