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До ЗСУ надійшло ще 90 тонн боєприпасів від США, - Резніков. ФОТО

Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив інформацію, що вранці 11 лютого від США надійшла чергова партія військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у твіттері.

Резніков підкреслив: "Птахи літають! Сьогодні надійшло ще 90 тонн американських  боєприпасів для для української армії. Загальна вага військової допомоги США на даний момент перевищила 1300 тонн!"

До ЗСУ надійшло ще 90 тонн боєприпасів від США, - Резніков 01

боєприпаси (2260) Резніков (1443)


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Топ коментарі
+41
Амерам-респект.*********** багато не буває...
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11.02.2022 12:39
+24
Если бы не зеленые, за 3 года можно было сделать столько Нептунов разных модификаций, что сейчас даже мысли не возникло напасть на Украину
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11.02.2022 12:46
+23
Ну чого зразу передьоргуєш про склади. Ось в Чехії теж склади підірвали і шо теж Петя винний? Чи чехи самі себе підірвали?
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11.02.2022 12:47
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Амерам-респект.*********** багато не буває...
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11.02.2022 12:39 Відповісти
Если бы не зеленые, за 3 года можно было сделать столько Нептунов разных модификаций, что сейчас даже мысли не возникло напасть на Украину
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11.02.2022 12:46 Відповісти
Чего же Петька не сделал за 4 года?
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11.02.2022 13:21 Відповісти
Патриотил. Некогда было.
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11.02.2022 13:23 Відповісти
так он и сделал, но потом 73-х процентное стадо решило голосовать по приколу и все заглохло
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11.02.2022 13:24 Відповісти
будки рошен він зробив... при чому лише за 2014 рік більше чим за весь час до 2014.
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11.02.2022 13:29 Відповісти
прикинь какой ОГРОМНЫЙ спрос на продукцию Рошен у народа..

