В ВСУ поступило еще 90 тонн боеприпасов от США, - Резников. ФОТО
Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал информацию, что утром 11 февраля из США поступила очередная партия военной помощи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в твиттере.
Резников подчеркнул: "Птицы летают! Сегодня поступило еще 90 тонн американских боеприпасов для украинской армии. Общий вес военной помощи США на данный момент превысил 1300 тонн!"
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+41 Александр Чуднивец #474549
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+24 Дмитрий Гайдарченко
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+23 Николай Петров #500125
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ведь никто не станет открывать магазины - в которых нет покупателей
а могли б як зебіли - жерти скрепний кацапський "матеріал" для петухів
мол, "мешает рошен нам, давіт конкурентов из расеи, памаги, зеЛох!"
а місцевий "полезний ідіот" повторює на ними
Вам надо выдвигаться в депутаты любого уровня, а потом продвигаться на высокие посты: такие люди, как вы, должны вытеснять клоунов и неучей, сидящих на многих важных должностях.
Например, прифронтовой Черниговской областью рулит к качестве Его Превосходительства губернатора какая-то заурядная женщина бытового мышления с годовалым ребёнком на руках: жена-молодуха старого седого генерала Хомчака.
Это, что, нормальная ситуация? Такая должность должна быть занята человеком вашего уровня государственного мышления.
Спалили фашистський Дрезден , спалимо і фашистську Москву .
Слава Героям !!!
и это по траншу 200 млн. долларов
то ли оружие в США такое дешевое, то ли союзники сделали выводы из ху"№ловской практики делать из одного захваченного БМД сразу десять, находя их в шахтах
когдаесли сделают выводы будет про, беспилотники спутники и ракеты.
а то ощущение, что каждые 15 минут борт с джавелинами приземляется.
@zloy_odessit
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https://twitter.com/zloy_odessit/status/1492041463424864256 4 ч
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