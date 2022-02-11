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Новини Нормандські переговори
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Роботу Нормандського формату розблоковано, зустрічі відбуватимуться частіше, - Єрмак

Роботу Нормандського формату розблоковано, зустрічі відбуватимуться частіше, - Єрмак

На зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки" у Берліні було досягнуто домовленостей щодо активізації роботи ТКГ.

Про це заявив глава Офісу Президент Андрій Єрмак під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади у Харкові, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми можемо говорити, що процес роботи Нормандського формату розблоковано, він триває. Я думаю, що ці зустрічі відбуватимуться у частому режимі", - наголосив він.

За його словами, всі сторони 10 лютого заявили про прихильність режиму припинення вогню.

"Було досягнуто домовленостей про активізацію роботи у Тристоронній контактній групі. Ви знаєте, що вона, на жаль, останнім часом не давала жодних результатів. Ми сподіваємося, що вона перейде до таких важливих гуманітарних питань, як обмін полоненими та відкриття КПВВ", - додав Єрмак.

Також читайте: Україна має отримати певні гарантії безпеки, - Єрмак

Автор: 

нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1366)


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Топ коментарі
+7
Нормально себе дерьмак тему для покатушек в Европу за гос счет намутил...
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11.02.2022 13:47
+6
З пустого в порожнє. З порожнього в пусте. Дєрьмак прі делє. А до чого тут інтереси України?
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11.02.2022 13:49
+3
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11.02.2022 13:51
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Нормально себе дерьмак тему для покатушек в Европу за гос счет намутил...
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11.02.2022 13:47 Відповісти
З пустого в порожнє. З порожнього в пусте. Дєрьмак прі делє. А до чого тут інтереси України?
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11.02.2022 13:49 Відповісти
"єрмак" розблокував: робота була зупинилася, бо закінчилися канцтовари. Він завіз папір зі скріпками й таким чином розблокував. Хвалю!
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11.02.2022 14:46 Відповісти
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11.02.2022 13:50 Відповісти
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11.02.2022 13:51 Відповісти
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11.02.2022 13:58 Відповісти
Это лучшее ( договорились опять договариваться), что мог оттуда Ермак привезти.
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11.02.2022 14:09 Відповісти
як можна що небудь стверджувати і при цьому ж демонструвати що ти першим не віриш у цю галіматню, а може це через те що цей пан добре обізнаний як все насправді має бути і то дуже скоро.
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11.02.2022 14:55 Відповісти
Ермак, будешь теперь чаще обмениваться досвідом скільки ручек, олівців, та друкарського паперу закуповують для президентських канцелярій?
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11.02.2022 15:31 Відповісти
Сподіваюсь, після чергового героїчного "розблокування" процесу, ВРУкраїни не буде ще раз терміново щось скасовувати або змінювати Конституцію на догоду руSSо-фашистів?!!
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11.02.2022 15:45 Відповісти
 
 