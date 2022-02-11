На стаціонарному лікуванні від коронавірусу перебуває 2160 дітей, - МОЗ

На стаціонарному лікуванні від COVID-19 в Україні перебувають 2160 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на брифінгу в п'ятницю повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"На стаціонарному лікуванні COVID-19 перебувають 2160 дітей і 388 дітей із підозрою на COVID-19", - сказала вона.

Карчевич також повідомила, що наразі 73 тис. дітей щеплені як мінімум однією дозою вакцини проти COVID-19, 62 тис. дітей – двома.

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