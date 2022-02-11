Роботу Нормандського формату розблоковано, зустрічі відбуватимуться частіше, - Єрмак

На зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки" у Берліні було досягнуто домовленостей щодо активізації роботи ТКГ.

Про це заявив глава Офісу Президент Андрій Єрмак під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади у Харкові, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми можемо говорити, що процес роботи Нормандського формату розблоковано, він триває. Я думаю, що ці зустрічі відбуватимуться у частому режимі", - наголосив він.

За його словами, всі сторони 10 лютого заявили про прихильність режиму припинення вогню.

"Було досягнуто домовленостей про активізацію роботи у Тристоронній контактній групі. Ви знаєте, що вона, на жаль, останнім часом не давала жодних результатів. Ми сподіваємося, що вона перейде до таких важливих гуманітарних питань, як обмін полоненими та відкриття КПВВ", - додав Єрмак.

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