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Новости Дело Медведчука
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С кума Путина Медведчука сняли домашний арест

С кума Путина Медведчука сняли домашний арест

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку по эпизоду о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей, возложив на подозреваемого личные обязательства.

Такое решение суд вынес во вторник, удовлетворив ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не вижу никаких оснований для избрания мне по этому делу вообще какой-либо меры пресечения", - сказал Медведчук журналистам по завершению заседания, назвав избрание меры пресечения незаконным и политически мотивированным.

Ранее Офис генпрокурора сообщил, что предельный срок пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве - 6 месяцев - закончился, поэтому его дальнейшее продление невозможно.

"Единственная мера пресечения, о которой может ходатайствовать сторона обвинения - личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей. 2 ноября Печерский районный суд Киева рассмотрит соответствующее ходатайство прокуроров", - заявили в Офисе генпрокурора.

Мера пресечения в виде личного обязательства предполагает прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы.

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Напомним, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.

12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.

Ранее, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.

Автор: 

Медведчук Виктор (1791) мера пресечения (484)


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Топ комментарии
+50
))))) зебилы, - а шо це було?
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02.11.2021 12:54 Ответить
+46
Державна зрада - под лічное обязательство...
жоско бобики с медведчуком, даже жестоко...
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02.11.2021 12:55 Ответить
+45
СИЗО - для карманников и мелких хулиганов. Предатели, коллаборанты, убийцы должны гулять на свободе под "личное обязательство".... Как же не доверять подонкам и врагам государства?
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02.11.2021 12:55 Ответить
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Медведчука освободили от домашнего ареста под личное обязательство. Как я и говорил - эта имитация борьбы с кумом Путина закончится пшиком. Где все те, кто так радовался и хвалил Зе?
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02.11.2021 17:05 Ответить
Вірно!Звільнити І обовязково виплатити грошову компенсацію за моральний ущерб. Респект порошенківській судовій реформі!
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02.11.2021 17:12 Ответить
Авжеж. - Це зеліне "право"суддя.
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02.11.2021 17:18 Ответить
Ну а скільки ж можна? - Вже достатньо відсидів за держзраду.
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02.11.2021 17:14 Ответить
Ну и шо слуги каломыйского? Шо будет дальше? Каломыйского в президенты а Рабиновича в премьеры??? Шо зеля это тебе изя вальерьвич посоветовал мертвечука освободить понять и простить? А на яух ты тогда всё это затевал?
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02.11.2021 17:17 Ответить
Дело против Медведчука с самого начала было лишь пиар-ходом по поднятию рейтинга навеличнейшого путем перетягивания части патриотического электората от Порошенка. Но когда увидели, что рейтинг навеличнейшого не растет и что патриотический электорат не такой тупой как зе-электорат и раскусил очередной зеленый спектакль, то решили свернуть это шоу.
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02.11.2021 17:24 Ответить
только по одному эпизоду.
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02.11.2021 17:39 Ответить
Несподіванка? Зовсім ні.

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02.11.2021 17:40 Ответить
Если бы он кровь проливал за Украину, рисковал своей жизнью на фронте, то да, забрали бы в камеру и держали до окончания следственных действий. А так, тьфу, всего лишь предательство Украины. Это как на красный улицу перебежать.

Интересно, сколько появится петиций об импичменте бубочки после этой новости.

Ведь реально, путин только ждет момента напасть. Это произойдет, как только путин решит, что Украина достаточно деморализована. Байрактар ему, конечно, поднасрал конкретно. Но от планов никто не отказался.

И поведение власти приближает вторжение.

И чтобы тебе стало легче, представь русского спецназера прямо сейчас ломящегося в твою дверь. Прямо сейчас.

