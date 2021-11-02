С кума Путина Медведчука сняли домашний арест
Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку по эпизоду о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей, возложив на подозреваемого личные обязательства.
Такое решение суд вынес во вторник, удовлетворив ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я не вижу никаких оснований для избрания мне по этому делу вообще какой-либо меры пресечения", - сказал Медведчук журналистам по завершению заседания, назвав избрание меры пресечения незаконным и политически мотивированным.
Ранее Офис генпрокурора сообщил, что предельный срок пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве - 6 месяцев - закончился, поэтому его дальнейшее продление невозможно.
"Единственная мера пресечения, о которой может ходатайствовать сторона обвинения - личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей. 2 ноября Печерский районный суд Киева рассмотрит соответствующее ходатайство прокуроров", - заявили в Офисе генпрокурора.
Мера пресечения в виде личного обязательства предполагает прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы.
Напомним, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.
12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.
Ранее, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.
9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.
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Медведчука освободили от домашнего ареста под личное обязательство. Как я и говорил - эта имитация борьбы с кумом Путина закончится пшиком. Где все те, кто так радовался и хвалил Зе?
Интересно, сколько появится петиций об импичменте бубочки после этой новости.
Ведь реально, путин только ждет момента напасть. Это произойдет, как только путин решит, что Украина достаточно деморализована. Байрактар ему, конечно, поднасрал конкретно. Но от планов никто не отказался.
И поведение власти приближает вторжение.
И чтобы тебе стало легче, представь русского спецназера прямо сейчас ломящегося в твою дверь. Прямо сейчас.
И это решение суда приблизило русские танки к твоему дому еще на несколько километров.
А У У
Добровольцы сидят за одну гильзу.
Добровольцы сидят, что в рожу дали ватану работающему на орков.
А тут враг Украины сидит дома возле камина, а сейчас на свободе.
Сволота зе**ная, и все эти слуги шестёрки.
за что зеленский ни возьмётся
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил
(це вже на 146% гарантія)