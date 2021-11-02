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Новини Справа Медведчука
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З кума Путіна Медведчука зняли домашній арешт

З кума Путіна Медведчука зняли домашній арешт

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку за епізодом про держзраду і замах на розграбування національних цінностей, поклавши на підозрюваного особисті зобов'язання.

Таке рішення суд ухвалив у вівторок, задовольнивши клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не бачу жодних підстав для обрання мені у цій справі взагалі будь-якого запобіжного заходу", - сказав Медведчук журналістам після завершення засідання, назвавши обрання запобіжного заходу незаконним і політично мотивованим.

Раніше Офіс генпрокурора повідомив, що граничний термін перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні - шість місяців - закінчився, тому його подальше продовження неможливе.

"Єдиний запобіжний захід, про який може клопотати сторона обвинувачення, - особисте зобов'язання з покладанням на підозрюваного обов'язків. 2 листопада Печерський районний суд м. Києва розгляне відповідне клопотання прокурорів", - заявили в Офісі генпрокурора.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання передбачає прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Також читайте: Граничний термін перебування Медведчука під домашнім арештом за одним з проваджень закінчився. Прокуратура просить суд про особисте зобов'язання

Нагадаємо, 8 жовтня голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу 1 млрд грн.

12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.

Нагадаємо, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.

Автор: 

Медведчук Віктор (1714) запобіжний захід (516)


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Топ коментарі
+50
))))) зебилы, - а шо це було?
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02.11.2021 12:54 Відповісти
+46
Державна зрада - под лічное обязательство...
жоско бобики с медведчуком, даже жестоко...
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02.11.2021 12:55 Відповісти
+45
СИЗО - для карманников и мелких хулиганов. Предатели, коллаборанты, убийцы должны гулять на свободе под "личное обязательство".... Как же не доверять подонкам и врагам государства?
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02.11.2021 12:55 Відповісти
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Медведчука освободили от домашнего ареста под личное обязательство. Как я и говорил - эта имитация борьбы с кумом Путина закончится пшиком. Где все те, кто так радовался и хвалил Зе?
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02.11.2021 17:05 Відповісти
Вірно!Звільнити І обовязково виплатити грошову компенсацію за моральний ущерб. Респект порошенківській судовій реформі!
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02.11.2021 17:12 Відповісти
Авжеж. - Це зеліне "право"суддя.
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02.11.2021 17:18 Відповісти
Ну а скільки ж можна? - Вже достатньо відсидів за держзраду.
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02.11.2021 17:14 Відповісти
Ну и шо слуги каломыйского? Шо будет дальше? Каломыйского в президенты а Рабиновича в премьеры??? Шо зеля это тебе изя вальерьвич посоветовал мертвечука освободить понять и простить? А на яух ты тогда всё это затевал?
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02.11.2021 17:17 Відповісти
Дело против Медведчука с самого начала было лишь пиар-ходом по поднятию рейтинга навеличнейшого путем перетягивания части патриотического электората от Порошенка. Но когда увидели, что рейтинг навеличнейшого не растет и что патриотический электорат не такой тупой как зе-электорат и раскусил очередной зеленый спектакль, то решили свернуть это шоу.
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02.11.2021 17:24 Відповісти
только по одному эпизоду.
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02.11.2021 17:39 Відповісти
Несподіванка? Зовсім ні.

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02.11.2021 17:40 Відповісти
Если бы он кровь проливал за Украину, рисковал своей жизнью на фронте, то да, забрали бы в камеру и держали до окончания следственных действий. А так, тьфу, всего лишь предательство Украины. Это как на красный улицу перебежать.

Интересно, сколько появится петиций об импичменте бубочки после этой новости.

Ведь реально, путин только ждет момента напасть. Это произойдет, как только путин решит, что Украина достаточно деморализована. Байрактар ему, конечно, поднасрал конкретно. Но от планов никто не отказался.

И поведение власти приближает вторжение.

И чтобы тебе стало легче, представь русского спецназера прямо сейчас ломящегося в твою дверь. Прямо сейчас.

