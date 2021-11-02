З кума Путіна Медведчука зняли домашній арешт
Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку за епізодом про держзраду і замах на розграбування національних цінностей, поклавши на підозрюваного особисті зобов'язання.
Таке рішення суд ухвалив у вівторок, задовольнивши клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я не бачу жодних підстав для обрання мені у цій справі взагалі будь-якого запобіжного заходу", - сказав Медведчук журналістам після завершення засідання, назвавши обрання запобіжного заходу незаконним і політично мотивованим.
Раніше Офіс генпрокурора повідомив, що граничний термін перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні - шість місяців - закінчився, тому його подальше продовження неможливе.
"Єдиний запобіжний захід, про який може клопотати сторона обвинувачення, - особисте зобов'язання з покладанням на підозрюваного обов'язків. 2 листопада Печерський районний суд м. Києва розгляне відповідне клопотання прокурорів", - заявили в Офісі генпрокурора.
Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання передбачає прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
Нагадаємо, 8 жовтня голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу 1 млрд грн.
12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.
Нагадаємо, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.
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Медведчука освободили от домашнего ареста под личное обязательство. Как я и говорил - эта имитация борьбы с кумом Путина закончится пшиком. Где все те, кто так радовался и хвалил Зе?
Интересно, сколько появится петиций об импичменте бубочки после этой новости.
Ведь реально, путин только ждет момента напасть. Это произойдет, как только путин решит, что Украина достаточно деморализована. Байрактар ему, конечно, поднасрал конкретно. Но от планов никто не отказался.
И поведение власти приближает вторжение.
И чтобы тебе стало легче, представь русского спецназера прямо сейчас ломящегося в твою дверь. Прямо сейчас.
И это решение суда приблизило русские танки к твоему дому еще на несколько километров.
А У У
Добровольцы сидят за одну гильзу.
Добровольцы сидят, что в рожу дали ватану работающему на орков.
А тут враг Украины сидит дома возле камина, а сейчас на свободе.
Сволота зе**ная, и все эти слуги шестёрки.
за что зеленский ни возьмётся
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил
(це вже на 146% гарантія)