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Новости Агрессия России против Украины Война
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В ВСУ поступило еще 90 тонн боеприпасов от США, - Резников. ФОТО

Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал информацию, что утром 11 февраля из США поступила очередная партия военной помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в твиттере.

Резников подчеркнул: "Птицы летают! Сегодня поступило еще 90 тонн американских боеприпасов для украинской армии. Общий вес военной помощи США на данный момент превысил 1300 тонн!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десятый самолет доставил из США 80 тонн боеприпасов для ВСУ, – Резников. ФОТО

В ВСУ поступило еще 90 тонн боеприпасов от США, - Резников 01

Автор: 

боеприпасы (2330) Резников (1170)


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Топ комментарии
+41
Амерам-респект.*********** багато не буває...
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11.02.2022 12:39
+24
Если бы не зеленые, за 3 года можно было сделать столько Нептунов разных модификаций, что сейчас даже мысли не возникло напасть на Украину
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11.02.2022 12:46
+23
Ну чого зразу передьоргуєш про склади. Ось в Чехії теж склади підірвали і шо теж Петя винний? Чи чехи самі себе підірвали?
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11.02.2022 12:47
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Амерам-респект.*********** багато не буває...
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11.02.2022 12:39 Ответить
Если бы не зеленые, за 3 года можно было сделать столько Нептунов разных модификаций, что сейчас даже мысли не возникло напасть на Украину
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11.02.2022 12:46 Ответить
Чего же Петька не сделал за 4 года?
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11.02.2022 13:21 Ответить
Патриотил. Некогда было.
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11.02.2022 13:23 Ответить
так он и сделал, но потом 73-х процентное стадо решило голосовать по приколу и все заглохло
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11.02.2022 13:24 Ответить
будки рошен він зробив... при чому лише за 2014 рік більше чим за весь час до 2014.
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11.02.2022 13:29 Ответить
прикинь какой ОГРОМНЫЙ спрос на продукцию Рошен у народа..