И это решение суда приблизило русские танки к твоему дому еще на несколько километров.
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02.11.2021 17:44 Відповісти
Госизмена прокацапа Украине,это не преступление а гражданская позиция,в понятии такой же власти.
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02.11.2021 17:54 Відповісти
Ну все, цей олігарх "пабіждьон", давайте наступного! До речі, сам "пабіждьоний" уже вспів купити собі новий недоканал. Називається UKRLive, по-моєму.
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02.11.2021 18:06 Відповісти
Твари! Враг Украины показательно на свободе и ни одного дня даже в СИЗО не сидело, а Семенченко и Торнадо в тюрьме! Я уже не говорю где Сашко Билый...
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02.11.2021 18:16 Відповісти
К Л О У Н
А У У
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02.11.2021 18:56 Відповісти
Власть ватников и *ук.
Добровольцы сидят за одну гильзу.
Добровольцы сидят, что в рожу дали ватану работающему на орков.
А тут враг Украины сидит дома возле камина, а сейчас на свободе.
Сволота зе**ная, и все эти слуги шестёрки.
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02.11.2021 18:58 Відповісти
кина не будет -- электричество кончилось у зеленых клоунов
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02.11.2021 19:01 Відповісти
Мудро! А вскоре окажется, что этот кристально честный и благородный человек совершенно беспочвенно и несправедливо оклеветан какими-то проходимцами и завистниками...
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02.11.2021 19:12 Відповісти
Кстати! А генералу Павловскому надоть у два раза увеличить залог, а то не дай бог соберут всем народом требуемую сумму...
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02.11.2021 19:15 Відповісти
По просьбе Путиноида.
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02.11.2021 19:42 Відповісти
Ну,шо тут сказати....
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02.11.2021 19:49 Відповісти
Эта тема уже лохторату не интересна, можно закрывать😁😁😁
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02.11.2021 19:59 Відповісти
Вскоре и его каналы в тивилизор вернутся. Це перемога.
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02.11.2021 20:03 Відповісти
Медалью наградили?
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02.11.2021 20:22 Відповісти
пришла весна, даже в особняк посадить не сумели. а как громко орали, госизмена...
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02.11.2021 20:52 Відповісти
Знову зловживаєш стікломоєм...
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02.11.2021 22:42 Відповісти
скоро Мертвечук снова начнет летать к своему куму в Масквабад и в качестве компенсации получит уже две трубы, имитация Бубочки в действии
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02.11.2021 23:17 Відповісти
Да кто бы мог подумать , ух ты . Ну то есть Осел обосрался как всегда , Оно как царь Мидас , с той только разницей , что Клоун превращает в ГОВНО все к чесу прикоснётся
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02.11.2021 23:20 Відповісти
Якщо чистою грецькою мовою, то ім'я його Копромідас (себто Лайно-Мідас).
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02.11.2021 23:47 Відповісти
P.S.: або у віршованій формі...

за что зеленский ни возьмётся
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил
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02.11.2021 23:50 Відповісти
Зачотно, прямо "ода лайну".
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11.02.2022 00:33 Відповісти
Да честное пионерское, то есть - комсомольское.
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02.11.2021 23:36 Відповісти
...падла буду
(це вже на 146% гарантія)
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02.11.2021 23:54 Відповісти
Зате не Порох! Так, зебільйо, крепір бих вас микнув?..
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02.11.2021 23:45 Відповісти
....когда уже его ...как мальчика в трусиках ....?!!! Алььйо!
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03.11.2021 01:08 Відповісти
Мальчика в трусиках и девочку в лифчике оксанку.
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03.11.2021 03:06 Відповісти
ХАХАХАХАХААХ!!!!!
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03.11.2021 01:28 Відповісти
Це ж не Антоненко. Подумаєш, державна зрада. Чи не злочин.
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03.11.2021 07:42 Відповісти
Зато Семенченко под свинособачий лай соевых и опзжопных ублюдков с прочим кацапством, объединившихся в коментах , сидит и будет сидеть.
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03.11.2021 08:12 Відповісти
Путлер:
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03.11.2021 08:12 Відповісти
" На свободу, с нечистой совестью" Или "Конец пиара власти на борьбе с кумом Кума с предсказуемым результатом"
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03.11.2021 08:46 Відповісти
Надо теперь снять арест с его телепомоек
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03.11.2021 09:30 Відповісти
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