В ВСУ поступило еще 90 тонн боеприпасов от США, - Резников. ФОТО

Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал информацию, что утром 11 февраля из США поступила очередная партия военной помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в твиттере.

Резников подчеркнул: "Птицы летают! Сегодня поступило еще 90 тонн американских боеприпасов для украинской армии. Общий вес военной помощи США на данный момент превысил 1300 тонн!"

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