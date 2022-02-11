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Новини Справа Медведчука
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Усі контакти Медведчука фіксувалися з 2016 року, - Венедіктова

Усі контакти Медведчука фіксувалися з 2016 року, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що всі контакти Віктора Медведчука ретельно фіксувалися з 2016 року.

Про це Венедіктова сказала в ефірі програми "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо пана Медведчука, то це була справа 2016 року. Мабуть, ні пан Порошенко, коли він тоді був Президентом, ні голова СБУ тих часів навіть не розуміли й не знали, що дуже ретельно фіксуються усі контакти, шляхи пана Медведчука. Це історія, яка процесуально належним чином проводилася з 2016 року", - поінформувала очільниця Офісу генпрокурора.

Вона пояснила, що це відбувалося у рамках контррозвідувальної справи, а отримані матеріали були належним чином легалізовані у процесі кримінального провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З кума Путіна Медведчука зняли домашній арешт

Автор: 

Медведчук (1705) Венедіктова (829)


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Топ коментарі
+16
Бєня в шоу "Право на владу " зібрав цирк уродів.
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11.02.2022 00:52
+14
вот как у нее в башке не возникает короткое замыкание?

"Щодо пана Медведчука, то це була справа 2016 року. Мабуть, ні пан Порошенко, коли він тоді був Президентом, ні голова СБУ тих часів навіть не розуміли й не знали, що дуже ретельно фіксуються усі контакти, шляхи пана Медведчука. Це історія, яка процесуально належним чином проводилася з 2016 року"

