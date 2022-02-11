Усі контакти Медведчука фіксувалися з 2016 року, - Венедіктова
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що всі контакти Віктора Медведчука ретельно фіксувалися з 2016 року.
Про це Венедіктова сказала в ефірі програми "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щодо пана Медведчука, то це була справа 2016 року. Мабуть, ні пан Порошенко, коли він тоді був Президентом, ні голова СБУ тих часів навіть не розуміли й не знали, що дуже ретельно фіксуються усі контакти, шляхи пана Медведчука. Це історія, яка процесуально належним чином проводилася з 2016 року", - поінформувала очільниця Офісу генпрокурора.
Вона пояснила, що це відбувалося у рамках контррозвідувальної справи, а отримані матеріали були належним чином легалізовані у процесі кримінального провадження.
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сейчас тебе под полтинник. и ты по твоим словам "на ротации в секторе"
ты вообще в курсе что становится с лугандонским шахтером после 20 лет в лаве? какая армия? регрес за выхарканные легкие максимум.
ну или ты так уголь "добывал". в конторе. как и в "армии" сейчас. а скорее всего ты просто заврался говно
оно потом к кромахе на шабашка по стройкам тынялось. потом пропал куда то
ты что ль?
тот тоже как прибухнет так по синей ленте такое про себя рассказывает
тоже как ты - чмо неблагодарное. видимо это у вас региональное
моя совесть чиста и я об этом знаю. остальное меня не ипет никак
а 16 годин, що б навіть нащадки тих довбней, голоснувших за несмішного дятла, поминали пращурів незлим тихим словом...
"Щодо пана Медведчука, то це була справа 2016 року. Мабуть, ні пан Порошенко, коли він тоді був Президентом, ні голова СБУ тих часів навіть не розуміли й не знали, що дуже ретельно фіксуються усі контакти, шляхи пана Медведчука. Це історія, яка процесуально належним чином проводилася з 2016 року"
т.е. дело заведено было в 2016 году. процессуально все по закону. отслеживались контакты но **** ни порох ни глава сбу про это ни сном ни духом?
По приказу Порошенко ликвидировали Гиви.
По приказу Зеленского «слили» несколько спецопераций нашей разведки, отпустили Цемаха ,вернули Портнова, набили офис президента Украины российский агентурой.
Угадайте кому «шьют» уголовное дело «О гос измене»?
Дам подсказку - не Зеленскому.
Нехай Ваш коментар буде доповненням.