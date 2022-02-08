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Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України

Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України

Нижня палата парламенту Японії ухвалила резолюцію, в якій висловлюється солідарність з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kyodo News.

В резолюції зазначається, що Токіо "серйозно занепокоєний і завжди з українським народом, який сподівається на стабільність своєї країни та регіону".

Резолюція Палати представників закликала зацікавлені країни якнайшвидше відновити стабільність у районах навколо України за допомогою дипломатії, адже "будь-яка зміна статус-кво за допомогою сили є неприйнятною".

У резолюції підкреслено позицію Японії щодо того, що вона послідовно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда пообіцяв вжити "рішучих дій у відповідь на будь-який напад" Росії на Україну під час віртуального саміту з президентом США Джо Байденом наприкінці минулого місяця.

Також читайте: Реакція Японії на можливе вторгнення РФ до України буде дуже потужною, - посол Кунінорі

Автор: 

Японія (1213) підтримка (630) Кісіда Фуміо (64)


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Топ коментарі
+31
Курили мають бути повернені Японії!
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08.02.2022 09:19 Відповісти
+19
Справжнім самураям-респект...
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08.02.2022 09:12 Відповісти
+9
Сахалін також......
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08.02.2022 10:29 Відповісти
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Справжнім самураям-респект...
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08.02.2022 09:12 Відповісти
Курили мають бути повернені Японії!
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08.02.2022 09:19 Відповісти
Сахалін також......
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08.02.2022 10:29 Відповісти
І не тільки Курили,всі території бувших республік мають повернені до стану 1918-го року.
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08.02.2022 15:41 Відповісти
ありがとう
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08.02.2022 09:27 Відповісти
Думаю що і республікам бувшого совка варто подумати і про повернення своїх історичних територій відібраних совком,Японії про Курили а Китаю про розширення територій до Уралу.
Адже у разі нападу мокшандії на Україну московія автоматично стає поза міжнародними законами і країни мають шанс без міжнародного осудження розширити свої території.
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08.02.2022 09:41 Відповісти
Китай нічим не кращий за кацапію, гівна йому, а не "територій до Уралу". Сибір має отримати незалежність.
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08.02.2022 10:00 Відповісти
Для зникнення московитів із лиця землі я бачу лише такий вихід.ЯО мокшандія не застосує так як воно є і у Китая.Та і цього монстра бити із усіх сторін легше.
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08.02.2022 10:31 Відповісти
Китай це дуже специфічна йухня, не треба їх підтримувати величезними територіями та ресурсами, бо потім будуть проблеми набагато гірші за коцапстан.
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08.02.2022 10:50 Відповісти
Можливо,але знаючи що східні країни тільки очікують коли ***** нападе на Україну буде найкращим стримуючим фактором для мокщан можливо ще кращим ніх ядерна зброя.
Тим більше що найбільші країни ЕС підтримують ***** або тримають нейтралітет.
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08.02.2022 11:00 Відповісти
Развалим кремль - Курилы Ваши...
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08.02.2022 09:52 Відповісти
А парламент України повинен ухвалти резолюцію де визнає північні території які окупувала РФ японськими!
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08.02.2022 09:52 Відповісти
арігато тадаіма харакірі васабі
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08.02.2022 10:10 Відповісти
японцы помогите нам с ПРО у нас президент не знает что это
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08.02.2022 10:34 Відповісти
 
 