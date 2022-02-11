Ситуація контрольована. Передумов для введення локдауну у Києві немає, - КМДА

У столиці немає передумов для посилення карантинних обмежень. Ситуація з захворюваністю та рівнем госпіталізації контрольована.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

"Попри високий рівень виявлення нових випадків ситуація контрольована і не потребує запровадження додаткових обмежень. При 4104 нових випадках захворювання рівень госпіталізації хворих у столичні лікарні складає 32,3%. Заповненість ліжок у лікарнях, виділених під пацієнтів із COVID-19, наразі становить лише 34%. За словами фахівців, це пов’язано, у першу чергу, з високим рівнем вакцинації містян", – зазначив Микола Поворозник.

За його словами, у столичних лікарнях наразі перебувають 1832 пацієнти, у тому числі 97 дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19, а також 109 пацієнтів, у тому числі 6 дітей, – із підозрою на захворювання.

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Загалом у важкому стані перебувають 1119 пацієнтів. На ліжках інтенсивної реанімації перебуває 231 хворий. 23 – підключено до апарату штучної вентиляції легень, ще 132 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 1473 хворих.