т.е. дело заведено было в 2016 году. процессуально все по закону. отслеживались контакты но **** ни порох ни глава сбу про это ни сном ни духом?
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11.02.2022 01:05
+12
І шо, тепер вже ті самі ешелони не катаються? Чи "ви не панімаете, ета савсем другое?"
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11.02.2022 00:42
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я вывод сделал такой: пишут они ВСЕХ)) и когда нужно - вытянут нужные пленки! и петю не посадят, хотя реально могут, но поцепят на крючок и будут при необходимости напрягать. вот и вся история будет
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11.02.2022 15:37 Відповісти
Верить в чужую компетентность просто так это ничем не отличается от веры в деда мороза.
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11.02.2022 18:09 Відповісти
Покажіть хоч один мішок вугілля, чи хоч відро, які переніс Порошенко контрабандою. Скільки можна брехати? А я кожного дня бачу забиті ж.д. станції вагонами "РЖД", які везуть вугілля з того ж баки даунбаса, тільки через Ростов і Харків. Невже Ви вважаєте українців дураками? Як там "Свинарчуки" і "Ротердам+"? Як там бронежилети? Заборонили використовувати нормальні бронежитети, нових не виробили і залишили бійців з тим, що дав той "барига", які відслужили свій термін експлуатації і сьогодні просите на колінах у німців, щоб прислали? Будете шкури і за це відповідати. Залишилося чуть більше як два роки хіпувати.
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11.02.2022 08:38 Відповісти
чувак, а ты бы сам носил бронник, который мокрым простреливается?))
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11.02.2022 09:42 Відповісти
Теперь катаются из страны-помойки. Надо же ***** бюджет наполнять, шоб оттуда Нелоху Офшорному на карман регулярно капало.
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11.02.2022 00:47 Відповісти
То есть, Украине уголь не нужен?
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11.02.2022 00:53 Відповісти
Ну получается не нужен, ведь это плохо. Или же русский уголь он особый?
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11.02.2022 00:54 Відповісти
Российский (а не русский) уголь таки особый, потому, что он самый дешевый. Правда, Порошенко сказал, что он из Роттердама, и мы платим за него, как из Роттердама.
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11.02.2022 01:06 Відповісти
За почти 8 лет вопрос с финансовой поддержкой террористов можно было решить.
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11.02.2022 00:56 Відповісти
А Петя то не рассказывал, как нам необходим уголь с Лугандона... уголь у него был не той марки)))
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11.02.2022 00:55 Відповісти
Ну теперь тебе Моника Переворотько рассказывает, как ему хорошо падает срублишек на карман из госбюджета страны-помойки.
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11.02.2022 00:58 Відповісти
Знаешь, я тебе скажу..я 20 лет добывал уголь..с глубоких шахт..а потом пришла русская куйня и я пошел зашищать себя..а ты, максимка- тампонпон..я знаю, как ты топил против Байдена..
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11.02.2022 01:06 Відповісти
Ты пьяный? Или врешь чисто из любви к искусству,сереженька?
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11.02.2022 01:07 Відповісти
т.е. ты в 40 лет пошел в армию? кем? трыздуном штатным?
сейчас тебе под полтинник. и ты по твоим словам "на ротации в секторе"
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11.02.2022 01:10 Відповісти
Да, прикинь..это тебя удивляет..ты просто натолько убогое, что даже представить себе не можешь, что шахтеры тоже защищают Украину
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11.02.2022 01:20 Відповісти
ты и в шахте так же был как в армии сейчас.
ты вообще в курсе что становится с лугандонским шахтером после 20 лет в лаве? какая армия? регрес за выхарканные легкие максимум.
ну или ты так уголь "добывал". в конторе. как и в "армии" сейчас. а скорее всего ты просто заврался говно
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11.02.2022 01:22 Відповісти
Дебил, ты реально думаешь, что все шахтеры должеы умереть после 20 лет на добычном? Ну ты тупое, писец
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11.02.2022 01:28 Відповісти
где я написал умереть? я написал про регресс и состояние здоровья
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11.02.2022 01:34 Відповісти
я кажется тебя знаю. бул тут один лугандонец. в шахте электриком работал. когда русня прищла оно сдриснуло на подконтрольную и ныло что работы нет. я даже ему помочь пытался устроиться по специальности на ГОКе. но ему надо было и жилье и подъемные и зарплату такую как раньше в долларах. послал я его.
оно потом к кромахе на шабашка по стройкам тынялось. потом пропал куда то
ты что ль?
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11.02.2022 01:43 Відповісти
Когда кажется креститься надо, убогий..ему кажется)). Ды ты хмырь никчемный
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11.02.2022 01:49 Відповісти
а похож
тот тоже как прибухнет так по синей ленте такое про себя рассказывает
тоже как ты - чмо неблагодарное. видимо это у вас региональное
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11.02.2022 01:50 Відповісти
да и ты "на ротации в секторе" бодрствуешь. кореша еще за одной в "ночник" послал?
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11.02.2022 02:09 Відповісти
Да..24/7..а ты не знал? Ну ты далекий от армии.. знаешь, чем ты забавен? Не тупой, здоровый, патриот..так какого ты отпетлял от мобилизации? Я тоже не был по мобилизации, смогу ответить почему..ты то почему не был?
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11.02.2022 02:55 Відповісти
ну если ты отслеживал мои сообщения то в курсе какое я отношение имею к армии и почему не попал в 6 волн мобилизации хотя был в военкомате и на установке данных и дважды сам приходил. подними архивы за 2015-2016 и освежи память
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11.02.2022 02:59 Відповісти
Зачем? Куда ты ходил два раза)) военкомат тебя не взял..так скажи причину, почему..сказка про то, что я хотел, но почему то не взял военкомат то такое..так ты хотел..военкоматы гребли всех..ну тебя удивительным образом не взяли..но ты настаивал и хотел защищать Украину..военкомат отказал, защитнику))))
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11.02.2022 03:24 Відповісти
а зачем я буду тебе что то доказывать? ты кто такой? ты ноль.
моя совесть чиста и я об этом знаю. остальное меня не ипет никак
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11.02.2022 03:30 Відповісти
Да конечно..совесть у тебя чиста)) не один человек не признал, что он ублюдок..самого себя оправдывать легко))))
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11.02.2022 03:44 Відповісти
кто с тобой дебилом контракт подпишет? нах ты кому упал "защитник"?
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11.02.2022 01:23 Відповісти
пропоную 21 квітня зробити "Днем Зебіла" і працювати в той день не 8,
а 16 годин, що б навіть нащадки тих довбней, голоснувших за несмішного дятла, поминали пращурів незлим тихим словом...
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11.02.2022 00:48 Відповісти
а кто же тогда фиксировал всё это с 2016? Неужто бихус?
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11.02.2022 00:50 Відповісти
то були замасковані зелені послідовники папередників )))
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11.02.2022 00:52 Відповісти
Его дядя из ФСБ.
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11.02.2022 00:53 Відповісти
Бєня в шоу "Право на владу " зібрав цирк уродів.
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11.02.2022 00:52 Відповісти
Яка влада,такий і цирк!
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11.02.2022 02:37 Відповісти
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11.02.2022 00:58 Відповісти
вот как у нее в башке не возникает короткое замыкание?

