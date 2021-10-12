Суд отправил Медведчука под домашний арест

Печерский райсуд Киева по результатам заседания по делу о госизмене в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука отправил обвиняемого под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.

Соответствующее решение суд принял вечером 12 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Судебное заседание касалось нового дела, открытого в отношении Медведчука из-за возможной причастности политика к срыву поставок угля в Украину из Южно-Африканской Республики (ЮАР) и его закупки из России через оккупированные территории Донбасса.

Напомним, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд избирает меру пресечения Медведчуку. Прокуроры просят об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн