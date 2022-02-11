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Пандемія не закінчилася: ВООЗ прогнозує появу нових численних варіантів COVID-19
У ВООЗ вважають, що пандемія коронавірусу поки далека від свого завершення у світі. Через те, що з'являтимуться нові, інші штами COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на WHBL, про це заявила головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан.
"Ми були свідками того, як розвивається коронавірус і як він мутує. Ми знаємо, що будуть нові численні варіанти COVID-19, що викликають занепокоєння. Ми ще не досягли кінця пандемії", - сказала Свамінатан журналістам у Південній Африці, де вона відвідувала підприємства із виробництва.
Нагадаємо, раніше у ВООЗ допустили можливість закінчення пандемії коронавірусу у 2022 році.
Топ коментарі
+8 Tui Yii
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+8 valeriys72
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+6 Myroslav Hrabovsky
показати весь коментар11.02.2022 13:16
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мабуть брешуть китайці-засновники ковіда...
А от про те, що урод =передумав= подавати законопроект про "податок" через два дні після того, як Конвой зібрався в Оттаві, =забув=.
І публіка далі в щасливому =нєвєдєнії= мені написує і нагадує про =податочок=.
ВООЗ ИДЕТ В НАВОЗ !!
права человека превыше всяких ограничений