Усі контакти Медведчука фіксувалися з 2016 року, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що всі контакти Віктора Медведчука ретельно фіксувалися з 2016 року.

Про це Венедіктова сказала в ефірі програми "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо пана Медведчука, то це була справа 2016 року. Мабуть, ні пан Порошенко, коли він тоді був Президентом, ні голова СБУ тих часів навіть не розуміли й не знали, що дуже ретельно фіксуються усі контакти, шляхи пана Медведчука. Це історія, яка процесуально належним чином проводилася з 2016 року", - поінформувала очільниця Офісу генпрокурора.

Вона пояснила, що це відбувалося у рамках контррозвідувальної справи, а отримані матеріали були належним чином легалізовані у процесі кримінального провадження.

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