Пєсков заявив, що Київ робить усе, щоб не виконувати мінські угоди

Україна робить все для того, щоб не виконувати зобов'язання, зафіксовані за нею у мінських угодах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив у п'ятницю журналістам речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Насправді завдання не потрібно ускладнювати. Завдання - це забезпечити реалізацію мінського комплексу заходів, абсолютно чітко прописаного в певній послідовності, де зафіксовані зобов'язання сторін. Завдання у цьому. Поки не вдалося учасникам переговорів наблизитися до виконання цього завдання", - констатував представник Кремля, говорячи про підсумки останніх переговорів у "нормандському форматі".

Пєсков зазначив, що українська сторона "робить все, у різних інтерпретаціях, для того, щоб не виконувати ті зобов'язання, які за нею зафіксовані".

Нагадаємо, що напередодні у Берліні відбулися переговори радників лідерів держав "нормандського формату" (Росія, Німеччина, Україна, Франція). Вони тривали майже дев'ять годин, проте сторонам не вдалося досягти результатів та погодити підсумкову заяву.

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