ведь никто не станет открывать магазины - в которых нет покупателей
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11.02.2022 13:56 Ответить
Ну кто что хочет то и видит. Может кому и нравится продукция рошен. На вкус и цвет товарища нет. А вот когда конкурентов задавить, так тогда и будки нужны, выбора то нет. Хотите жрите это, или опять же это.
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11.02.2022 14:10 Ответить
Які проблеми - ставте будки АВК чи якихось житомирських солодощів і жрітє шоколад зі смаком хімреактивів ((
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11.02.2022 14:54 Ответить
Так зі смаком хімреактивів є вже будки рошен.
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11.02.2022 14:56 Ответить
от дурні в Європі та СЩА/Канаді - що їдять те, що зефілітики вважають "хімреактивами".
а могли б як зебіли - жерти скрепний кацапський "матеріал" для петухів
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11.02.2022 15:22 Ответить
тобі петро хімію, а в Європи, Америки - цукерки добрі. Там конкуренція.
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11.02.2022 17:22 Ответить
Я вам співчуваю (( у вас щось із смаковими рецепторами ..... ну або пробували фальсифікат , придбаний поза будками рошен ))))
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11.02.2022 15:39 Ответить
ну, ваши скрепы, любители сватов и прочей куйни нам не понять, кацапы)
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11.02.2022 15:20 Ответить
Кацап не понимает скреп кацапов? Ну ты кацапчик и завернул.
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11.02.2022 17:24 Ответить
п.с. особливо показаво про "конкурентів задавить".. саме з такою формульоровкою кацапи подали на Рошен до суду..
мол, "мешает рошен нам, давіт конкурентов из расеи, памаги, зеЛох!"
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11.02.2022 15:25 Ответить
Ета - савпаденіє.
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11.02.2022 15:50 Ответить
5 арсеналов СДЕЛАЛ!!!
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11.02.2022 14:11 Ответить
И ***** послал
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11.02.2022 14:42 Ответить
Обнімаю! Жму руку! - якось так.
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11.02.2022 14:44 Ответить
да-да, саме так й каже кремльовскій агент (офіційно визнаний Госдепом США за ці слова) деркача - по кремльовским фейкам.
а місцевий "полезний ідіот" повторює на ними
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11.02.2022 15:24 Ответить
Ты ***** своему пожми, идиот
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11.02.2022 15:25 Ответить
Петька Украину не сдал, с нуля армию восстановил, добробатовцы в кросcовках шли воевать, а эти чмо все развалили! Теперь будут себя хвалить.
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11.02.2022 13:28 Ответить
дурбецало, хоть почитай что это за системы и когда разрабатывались.
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11.02.2022 13:54 Ответить
Почему же не бывает??? Очень даже бывает. 5 расхераченных арсеналов тому яркий пример.
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11.02.2022 14:28 Ответить
Резніков знову примазується до міжнародної допомоги, тіпа працює. А де відосики про передачу Оборонпромом - чогось?
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11.02.2022 12:43 Ответить
Спроси у Пети - Петя, а где с боеприпасами склады!??
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11.02.2022 12:45 Ответить
Ну чого зразу передьоргуєш про склади. Ось в Чехії теж склади підірвали і шо теж Петя винний? Чи чехи самі себе підірвали?
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11.02.2022 12:47 Ответить
А кого Петя наказал за просер складов, а? Или опять на чехов будем сваливать))
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11.02.2022 13:13 Ответить
Ну вообще то это ***** вешать нужно, за склады
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11.02.2022 13:17 Ответить
Ну да, конечно. Если какой то дегенерат жег траву вокруг склада ( В Сватово просто сваленные на поле горы ящиков), а другой мародер продавал с этого склада все что можно, то виноват путен. А кто же еще.
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11.02.2022 14:26 Ответить
Не пукен, а *****, не путай, товарищ удмурт
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11.02.2022 14:31 Ответить
тот удмурт твою мамку трахал.
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11.02.2022 14:36 Ответить
Узнаю мордовского гомосека, как там кадырович глотки вам ещё резать не начал?
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11.02.2022 14:43 Ответить
Гомосек то -ты. Причем уже наследственный. Кстати ты фавлер как твой папа или анальщик как мамка после удмурта.??? Псина вонючая.
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11.02.2022 14:46 Ответить
Гомосек, а вот скажи, правда говорят, шо в говноботы только петушков набирают? По объявлению
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11.02.2022 15:26 Ответить
*******, тебя ж взяли по протекции мамки - шлюхи после отсоса у удмурта. Пшел нах.
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11.02.2022 16:20 Ответить
Ну цього ж не зробив і Зеленський. Можна було б тоді точно Петі пришити покривання злочину і державну зраду. Напевно не все так просто.
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11.02.2022 13:17 Ответить
Та він як і Кива звик "передьоргувати" от і тут не втримався...
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11.02.2022 15:15 Ответить
Бот детектед
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11.02.2022 13:03 Ответить
Это надо у ***** спрашивать
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11.02.2022 13:16 Ответить
Щиро дякємо за підтримку !!!
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11.02.2022 12:53 Ответить
Это все равно капля в море. До Европу нужно доставлять ТЫСЯЧИ ТОНН флотом, а дальше переваливать на Ж/Д и через Польшу доставлять в Украину!
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11.02.2022 13:16 Ответить
От этой капли кацапы перевыполнили годовой план по производству пердячего газа.
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11.02.2022 13:18 Ответить
Я конечно извиняюсь, но кто-то, а американцы прекрасно знают толк в транспортных делах по всему миру, на то Америка и глобальная держава. На счёт "тысяч тонн", есть бюджет , в рамках которого и работают. Также мы сами должны "переварить" уже полученное, а не тупо гнаться за количеством, в ущерб обученности и эффективному использованию уже имеющегося. Также не забываем за возможные диверсии от "братишек" во время длительного сухопутного транспортирования больших объёмов оружия. События в Болгарии и Чехии вроде всем показали, кто действительно в мире международный террорист. Поэтому на сегодня всё правильно. А нам самим надо вооружаться, а не надеятся вечно на кого-то и дербанить свой бюджет
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11.02.2022 13:30 Ответить
респект Дмитрию Иванову за объективные и здравые суждения по сложным вопросам: чувствуется глубокое понимание проблемы и государственное мышление.

Вам надо выдвигаться в депутаты любого уровня, а потом продвигаться на высокие посты: такие люди, как вы, должны вытеснять клоунов и неучей, сидящих на многих важных должностях.

Например, прифронтовой Черниговской областью рулит к качестве Его Превосходительства губернатора какая-то заурядная женщина бытового мышления с годовалым ребёнком на руках: жена-молодуха старого седого генерала Хомчака.

