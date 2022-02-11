Японія і США координуватимуть дії щодо України, - Токіо

Міністр закордонних справ Японії Есімаса Хаясі та держсекретар США Ентоні Блінкен домовилися тісно співпрацювати щодо ситуації навколо України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомив речник японського МЗС.

"Вони підтвердили, що уважно і з серйозною занепокоєністю стежать за ситуацією в Україні. Японія та Сполучені Штати тісно координуватимуть свої дії з цього питання", - заявив він журналістам на брифінгу після двосторонньої зустрічі в Австралії.

Зустріч відбулася у кулуарах засідання глав МЗС країн QUAD (Австралії, Індії, Японії та США) у Мельбурні.

Головними питаннями засідання стануть зміна клімату, коронавірус та протистояння політиці Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Буде також порушено питання України.

"Я впевнена, що сьогодні ми також поговоримо про загрози суверенітету та територіальній цілісності України", - сказала глава МЗС Австралії Пейн.

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