Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины
Нижняя палата парламента Японии приняла резолюцию, в которой выражается солидарность с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kyodo News.
В резолюции отмечается, что Токио "серьезно озабочен и всегда с украинским народом, который надеется на стабильность своей страны и региона".
Резолюция Палаты представителей призвала заинтересованные страны как можно быстрее восстановить стабильность в районах вокруг Украины с помощью дипломатии, ведь "любое изменение статус-кво с помощью силы неприемлемо".
В резолюции подчеркнута позиция Японии относительно того, что она последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Премьер-министр Фумио Кисида пообещал предпринять "решительные действия в ответ на любое нападение" России на Украину во время виртуального саммита с президентом США Джо Байденом в конце прошлого месяца.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Адже у разі нападу мокшандії на Україну московія автоматично стає поза міжнародними законами і країни мають шанс без міжнародного осудження розширити свої території.
Тим більше що найбільші країни ЕС підтримують ***** або тримають нейтралітет.