Это, что, нормальная ситуация? Такая должность должна быть занята человеком вашего уровня государственного мышления.
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11.02.2022 13:42 Ответить
А платить ты за это чем будешь???
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11.02.2022 14:29 Ответить
***** заплОтит
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11.02.2022 14:32 Ответить
Прорва несканчаемая )) Горшочек вари !!! ))
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11.02.2022 13:18 Ответить
Самолёты с оружием и боеприпасами конечно замечательно и безусловно большое Спасибо американцам за наконец-то открытый маленький ленд-лиз, но я что-то не слышу о поставках нашего оружия и техники в войска. Где работа наших чиновников, депутатов и генералов, особенно после таких длительных и совершенно неадекватных в сегодняшней обстановке, новогодних каникул? Как там Оборонпром и закупки поживают?
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11.02.2022 13:20 Ответить
Спасибо конечно, но за время войны на Донбассе, было израсходовано десятки тысяч тонн боеприпасов. В случае интенсивных боевых действий 1300 тонн израсходуется за несколько дней. Это надо ставить в вину власти, уже больше восьми лет война, проблема не решается.
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11.02.2022 13:21 Ответить
смотря каких боеприпасов. Патронов и снарядов, да.
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11.02.2022 13:35 Ответить
Это джевелины?
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11.02.2022 13:25 Ответить
В военкомате узнаешь!)
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11.02.2022 13:48 Ответить
Весь світ підіймається на боротьбу проти російського фашизму і тероризму .
Спалили фашистський Дрезден , спалимо і фашистську Москву .
Слава Героям !!!
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11.02.2022 13:42 Ответить
Дрезден не мы спалили, по нему до сих пор много споров
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11.02.2022 13:49 Ответить
100 процентов.,самоподпал...
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11.02.2022 13:52 Ответить
То і фашистську Москву не ми спалимо і на рахунок згореної вщент Москви теж буде очінь много споров в майбутньому 🤣👍
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11.02.2022 14:06 Ответить
Дрезден знищила авіація США і Британії якщо не помиляюсь.
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11.02.2022 15:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tRG5zu3SqvE&ab_channel=HistoryHustle
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11.02.2022 16:32 Ответить
Срібні малята для братушок упирів)
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11.02.2022 13:48 Ответить
В Солотвино,а возможно и в других местах в Украину заходит евроколея. Жд дешевле и более увесисто.Правда нужна дебела охорона, Бо Оун будет воровать и схроны набивать.
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11.02.2022 13:52 Ответить
прекрасно. 1300 тонн

и это по траншу 200 млн. долларов

то ли оружие в США такое дешевое, то ли союзники сделали выводы из ху"№ловской практики делать из одного захваченного БМД сразу десять, находя их в шахтах
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11.02.2022 13:55 Ответить
значит патроны. когда если сделают выводы будет про, беспилотники спутники и ракеты.
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11.02.2022 16:51 Ответить
та вы задолбали! давайте кто-то один будет отчитываться - либо Резников, либо Шмыгаль.
а то ощущение, что каждые 15 минут борт с джавелинами приземляется.
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11.02.2022 14:17 Ответить
Вам не нравится это ощущение?
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11.02.2022 14:27 Ответить
за братушек наших запоребриковых переживаю. а то у них и так обсиратушки.
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11.02.2022 15:19 Ответить
Ну не кожні 15 хвилин, але по декілька разів на день. При чому одночасно із декількох різних країн.
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11.02.2022 14:50 Ответить
Кажется что каждый раз одни и те же фото, просто с разных ракурсов.
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11.02.2022 14:17 Ответить
Ящики з різним маркуванням. Салони літаків різні.
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11.02.2022 14:55 Ответить
Александр Коваленко


@zloy_odessit

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https://twitter.com/zloy_odessit/status/1492041463424864256 4 ч



Рубрика занимательная математика В Украину прибыло 15 бортов с военной помощью из США Ожидается ещё 30 В январе 2022 Украина стала 2-м оператором ПТРК Javelin в мире Скоро у Украины по 1 ПТРК Javelin на 1 российский танк К концу поставок соотношение будет примерно 2 к 1
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11.02.2022 14:26 Ответить
Там не тільки джавеліни. Там ще протибункерні гранати. Гора різних патронів. Будуть і можливо вже були стінгери. І так далі по списку.
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11.02.2022 14:53 Ответить
чим ракети і літаки збивати будемо у разі нападу
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11.02.2022 20:01 Ответить
 
 