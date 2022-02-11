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Новини
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Пєсков заявив, що Київ робить усе, щоб не виконувати мінські угоди

Пєсков заявив, що Київ робить усе, щоб не виконувати мінські угоди

Україна робить все для того, щоб не виконувати зобов'язання, зафіксовані за нею у мінських угодах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив у п'ятницю журналістам речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Насправді завдання не потрібно ускладнювати. Завдання - це забезпечити реалізацію мінського комплексу заходів, абсолютно чітко прописаного в певній послідовності, де зафіксовані зобов'язання сторін. Завдання у цьому. Поки не вдалося учасникам переговорів наблизитися до виконання цього завдання", - констатував представник Кремля, говорячи про підсумки останніх переговорів у "нормандському форматі".

Пєсков зазначив, що українська сторона "робить все, у різних інтерпретаціях, для того, щоб не виконувати ті зобов'язання, які за нею зафіксовані".

Нагадаємо, що напередодні у Берліні відбулися переговори радників лідерів держав "нормандського формату" (Росія, Німеччина, Україна, Франція). Вони тривали майже дев'ять годин, проте сторонам не вдалося досягти результатів та погодити підсумкову заяву. 

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Пєсков (1606) росія (64871) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+14
Пошен НАХ!
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11.02.2022 12:50
+10
Згадалось-домовленості з расєєю не варті паперу на якому воні написані...
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11.02.2022 12:50
+7
Москва робить усе, щоб не виконувати будепештський меморандум, де вона гарантувала беспеку України, а поки цього нема, потрібно вводити нові і нові санкції до повного снищення Росії як держави
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11.02.2022 12:56
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Пошен НАХ!
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11.02.2022 12:50 Відповісти
Згадалось-домовленості з расєєю не варті паперу на якому воні написані...
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11.02.2022 12:50 Відповісти
а ви їх виконуєте?
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11.02.2022 12:52 Відповісти
кацапський тобік тявкнув - нема на шо звертати уваги.
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11.02.2022 12:54 Відповісти
раз придурка выпустили на арену то значит Москва еще раз показала средний палец всем и вся на Нормадсский формат.... Минск... Будапешт и всем остальным...
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11.02.2022 12:55 Відповісти
Так РФ не сторона конфликта !?
Если так, то пошёл на половой признак своего дедушки-шефа !
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11.02.2022 12:55 Відповісти
Не треба публікувати висери покидьків типу піськова, нічого іншого окрім цинічної брехні воно не скаже.
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11.02.2022 12:55 Відповісти
Москва робить усе, щоб не виконувати будепештський меморандум, де вона гарантувала беспеку України, а поки цього нема, потрібно вводити нові і нові санкції до повного снищення Росії як держави
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11.02.2022 12:56 Відповісти
Так звані "мінські угоди", це окупаційно-агресивні протоколи від кремля, які кремль нехай виконує, а ми їх виконаєм після виконаня кремлем "будапешту".
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11.02.2022 13:00 Відповісти
ТОМУ ЩО НАРОД ЇХ НЕ ХОЧЕ
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11.02.2022 13:00 Відповісти
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11.02.2022 13:02 Відповісти
Крим повернулли кацапи?,Мордор все робить щоб не виконувати мiжнародні права по повернення краденого,як кажуть самi кацапи питання закрито і Україна не буде сідати за один стіл з террористами,як казав сам )(уйло террористов нужно уничтожать а не садиться за один стол,или вы не понимаете это другое?
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11.02.2022 13:03 Відповісти
И что Киев окупировал Дебальцево и отказывается от обмена пленными всех на всех как прописано в первых пунктах етих логоворенностей?
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11.02.2022 13:06 Відповісти
А вообще визгом Запоребрика удовлетворен. Каждый шаг против желаний и мечт кремля ето шаг отдаляющий окупацию Киева
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11.02.2022 13:08 Відповісти
Думаю таракан уже давно ничего не заявляет, а просто меняет даты на старых текстах.......
Одно и тоже.....одно и тоже.....
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11.02.2022 13:09 Відповісти
А Москва робить усе щоб не виконувати статут ООН та Будапештський меморандум.
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11.02.2022 13:22 Відповісти
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11.02.2022 13:30 Відповісти
Давай почни з Будапештсьго меморандуму, козломордиЙ
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11.02.2022 13:34 Відповісти
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11.02.2022 13:56 Відповісти
москаль, як завжди, перекладає з хворої голови на здорову
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11.02.2022 13:57 Відповісти
какой договор? что исполнять? это было давно.и бумага ничего не стоит, это не документ! к тому же в лндр многое чего изменилось в сторону рашки . валюта, выборы в думу, паспорта россии, законы всякие там рассейские ,торговля. полиция суды и армия и всё признано в россии кроме самих лндровцев как субьектов . про что с ними разговаривать? кроме как всё анулировать или свалить от туда с паспортами в рашу со всеми своими манатками... как же уже надоела только эта россия с этими донбасятами за 8 лет...🤮
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11.02.2022 13:57 Відповісти
Саме так чорт вусатий, і що?
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11.02.2022 13:58 Відповісти
Пєсков зазначив, що українська сторона "робить все, у різних інтерпретаціях, для того, щоб не виконувати ті зобов'язання, які за нею зафіксовані". - ,брехлива рашистська скотиняка(за Ляшком).Де в мінському папері є написано видача паспортів громадянам України, і для чого рашист їх роздав, а не визнає на українській території(ордло) в громадян України ,українські паспорти....?Cкотиняки
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11.02.2022 14:03 Відповісти
А Россия что делает для выполнения? Паспорта раздает?
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11.02.2022 14:22 Відповісти
Чим більше раша хоче,тим менше отримає,але точно більше отримає по зубах!
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20.02.2022 15:27 Відповісти
За 15-19 роки Україна відновила стан свого війська. В 21 почала масово отримувати з Заходу ******* озброєння. Озброєна і відновлена українська армія і є гарантом за Будапештським меморандумом. А не претензії зелених брехунів, які сподіваються збагатитися на великому крадівництві, тоді як військо буде озброюватися західним коштом.
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20.02.2022 17:37 Відповісти
 
 