Суд отправил Медведчука под домашний арест
Печерский райсуд Киева по результатам заседания по делу о госизмене в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука отправил обвиняемого под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.
Соответствующее решение суд принял вечером 12 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Судебное заседание касалось нового дела, открытого в отношении Медведчука из-за возможной причастности политика к срыву поставок угля в Украину из Южно-Африканской Республики (ЮАР) и его закупки из России через оккупированные территории Донбасса.
Напомним, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И вся эта история с мертвечуком только для одной цели---отвлечь внимание лохтората от СОБСТВЕННОЙ ЗРАДЫ , офшоров, коррупции, провалов и т.п. и создать хоть какую-то иллюзию позитива...
За що гинуть хлопці на передовій?..
я не спорю с этим тезисом
просто прошу задуматься вот над чем - может причина в том что прокуроры так лепят дела что они в судах просто рассыпаются. не всем делают туфту - кому надо.
решение суда аргументируется и все материалы доступны. а вот материалы следствия - закрытая информация.