"Щодо пана Медведчука, то це була справа 2016 року. Мабуть, ні пан Порошенко, коли він тоді був Президентом, ні голова СБУ тих часів навіть не розуміли й не знали, що дуже ретельно фіксуються усі контакти, шляхи пана Медведчука. Це історія, яка процесуально належним чином проводилася з 2016 року"

т.е. дело заведено было в 2016 году. процессуально все по закону. отслеживались контакты но **** ни порох ни глава сбу про это ни сном ни духом?
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11.02.2022 01:05 Відповісти
Потому что это всё лапша на ушах.
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11.02.2022 01:06 Відповісти
УЗКОГЛАЗАЯ ЖЕНШЧІНА С УЛИБКОЙ КРОКОДІЛА!
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11.02.2022 05:30 Відповісти
Пані Бенядіктова мабуть не знає, що всі їхгі контакти сьогодні ретельно записуються нормальними працівниками СБУ і військової розвідки для наступних поколінь і стануть відомі зразу після виборів 7-го президента.
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11.02.2022 08:10 Відповісти
А Марина вміє сухарі сушити?
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11.02.2022 08:34 Відповісти
Ні, бочка, сухарі буде сушити Лєнка і Херсонська ***** ль. Ваші бажання не співпадають з діями і законами України. Ви можете щось порушувати, вішати локшину наріду 73%, репетувати, висовувати за докази "плівки Медведчука" де немає ні одного епізоду з голосом Порошенко... Ми чекаємо рішення судів. А їх точно не буде, бо то все куйня і треш. А ось по відношенню до кодла Гундоса все буде точно і гарно, бо там чисті зллочини, які він скоює фактично кожен день.
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11.02.2022 08:58 Відповісти
Що сказати хотів?
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11.02.2022 09:21 Відповісти
https://twitter.com/batiscafcusto @batiscafcusto

По приказу Порошенко ликвидировали Гиви.

По приказу Зеленского «слили» несколько спецопераций нашей разведки, отпустили Цемаха ,вернули Портнова, набили офис президента Украины российский агентурой.

Угадайте кому «шьют» уголовное дело «О гос измене»?

Дам подсказку - не Зеленскому.
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11.02.2022 09:00 Відповісти
Щось Ви так скромно перерахували досягнення Гундоса. Перше що Воно зробило, це відвело наші війська із укріплень в чисте поле. На ті украплення були витрачені мільярди, а Воно їх передало ворогу. Не тільки Цемаха відпустили, а і всіх вбивць Майдану. Повернули не тільки портнова, а і коломойського і його шоблу. Керувати країною Гундос взяв бувших регіоналів, які привели до нас війну і вбивали Майдан: татарова, демченко, єрмака, лебедя та інших. Пересадив всіх генералів, які проявили свою хоробрість по захисту держави(Марченко,Павловський) , а справа по теракту Шеремета, посадили невинних Антоненко, Кузьменко, Дугарь, замість того щоб шукати терористів ФСБ московії і КДБ білорусі. Державні підприємства повернули під вплив Бені і вони дають мільярдні збитки і прибутки Бені і Вові. На кордон(таможню)повернули свою мафію і збирать контрабанку в свої кишені. Щоб більше обідрати нарід і вивести в офшори, підняли ціни на всі види товарів в декілька разів і збільшили в рази торгівлю з ворогом.
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11.02.2022 09:21 Відповісти
Це був твіт не мій, а іншої людини. Автор вказаний на початку коментаря.
Нехай Ваш коментар буде доповненням.
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11.02.2022 09:24 Відповісти
Дякую і перепрошую. Не хотів образити!
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11.02.2022 12:30 Відповісти
Та немає за що вибачатись. Я не сприйняла це як якусь спробу образити.
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11.02.2022 12:37 Відповісти
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