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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія не закінчилася: ВООЗ прогнозує появу нових численних варіантів COVID-19

Пандемія не закінчилася: ВООЗ прогнозує появу нових численних варіантів COVID-19

У ВООЗ вважають, що пандемія коронавірусу поки далека від свого завершення у світі. Через те, що з'являтимуться нові, інші штами COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на WHBL, про це заявила головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан.

"Ми були свідками того, як розвивається коронавірус і як він мутує. Ми знаємо, що будуть нові численні варіанти COVID-19, що викликають занепокоєння. Ми ще не досягли кінця пандемії", - сказала Свамінатан журналістам у Південній Африці, де вона відвідувала підприємства із виробництва.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ допустили можливість закінчення пандемії коронавірусу у 2022 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три чинники свідчать, що пандемія COVID-19 може завершитися у 2022 році, - Ляшко

ВООЗ (770) пандемія (126) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
золотая жила, кто ж с нее слезет
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11.02.2022 13:12
+8
На тебя видно "вакцина" подействовала! Прет тебя! Чем ширнулся?Спутником?
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11.02.2022 13:42
+6
Прогнозуємо. Соціалісти будуть сидіти на COVID скільки зможуть але не факт що у них вийде. Хтось тут чув про події в Канаді або Австралії? Це прот fake news. Новини в ********* світі або не доносять або доносять як певнийполітичний контент.
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11.02.2022 13:16
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а деучоночка валіева, фігуральна гордість всіеї кацапляндії, в свої 15 і вже на мельдонії?
мабуть брешуть китайці-засновники ковіда...
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11.02.2022 13:05 Відповісти
Пане, якi китайцi? -Кацапо-китайцi.
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11.02.2022 13:13 Відповісти
иногда лучше быть в неведении чем в дремучем знании того чего не понимают или наоборот в ручном режиме воспроизводят и рукотворно руководят типа природными процессами...
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11.02.2022 13:11 Відповісти
Иногда, трындеть - на Волгу, там будет взаимопонимание насчет заговорщиков из комитета-300.
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11.02.2022 13:16 Відповісти
золотая жила, кто ж с нее слезет
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11.02.2022 13:12 Відповісти
Антиваксеры , бо не получат ни вавыной тыщи , ни отстойного таукитайскАГА смарта.
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11.02.2022 13:17 Відповісти
На тебя видно "вакцина" подействовала! Прет тебя! Чем ширнулся?Спутником?
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11.02.2022 13:42 Відповісти
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11.02.2022 14:28 Відповісти
Прогнозуємо. Соціалісти будуть сидіти на COVID скільки зможуть але не факт що у них вийде. Хтось тут чув про події в Канаді або Австралії? Це прот fake news. Новини в ********* світі або не доносять або доносять як певнийполітичний контент.
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11.02.2022 13:16 Відповісти
Кстати, ни одного левого слова про протесты в Канаде! Там уже пункты пропуска заблокировали,не любят ковидобесы правды?
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11.02.2022 13:45 Відповісти
Зате ресурс швидесенько повідомив про те, що кбекський "борець" оголосив про додатковий податок для невколотих "ізгоїв", яких 8%. І публіка аж заходилася в екстазі. Підтримувала беззаконня.
А от про те, що урод =передумав= подавати законопроект про "податок" через два дні після того, як Конвой зібрався в Оттаві, =забув=.
І публіка далі в щасливому =нєвєдєнії= мені написує і нагадує про =податочок=.
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11.02.2022 14:15 Відповісти
Есть инфа (неподтвержденная) что там начали блокировать Интернет, что бы от туда не только через СМИ, которые и так ничего не показывают, а что бы и другими путями информация не доносилась. Кучка левацких ублюдков захватила власть в некоторых странах и уже показала своё истинное лицо.
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11.02.2022 14:17 Відповісти
Біля парламенту глючив.
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11.02.2022 14:22 Відповісти
Відчуваю що пандемія закінчиться як тільки говно контору ВООЗ - розпустять нафіг
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11.02.2022 13:24 Відповісти
воз давно утратил субъективность, а сейчас помогая зарабатывать деньги бигфарме рискует утратить последнее доверие кого-либо)
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11.02.2022 13:28 Відповісти
Перше, що зробив Трамп-організував випуск вакцин, друге - перестав фінансувати ВООЗ.
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11.02.2022 13:30 Відповісти
звісно не закінчиться доти доки будуть рубати капусту на цьому спонсори воза
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11.02.2022 13:32 Відповісти
Как вы уже "изабелла" всех! Тот эфиоптвоюмать, эта индуска, из страны в которой от грязи даже бактерии вымирают! На путина пошли со своими прогнозами твари!!!
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11.02.2022 13:38 Відповісти
Прочитав "ВООЗ погрожує..."
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11.02.2022 13:45 Відповісти
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11.02.2022 13:49 Відповісти
ПУСТЬ
ВООЗ ИДЕТ В НАВОЗ !!

права человека превыше всяких ограничений
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11.02.2022 16:03 Відповісти
А мы и не сомневаемся! Как только появится вакцина против фейкового омикрона (обычное сезонное ОРВИ), так сразу появятся и новые штаммы. Лохов можно и нужно обувать. Кто не ширнулся-отделается 2-3 дневной лихорадкой, кто ширнулся, сочувствую. Жириновский тоже ширялся, аж 8 раз, поддерживая в крови постоянно высокий уровень антител. Сейчас под ИВЛ!
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11.02.2022 17:52 Відповісти
 
 