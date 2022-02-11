Зеленський підписав закон про регулятор у сфері електронних комунікацій
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку України".
Про це у Telegram повідомляє пресслужба Мінцифри, інформує Цензор.НЕТ.
Відтак, в Україні створять незалежний регулятор у сфері е-комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку. Буде прозора процедура відбору членів регуляторного органу. Чинні члени регулятора продовжуватимуть виконувати обов’язки до закінчення терміну, після чого відбудеться конкурс.
Національна комісія:
- визначатиме населені пункти без фіксованого інтернету, мобільного зв’язку та буде моніторити надання таких послуг;
- здійснюватиме позасудове врегулювання спорів між споживачами та операторами/провайдерами, а також позасудове врегулювання спорів щодо доступу до інфраструктури;
- здійснюватиме державний нагляд за діяльністю операторів/провайдерів та надавачів поштових послуг;
- накладатиме регуляторні зобов'язання на постачальників електронних комунікаційних послуг зі значним ринковим впливом;
- застосовуватиме адміністративно-господарські санкції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело:
зєлємойський не створив жодної структури, незалежної від нього з єрмаком.
І цей регулятор таким не буде.