ведь никто не станет открывать магазины - в которых нет покупателей
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11.02.2022 13:56 Відповісти
Ну кто что хочет то и видит. Может кому и нравится продукция рошен. На вкус и цвет товарища нет. А вот когда конкурентов задавить, так тогда и будки нужны, выбора то нет. Хотите жрите это, или опять же это.
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11.02.2022 14:10 Відповісти
Які проблеми - ставте будки АВК чи якихось житомирських солодощів і жрітє шоколад зі смаком хімреактивів ((
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11.02.2022 14:54 Відповісти
Так зі смаком хімреактивів є вже будки рошен.
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11.02.2022 14:56 Відповісти
от дурні в Європі та СЩА/Канаді - що їдять те, що зефілітики вважають "хімреактивами".
а могли б як зебіли - жерти скрепний кацапський "матеріал" для петухів
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11.02.2022 15:22 Відповісти
тобі петро хімію, а в Європи, Америки - цукерки добрі. Там конкуренція.
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11.02.2022 17:22 Відповісти
Я вам співчуваю (( у вас щось із смаковими рецепторами ..... ну або пробували фальсифікат , придбаний поза будками рошен ))))
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11.02.2022 15:39 Відповісти
ну, ваши скрепы, любители сватов и прочей куйни нам не понять, кацапы)
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11.02.2022 15:20 Відповісти
Кацап не понимает скреп кацапов? Ну ты кацапчик и завернул.
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11.02.2022 17:24 Відповісти
п.с. особливо показаво про "конкурентів задавить".. саме з такою формульоровкою кацапи подали на Рошен до суду..
мол, "мешает рошен нам, давіт конкурентов из расеи, памаги, зеЛох!"
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11.02.2022 15:25 Відповісти
Ета - савпаденіє.
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11.02.2022 15:50 Відповісти
5 арсеналов СДЕЛАЛ!!!
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11.02.2022 14:11 Відповісти
И ***** послал
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11.02.2022 14:42 Відповісти
Обнімаю! Жму руку! - якось так.
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11.02.2022 14:44 Відповісти
да-да, саме так й каже кремльовскій агент (офіційно визнаний Госдепом США за ці слова) деркача - по кремльовским фейкам.
а місцевий "полезний ідіот" повторює на ними
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11.02.2022 15:24 Відповісти
Ты ***** своему пожми, идиот
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11.02.2022 15:25 Відповісти
Петька Украину не сдал, с нуля армию восстановил, добробатовцы в кросcовках шли воевать, а эти чмо все развалили! Теперь будут себя хвалить.
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11.02.2022 13:28 Відповісти
дурбецало, хоть почитай что это за системы и когда разрабатывались.
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11.02.2022 13:54 Відповісти
Почему же не бывает??? Очень даже бывает. 5 расхераченных арсеналов тому яркий пример.
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11.02.2022 14:28 Відповісти
Резніков знову примазується до міжнародної допомоги, тіпа працює. А де відосики про передачу Оборонпромом - чогось?
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11.02.2022 12:43 Відповісти
Спроси у Пети - Петя, а где с боеприпасами склады!??
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11.02.2022 12:45 Відповісти
Ну чого зразу передьоргуєш про склади. Ось в Чехії теж склади підірвали і шо теж Петя винний? Чи чехи самі себе підірвали?
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11.02.2022 12:47 Відповісти
А кого Петя наказал за просер складов, а? Или опять на чехов будем сваливать))
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11.02.2022 13:13 Відповісти
Ну вообще то это ***** вешать нужно, за склады
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11.02.2022 13:17 Відповісти
Ну да, конечно. Если какой то дегенерат жег траву вокруг склада ( В Сватово просто сваленные на поле горы ящиков), а другой мародер продавал с этого склада все что можно, то виноват путен. А кто же еще.
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11.02.2022 14:26 Відповісти
Не пукен, а *****, не путай, товарищ удмурт
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11.02.2022 14:31 Відповісти
тот удмурт твою мамку трахал.
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11.02.2022 14:36 Відповісти
Узнаю мордовского гомосека, как там кадырович глотки вам ещё резать не начал?
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11.02.2022 14:43 Відповісти
Гомосек то -ты. Причем уже наследственный. Кстати ты фавлер как твой папа или анальщик как мамка после удмурта.??? Псина вонючая.
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11.02.2022 14:46 Відповісти
Гомосек, а вот скажи, правда говорят, шо в говноботы только петушков набирают? По объявлению
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11.02.2022 15:26 Відповісти
*******, тебя ж взяли по протекции мамки - шлюхи после отсоса у удмурта. Пшел нах.
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11.02.2022 16:20 Відповісти
Ну цього ж не зробив і Зеленський. Можна було б тоді точно Петі пришити покривання злочину і державну зраду. Напевно не все так просто.
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11.02.2022 13:17 Відповісти
Та він як і Кива звик "передьоргувати" от і тут не втримався...
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11.02.2022 15:15 Відповісти
Бот детектед
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11.02.2022 13:03 Відповісти
Это надо у ***** спрашивать
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11.02.2022 13:16 Відповісти
Щиро дякємо за підтримку !!!
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11.02.2022 12:53 Відповісти
Это все равно капля в море. До Европу нужно доставлять ТЫСЯЧИ ТОНН флотом, а дальше переваливать на Ж/Д и через Польшу доставлять в Украину!
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11.02.2022 13:16 Відповісти
От этой капли кацапы перевыполнили годовой план по производству пердячего газа.
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11.02.2022 13:18 Відповісти
Я конечно извиняюсь, но кто-то, а американцы прекрасно знают толк в транспортных делах по всему миру, на то Америка и глобальная держава. На счёт "тысяч тонн", есть бюджет , в рамках которого и работают. Также мы сами должны "переварить" уже полученное, а не тупо гнаться за количеством, в ущерб обученности и эффективному использованию уже имеющегося. Также не забываем за возможные диверсии от "братишек" во время длительного сухопутного транспортирования больших объёмов оружия. События в Болгарии и Чехии вроде всем показали, кто действительно в мире международный террорист. Поэтому на сегодня всё правильно. А нам самим надо вооружаться, а не надеятся вечно на кого-то и дербанить свой бюджет
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11.02.2022 13:30 Відповісти
респект Дмитрию Иванову за объективные и здравые суждения по сложным вопросам: чувствуется глубокое понимание проблемы и государственное мышление.

Вам надо выдвигаться в депутаты любого уровня, а потом продвигаться на высокие посты: такие люди, как вы, должны вытеснять клоунов и неучей, сидящих на многих важных должностях.

Например, прифронтовой Черниговской областью рулит к качестве Его Превосходительства губернатора какая-то заурядная женщина бытового мышления с годовалым ребёнком на руках: жена-молодуха старого седого генерала Хомчака.

