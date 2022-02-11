До ЗСУ надійшло ще 90 тонн боєприпасів від США, - Резніков. ФОТО

Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив інформацію, що вранці 11 лютого від США надійшла чергова партія військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у твіттері.

Резніков підкреслив: "Птахи літають! Сьогодні надійшло ще 90 тонн американських боєприпасів для для української армії. Загальна вага військової допомоги США на даний момент перевищила 1300 тонн!"