И это решение суда приблизило русские танки к твоему дому еще на несколько километров.
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02.11.2021 17:44 Ответить
Госизмена прокацапа Украине,это не преступление а гражданская позиция,в понятии такой же власти.
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02.11.2021 17:54 Ответить
Ну все, цей олігарх "пабіждьон", давайте наступного! До речі, сам "пабіждьоний" уже вспів купити собі новий недоканал. Називається UKRLive, по-моєму.
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02.11.2021 18:06 Ответить
Твари! Враг Украины показательно на свободе и ни одного дня даже в СИЗО не сидело, а Семенченко и Торнадо в тюрьме! Я уже не говорю где Сашко Билый...
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02.11.2021 18:16 Ответить
К Л О У Н
А У У
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02.11.2021 18:56 Ответить
Власть ватников и *ук.
Добровольцы сидят за одну гильзу.
Добровольцы сидят, что в рожу дали ватану работающему на орков.
А тут враг Украины сидит дома возле камина, а сейчас на свободе.
Сволота зе**ная, и все эти слуги шестёрки.
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02.11.2021 18:58 Ответить
кина не будет -- электричество кончилось у зеленых клоунов
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02.11.2021 19:01 Ответить
Мудро! А вскоре окажется, что этот кристально честный и благородный человек совершенно беспочвенно и несправедливо оклеветан какими-то проходимцами и завистниками...
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02.11.2021 19:12 Ответить
Кстати! А генералу Павловскому надоть у два раза увеличить залог, а то не дай бог соберут всем народом требуемую сумму...
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02.11.2021 19:15 Ответить
По просьбе Путиноида.
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02.11.2021 19:42 Ответить
Ну,шо тут сказати....
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02.11.2021 19:49 Ответить
Эта тема уже лохторату не интересна, можно закрывать😁😁😁
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02.11.2021 19:59 Ответить
Вскоре и его каналы в тивилизор вернутся. Це перемога.
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02.11.2021 20:03 Ответить
Медалью наградили?
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02.11.2021 20:22 Ответить
пришла весна, даже в особняк посадить не сумели. а как громко орали, госизмена...
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02.11.2021 20:52 Ответить
Знову зловживаєш стікломоєм...
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02.11.2021 22:42 Ответить
скоро Мертвечук снова начнет летать к своему куму в Масквабад и в качестве компенсации получит уже две трубы, имитация Бубочки в действии
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02.11.2021 23:17 Ответить
Да кто бы мог подумать , ух ты . Ну то есть Осел обосрался как всегда , Оно как царь Мидас , с той только разницей , что Клоун превращает в ГОВНО все к чесу прикоснётся
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02.11.2021 23:20 Ответить
Якщо чистою грецькою мовою, то ім'я його Копромідас (себто Лайно-Мідас).
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02.11.2021 23:47 Ответить
P.S.: або у віршованій формі...

за что зеленский ни возьмётся
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил
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02.11.2021 23:50 Ответить
Зачотно, прямо "ода лайну".
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11.02.2022 00:33 Ответить
Да честное пионерское, то есть - комсомольское.
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02.11.2021 23:36 Ответить
...падла буду
(це вже на 146% гарантія)
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02.11.2021 23:54 Ответить
Зате не Порох! Так, зебільйо, крепір бих вас микнув?..
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02.11.2021 23:45 Ответить
....когда уже его ...как мальчика в трусиках ....?!!! Алььйо!
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03.11.2021 01:08 Ответить
Мальчика в трусиках и девочку в лифчике оксанку.
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03.11.2021 03:06 Ответить
ХАХАХАХАХААХ!!!!!
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03.11.2021 01:28 Ответить
Це ж не Антоненко. Подумаєш, державна зрада. Чи не злочин.
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03.11.2021 07:42 Ответить
Зато Семенченко под свинособачий лай соевых и опзжопных ублюдков с прочим кацапством, объединившихся в коментах , сидит и будет сидеть.
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03.11.2021 08:12 Ответить
Путлер:
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03.11.2021 08:12 Ответить
" На свободу, с нечистой совестью" Или "Конец пиара власти на борьбе с кумом Кума с предсказуемым результатом"
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03.11.2021 08:46 Ответить
Надо теперь снять арест с его телепомоек
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03.11.2021 09:30 Ответить
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