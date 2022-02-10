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Новини Силовики
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Прикордонника, що продав боєприпаси, затримано на Сумщині, - прокуратура

Прикордонника, що продав боєприпаси, затримано на Сумщині, - прокуратура

Правоохоронці виявили факт незаконного зберігання та збуту бойових припасів інспектором прикордонної комендатури швидкого реагування одного з прикордонних загонів, дислокованого у Сумській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

10 лютого старший сержант ДПСУ реалізував бойові припаси, але одразу після одержання коштів був затриманий. 

На даний час тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії. Затриманому військовослужбовцю готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. 

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Санкція ч. 1 ст. 263 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Автор: 

боєприпаси (2260) прикордонники (1092) Правоохоронні органи (2705) силовики (2512) Сумська область (3526) Військова прокуратура (722)


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Знал я одного такого "предпринимателя" 5лет назад... знаю, что вышел прошлым летом...
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10.02.2022 22:19 Відповісти
Пускать таких первыми на разминирование.
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10.02.2022 22:39 Відповісти
Оно и там кого-то подставит...
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10.02.2022 22:56 Відповісти
 
 