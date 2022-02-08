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Новости Война
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Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины

Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины

Нижняя палата парламента Японии приняла резолюцию, в которой выражается солидарность с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kyodo News.

В резолюции отмечается, что Токио "серьезно озабочен и всегда с украинским народом, который надеется на стабильность своей страны и региона".

Резолюция Палаты представителей призвала заинтересованные страны как можно быстрее восстановить стабильность в районах вокруг Украины с помощью дипломатии, ведь "любое изменение статус-кво с помощью силы неприемлемо".

В резолюции подчеркнута позиция Японии относительно того, что она последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также читайте: Мы твердо поддерживаем Украину, - представитель Британии Кариуки на Совбезе ООН

Премьер-министр Фумио Кисида пообещал предпринять "решительные действия в ответ на любое нападение" России на Украину во время виртуального саммита с президентом США Джо Байденом в конце прошлого месяца.

Автор: 

Япония (1311) поддержка (703) Кисида Фумио (41)


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Топ комментарии
+31
Курили мають бути повернені Японії!
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08.02.2022 09:19 Ответить
+19
Справжнім самураям-респект...
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08.02.2022 09:12 Ответить
+9
Сахалін також......
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08.02.2022 10:29 Ответить
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Справжнім самураям-респект...
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08.02.2022 09:12 Ответить
Курили мають бути повернені Японії!
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08.02.2022 09:19 Ответить
Сахалін також......
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08.02.2022 10:29 Ответить
І не тільки Курили,всі території бувших республік мають повернені до стану 1918-го року.
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08.02.2022 15:41 Ответить
ありがとう
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08.02.2022 09:27 Ответить
Думаю що і республікам бувшого совка варто подумати і про повернення своїх історичних територій відібраних совком,Японії про Курили а Китаю про розширення територій до Уралу.
Адже у разі нападу мокшандії на Україну московія автоматично стає поза міжнародними законами і країни мають шанс без міжнародного осудження розширити свої території.
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08.02.2022 09:41 Ответить
Китай нічим не кращий за кацапію, гівна йому, а не "територій до Уралу". Сибір має отримати незалежність.
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08.02.2022 10:00 Ответить
Для зникнення московитів із лиця землі я бачу лише такий вихід.ЯО мокшандія не застосує так як воно є і у Китая.Та і цього монстра бити із усіх сторін легше.
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08.02.2022 10:31 Ответить
Китай це дуже специфічна йухня, не треба їх підтримувати величезними територіями та ресурсами, бо потім будуть проблеми набагато гірші за коцапстан.
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08.02.2022 10:50 Ответить
Можливо,але знаючи що східні країни тільки очікують коли ***** нападе на Україну буде найкращим стримуючим фактором для мокщан можливо ще кращим ніх ядерна зброя.
Тим більше що найбільші країни ЕС підтримують ***** або тримають нейтралітет.
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08.02.2022 11:00 Ответить
Развалим кремль - Курилы Ваши...
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08.02.2022 09:52 Ответить
А парламент України повинен ухвалти резолюцію де визнає північні території які окупувала РФ японськими!
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08.02.2022 09:52 Ответить
арігато тадаіма харакірі васабі
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08.02.2022 10:10 Ответить
японцы помогите нам с ПРО у нас президент не знает что это
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08.02.2022 10:34 Ответить
 
 