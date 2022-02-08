Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины

Нижняя палата парламента Японии приняла резолюцию, в которой выражается солидарность с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kyodo News.

В резолюции отмечается, что Токио "серьезно озабочен и всегда с украинским народом, который надеется на стабильность своей страны и региона".

Резолюция Палаты представителей призвала заинтересованные страны как можно быстрее восстановить стабильность в районах вокруг Украины с помощью дипломатии, ведь "любое изменение статус-кво с помощью силы неприемлемо".

В резолюции подчеркнута позиция Японии относительно того, что она последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также читайте: Мы твердо поддерживаем Украину, - представитель Британии Кариуки на Совбезе ООН

Премьер-министр Фумио Кисида пообещал предпринять "решительные действия в ответ на любое нападение" России на Украину во время виртуального саммита с президентом США Джо Байденом в конце прошлого месяца.