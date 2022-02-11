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Зеленський підписав закон про регулятор у сфері електронних комунікацій

Зеленський підписав закон про регулятор у сфері електронних комунікацій

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку України".

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Мінцифри, інформує Цензор.НЕТ.

Відтак, в Україні створять незалежний регулятор у сфері е-комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку. Буде прозора процедура відбору членів регуляторного органу. Чинні члени регулятора продовжуватимуть виконувати обов’язки до закінчення терміну, після чого відбудеться конкурс.

Національна комісія:

- визначатиме населені пункти без фіксованого інтернету, мобільного зв’язку та буде моніторити надання таких послуг;
- здійснюватиме позасудове врегулювання спорів між споживачами та операторами/провайдерами, а також позасудове врегулювання спорів щодо доступу до інфраструктури;
- здійснюватиме державний нагляд за діяльністю операторів/провайдерів та надавачів поштових послуг;
- накладатиме регуляторні зобов'язання на постачальників електронних комунікаційних послуг зі значним ринковим впливом;
- застосовуватиме адміністративно-господарські санкції.

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Автор: 

закон (2822) Зеленський (23653) Мінцифри (1177)


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"Відтак, в Україні створять незалежний регулятор у сфері е-комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку."

Джерело:

зєлємойський не створив жодної структури, незалежної від нього з єрмаком.
І цей регулятор таким не буде.
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11.02.2022 10:41 Відповісти
Спостерігаємо за народженням української версії Роскомнадзору.
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11.02.2022 10:41 Відповісти
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11.02.2022 10:51 Відповісти
Віпердыш бородатой бабушки, которая моет кал, буба криворогий жидко обосрался и рванул с перепугу в Хорьков, что-бы люди, вышедшие в Киеве на поддержку Пороха под суд его ненароком не придушили.
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11.02.2022 11:14 Відповісти
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11.02.2022 12:01 Відповісти
 
 