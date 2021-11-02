З кума Путіна Медведчука зняли домашній арешт

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку за епізодом про держзраду і замах на розграбування національних цінностей, поклавши на підозрюваного особисті зобов'язання.

Таке рішення суд ухвалив у вівторок, задовольнивши клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не бачу жодних підстав для обрання мені у цій справі взагалі будь-якого запобіжного заходу", - сказав Медведчук журналістам після завершення засідання, назвавши обрання запобіжного заходу незаконним і політично мотивованим.

Раніше Офіс генпрокурора повідомив, що граничний термін перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні - шість місяців - закінчився, тому його подальше продовження неможливе.

"Єдиний запобіжний захід, про який може клопотати сторона обвинувачення, - особисте зобов'язання з покладанням на підозрюваного обов'язків. 2 листопада Печерський районний суд м. Києва розгляне відповідне клопотання прокурорів", - заявили в Офісі генпрокурора.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання передбачає прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

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Нагадаємо, 8 жовтня голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу 1 млрд грн.

12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.

Нагадаємо, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.