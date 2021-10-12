Суд відправив Медведчука під домашній арешт

Печерський райсуд Києва за результатами засідання у справі про держзраду щодо нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука відправив обвинуваченого під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.

Відповідне рішення суд прийняв увечері 12 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Судове засідання стосувалося нової справи, відкритої проти Медведчука через можливу причетність політика до зриву поставок вугілля в Україну з Південно-Африканської Республіки (ПАР) і його закупівлі з Росії через окуповані території Донбасу.

Нагадаємо, 8 жовтня голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу 1 млрд грн.

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