Это, что, нормальная ситуация? Такая должность должна быть занята человеком вашего уровня государственного мышления.
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11.02.2022 13:42 Відповісти
А платить ты за это чем будешь???
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11.02.2022 14:29 Відповісти
***** заплОтит
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11.02.2022 14:32 Відповісти
Прорва несканчаемая )) Горшочек вари !!! ))
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11.02.2022 13:18 Відповісти
Самолёты с оружием и боеприпасами конечно замечательно и безусловно большое Спасибо американцам за наконец-то открытый маленький ленд-лиз, но я что-то не слышу о поставках нашего оружия и техники в войска. Где работа наших чиновников, депутатов и генералов, особенно после таких длительных и совершенно неадекватных в сегодняшней обстановке, новогодних каникул? Как там Оборонпром и закупки поживают?
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11.02.2022 13:20 Відповісти
Спасибо конечно, но за время войны на Донбассе, было израсходовано десятки тысяч тонн боеприпасов. В случае интенсивных боевых действий 1300 тонн израсходуется за несколько дней. Это надо ставить в вину власти, уже больше восьми лет война, проблема не решается.
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11.02.2022 13:21 Відповісти
смотря каких боеприпасов. Патронов и снарядов, да.
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11.02.2022 13:35 Відповісти
Это джевелины?
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11.02.2022 13:25 Відповісти
В военкомате узнаешь!)
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11.02.2022 13:48 Відповісти
Весь світ підіймається на боротьбу проти російського фашизму і тероризму .
Спалили фашистський Дрезден , спалимо і фашистську Москву .
Слава Героям !!!
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11.02.2022 13:42 Відповісти
Дрезден не мы спалили, по нему до сих пор много споров
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11.02.2022 13:49 Відповісти
100 процентов.,самоподпал...
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11.02.2022 13:52 Відповісти
То і фашистську Москву не ми спалимо і на рахунок згореної вщент Москви теж буде очінь много споров в майбутньому 🤣👍
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11.02.2022 14:06 Відповісти
Дрезден знищила авіація США і Британії якщо не помиляюсь.
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11.02.2022 15:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tRG5zu3SqvE&ab_channel=HistoryHustle
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11.02.2022 16:32 Відповісти
Срібні малята для братушок упирів)
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11.02.2022 13:48 Відповісти
В Солотвино,а возможно и в других местах в Украину заходит евроколея. Жд дешевле и более увесисто.Правда нужна дебела охорона, Бо Оун будет воровать и схроны набивать.
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11.02.2022 13:52 Відповісти
прекрасно. 1300 тонн

и это по траншу 200 млн. долларов

то ли оружие в США такое дешевое, то ли союзники сделали выводы из ху"№ловской практики делать из одного захваченного БМД сразу десять, находя их в шахтах
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11.02.2022 13:55 Відповісти
значит патроны. когда если сделают выводы будет про, беспилотники спутники и ракеты.
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11.02.2022 16:51 Відповісти
та вы задолбали! давайте кто-то один будет отчитываться - либо Резников, либо Шмыгаль.
а то ощущение, что каждые 15 минут борт с джавелинами приземляется.
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11.02.2022 14:17 Відповісти
Вам не нравится это ощущение?
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11.02.2022 14:27 Відповісти
за братушек наших запоребриковых переживаю. а то у них и так обсиратушки.
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11.02.2022 15:19 Відповісти
Ну не кожні 15 хвилин, але по декілька разів на день. При чому одночасно із декількох різних країн.
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11.02.2022 14:50 Відповісти
Кажется что каждый раз одни и те же фото, просто с разных ракурсов.
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11.02.2022 14:17 Відповісти
Ящики з різним маркуванням. Салони літаків різні.
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11.02.2022 14:55 Відповісти
Александр Коваленко


@zloy_odessit

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https://twitter.com/zloy_odessit/status/1492041463424864256 4 ч



Рубрика занимательная математика В Украину прибыло 15 бортов с военной помощью из США Ожидается ещё 30 В январе 2022 Украина стала 2-м оператором ПТРК Javelin в мире Скоро у Украины по 1 ПТРК Javelin на 1 российский танк К концу поставок соотношение будет примерно 2 к 1
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11.02.2022 14:26 Відповісти
Там не тільки джавеліни. Там ще протибункерні гранати. Гора різних патронів. Будуть і можливо вже були стінгери. І так далі по списку.
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11.02.2022 14:53 Відповісти
чим ракети і літаки збивати будемо у разі нападу
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11.02.2022 20:01 Відповісти
 
 