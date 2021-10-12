Суд відправив Медведчука під домашній арешт
Печерський райсуд Києва за результатами засідання у справі про держзраду щодо нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука відправив обвинуваченого під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.
Відповідне рішення суд прийняв увечері 12 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Судове засідання стосувалося нової справи, відкритої проти Медведчука через можливу причетність політика до зриву поставок вугілля в Україну з Південно-Африканської Республіки (ПАР) і його закупівлі з Росії через окуповані території Донбасу.
Нагадаємо, 8 жовтня голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу 1 млрд грн.
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И вся эта история с мертвечуком только для одной цели---отвлечь внимание лохтората от СОБСТВЕННОЙ ЗРАДЫ , офшоров, коррупции, провалов и т.п. и создать хоть какую-то иллюзию позитива...
За що гинуть хлопці на передовій?..
я не спорю с этим тезисом
просто прошу задуматься вот над чем - может причина в том что прокуроры так лепят дела что они в судах просто рассыпаются. не всем делают туфту - кому надо.
решение суда аргументируется и все материалы доступны. а вот материалы следствия - закрытая информация.