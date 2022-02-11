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До ЗСУ надійшло ще 90 тонн боєприпасів від США, - Резніков. ФОТО
Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив інформацію, що вранці 11 лютого від США надійшла чергова партія військової допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у твіттері.
Резніков підкреслив: "Птахи літають! Сьогодні надійшло ще 90 тонн американських боєприпасів для для української армії. Загальна вага військової допомоги США на даний момент перевищила 1300 тонн!"
Топ коментарі
+41 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар11.02.2022 12:39
+24 Дмитрий Гайдарченко
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+23 Николай Петров #500125
показати весь коментар11.02.2022 12:47
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ведь никто не станет открывать магазины - в которых нет покупателей
а могли б як зебіли - жерти скрепний кацапський "матеріал" для петухів
мол, "мешает рошен нам, давіт конкурентов из расеи, памаги, зеЛох!"
а місцевий "полезний ідіот" повторює на ними
Вам надо выдвигаться в депутаты любого уровня, а потом продвигаться на высокие посты: такие люди, как вы, должны вытеснять клоунов и неучей, сидящих на многих важных должностях.
Например, прифронтовой Черниговской областью рулит к качестве Его Превосходительства губернатора какая-то заурядная женщина бытового мышления с годовалым ребёнком на руках: жена-молодуха старого седого генерала Хомчака.
Это, что, нормальная ситуация? Такая должность должна быть занята человеком вашего уровня государственного мышления.
Спалили фашистський Дрезден , спалимо і фашистську Москву .
Слава Героям !!!
и это по траншу 200 млн. долларов
то ли оружие в США такое дешевое, то ли союзники сделали выводы из ху"№ловской практики делать из одного захваченного БМД сразу десять, находя их в шахтах
когдаесли сделают выводы будет про, беспилотники спутники и ракеты.
а то ощущение, что каждые 15 минут борт с джавелинами приземляется.
@zloy_odessit
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https://twitter.com/zloy_odessit/status/1492041463424864256 4 ч
Рубрика занимательная математика В Украину прибыло 15 бортов с военной помощью из США Ожидается ещё 30 В январе 2022 Украина стала 2-м оператором ПТРК Javelin в мире Скоро у Украины по 1 ПТРК Javelin на 1 российский танк К концу поставок соотношение будет примерно 2 к 1