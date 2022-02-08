Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України
Нижня палата парламенту Японії ухвалила резолюцію, в якій висловлюється солідарність з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kyodo News.
В резолюції зазначається, що Токіо "серйозно занепокоєний і завжди з українським народом, який сподівається на стабільність своєї країни та регіону".
Резолюція Палати представників закликала зацікавлені країни якнайшвидше відновити стабільність у районах навколо України за допомогою дипломатії, адже "будь-яка зміна статус-кво за допомогою сили є неприйнятною".
У резолюції підкреслено позицію Японії щодо того, що вона послідовно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.
Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда пообіцяв вжити "рішучих дій у відповідь на будь-який напад" Росії на Україну під час віртуального саміту з президентом США Джо Байденом наприкінці минулого місяця.
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Адже у разі нападу мокшандії на Україну московія автоматично стає поза міжнародними законами і країни мають шанс без міжнародного осудження розширити свої території.
Тим більше що найбільші країни ЕС підтримують ***** або тримають нейтралітет.