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Японія і США координуватимуть дії щодо України, - Токіо

Японія і США координуватимуть дії щодо України, - Токіо

Міністр закордонних справ Японії Есімаса Хаясі та держсекретар США Ентоні Блінкен домовилися тісно співпрацювати щодо ситуації навколо України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомив речник японського МЗС.

"Вони підтвердили, що уважно і з серйозною занепокоєністю стежать за ситуацією в Україні. Японія та Сполучені Штати тісно координуватимуть свої дії з цього питання", - заявив він журналістам на брифінгу після двосторонньої зустрічі в Австралії.

Зустріч відбулася у кулуарах засідання глав МЗС країн QUAD (Австралії, Індії, Японії та США) у Мельбурні.

Головними питаннями засідання стануть зміна клімату, коронавірус та протистояння політиці Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Буде також порушено питання України.

"Я впевнена, що сьогодні ми також поговоримо про загрози суверенітету та територіальній цілісності України", - сказала глава МЗС Австралії Пейн.

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росія (64871) США (22417) Японія (1197) Блінкен (1156)


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Пора Яопонии Курилы захватывать Жёлтыми человечкам
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11.02.2022 12:13 Відповісти
+ південний Сахалін. Референдум дасть 100% за Японію
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11.02.2022 12:20 Відповісти
ніХаясі собі.
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11.02.2022 12:30 Відповісти
Япона-Бандерівці?
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11.02.2022 13:33 Відповісти
 
 