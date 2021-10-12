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Новини Справа Медведчука
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Суд відправив Медведчука під домашній арешт

Суд відправив Медведчука під домашній арешт

Печерський райсуд Києва за результатами засідання у справі про держзраду щодо нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука відправив обвинуваченого під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.

Відповідне рішення суд прийняв увечері 12 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Судове засідання стосувалося нової справи, відкритої проти Медведчука через можливу причетність політика до зриву поставок вугілля в Україну з Південно-Африканської Республіки (ПАР) і його закупівлі з Росії через окуповані території Донбасу.

Нагадаємо, 8 жовтня голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу 1 млрд грн.

Читайте також: Справа Медведчука - це продовження боротьби за незалежність України, - Баканов

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) суд (11700) державна зрада (1690)


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Топ коментарі
+48
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12.10.2021 21:27
+46
Домашний арест за гос измены? Что-то ЗЕбязяна обосралась по полной!
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12.10.2021 21:20
+35
Все до чого дотягуються руки Зе перетворюється на лайно рукожопи і тут всрались
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12.10.2021 21:18
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Было бы странно если бы Пещеррский суд принял какое то другое решение
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12.10.2021 22:01 Відповісти
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12.10.2021 22:20 Відповісти
Валерія Шандру і Ігоря Павловського закрили, а кума ***** за зраду додому, здається пора 73% вже *******.
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12.10.2021 22:15 Відповісти
за госизмену домашний арест?!
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12.10.2021 22:23 Відповісти
зелохи вонючие, это же не порошенка, или патриоты которые годами в сизо парятся. а за госизмену курорт с двумя банками меда в день. уроды зеленые
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12.10.2021 22:24 Відповісти
Это кло - по - зе - унада когда-нибудь закончится в стране ...
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12.10.2021 22:25 Відповісти
это ж не порошенко, у зелоха других врагов нет, куютину депиляция с заглядыванием в глаз, мертветчуку домашний арест в резиденции с омарами...
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12.10.2021 22:27 Відповісти
Второй (!!!) Домашний арест за Измену родине. За убийство будет третий?!! Вот поэтому Украине никогда не видать ЕС и НАТО!!
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12.10.2021 22:35 Відповісти
все идет к пожизненному домашнему заключению ))))
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13.10.2021 08:29 Відповісти
Печерний суд в своєму репертуарі ,за державну зраду чи розкрадання держави на мільярди ,це для них не злочин , це суддовоі мафія.
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12.10.2021 22:40 Відповісти
Складається враження, що в українських судах все продається і всі купляються, це як індульгенція в середніх віках, були б гроші , гріхи прощались як минулі та навіть і майбутні...?Зрадив, вбив, покалічив -не бійся, бери торбу грошей і йди в "справедливий, чесний " український суд...??І що цікаво, що ніхто і нікого не боїться...?!Прокатіт...?!!?
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13.10.2021 04:31 Відповісти
Неудивительно. Судей таких надо конечно гнать. Но как? Зеля полузаконно погнал Тупицкого, который в наглую запретил e-декларацию, так петросяны вой подняли в его защиту. И теперь что-то вякают, что за этим решением суда Нелох стоит.
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12.10.2021 22:46 Відповісти
Тупицкий (СУД) не запретил ,а признали неконституционной статью про декларации. Нужно было просто изменить её,согласно Конституции и не было бы всего этого цирка. Зато сейчас все всё декларируют. Это даже не смешн

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13.10.2021 07:44 Відповісти
То есть на дому будут яд отсасывать?
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12.10.2021 23:08 Відповісти
Як казав Москаль: плили, плили а на березі всралися.
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12.10.2021 23:11 Відповісти
заскучает дома Мертвейчук, весь день дома с женой сидеть, еще и теща наверное приперлась
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12.10.2021 23:15 Відповісти
Что и следовало ожидать, результат отсутствия улицы, тоже и с офшорами комуняки зе, тишина, позор украинцам.
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12.10.2021 23:33 Відповісти
Не забываем, что полшестого до сих пор получает деньги на офшорки от мертвечука (как хозяина 25% г+г) и от кацапов за показы своей дерьмовой кино- и телепродукции)))
И вся эта история с мертвечуком только для одной цели---отвлечь внимание лохтората от СОБСТВЕННОЙ ЗРАДЫ , офшоров, коррупции, провалов и т.п. и создать хоть какую-то иллюзию позитива...
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12.10.2021 23:46 Відповісти
Гильотина-единственный инструмент для "судейской" люстрации, гильотинировать нужно всех работников так называемых "судов", поголовно, без разбору, от старшего судьи до уборщицы суда. Задания "судов" должны быть снесены, территории судов должны быть прокляты и объявлены сатанинскими , огорожены колючей проволокой и засыпаны известью, что бы там не рос даже бурьян. Это еще, я бы сказал "преступно" мягкий вариант судейской реформы. Кто предложит более справедливый вариант?
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13.10.2021 00:08 Відповісти
Ваш вариант очень дорогой. Проще и дешевле метод Влада Цепеша Дракулы - на колья пересажать.
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13.10.2021 07:31 Відповісти
За гос измену домой, а боевые генералы в тюрьме. Вот в этом вся гнилость зелёной власт
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13.10.2021 00:30 Відповісти
ГАНЬБА..
За що гинуть хлопці на передовій?..
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13.10.2021 02:33 Відповісти
реформированная пэтей судебная система
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13.10.2021 06:27 Відповісти
На электрический стул его.
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13.10.2021 00:39 Відповісти
ну ось! А то кричали мільярд, мільярд...
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13.10.2021 02:05 Відповісти
За зраду мае судити польовий , воений суд...
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13.10.2021 02:39 Відповісти
ну, хоть так, а то при папередниках и такого не было.
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13.10.2021 03:32 Відповісти
.......і отпустили щуку в річку....
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13.10.2021 07:24 Відповісти
клоунада продолжается, эти Бараны в мантиях вообще потеряли берега, миллиард залог, тяжкие преступления и дом.арест а главное тишина со стороны ботаксного, педофильного Шныря вовы, очередная клоунада....
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13.10.2021 08:16 Відповісти
все кричат про продажных судей
я не спорю с этим тезисом
просто прошу задуматься вот над чем - может причина в том что прокуроры так лепят дела что они в судах просто рассыпаются. не всем делают туфту - кому надо.
решение суда аргументируется и все материалы доступны. а вот материалы следствия - закрытая информация.
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13.10.2021 08:41 Відповісти
Пора уже суды судить, периодически судом Линча
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13.10.2021 09:03 Відповісти
Ось він Найвелічайший політик ********** Косоворотка, тільки він зміг побороти олігархів Фірташа і Коломойського, списавши їм борги, тільки він зміг перемогти Медведчука, в якого на його каналі і Коломойського "1+1" робить бізнес "95 квартал" і дати по найтяжчій статті, що є в кримінальному кодексу, запобіжний захід - арешт у своєму палаці. Тільки Найвелічайший зміг від олігарха Ахметова призначити премр'єра і декількох міністрів і тільки цей Стратєг зміг призначити від біглого олігарха Стоматолога Саші смотрящєми за судами, прокуратурою, СБУ, ДБР і поліцією тарарова,демченко,портнова і полодяка.Радійте 73% за свого Косоворотку і не забувайте, що винен в усьому Порошенко.
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13.10.2021 09:25 Відповісти
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