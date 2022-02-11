Україна має отримати певні гарантії безпеки, - Єрмак
Говорити про гарантії безпеки України треба сьогодні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив на брифінгу за підсумками переговорів радників лідерів "нормандського формату" в Берліні в ніч із четверга на п'ятницю керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Треба говорити про гарантії безпеки України сьогодні. Без припинення війни в Україні не може бути системи європейської безпеки", - заявив Єрмак.
"І, безумовно, сьогодні енергетична безпека України є частиною загальної безпеки. Ми розглядаємо "Північний потік-2" як частину цієї енергетичної безпеки. Україна має отримати певні гарантії. Ми віримо, що наші партнери виконають свої зобов'язання, і Україна отримає гарантії не лише економічної, а й загальної безпеки", - наголосив він.
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Зеленая плесень по сравнению с ним шантрапа
Так кажуть, коли говорять, про якісь компроміси "Ми мов згодні зробити ось це, але нам потрібні гарантії", натомість ніхто не каже "нам потрібні гарантії" просто на ровному місті! Ну питають у вас "Дай мені гарантії"... а ти такий "Якого лішого, я повинен давати якісь гарантії?! Що мені с того?!"
Все це говорить, що ці вилупки, готові на якісь компроміси і все що їм потрібно, щоб із зовні пролунали слова, що нам дають якісь гарантії (а-ля Будапештський меморандум), щоб було що впарити лохам, мов ніякої зради нема!
Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит, предатели уже обо всем договорились…
Аль Капоне
Ви там, с...ка, збираєтесь дорослішати, придурки?
Цей лапоть використовує ту саму риторику, що і запорєбрикові лапті.
Гарантія безпеки для України - вступ в НАТО. Всі інші папірці можна використати в тій же вбиральні, що і Будапештський меморандум.
Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:
поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;
утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;
утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;
проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Почитай, рашотроллик, кто не выполнил условия Будапешта.
гарантія безпеки від США,Англії,Росії,Китаю,Шотландії для України -це продовження окупації її території
поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;
утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;- як вони виконані по відношенню до України і її народу,з 2014 року???
Зобов'язання
Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:
поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;
утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;
утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;
проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Они из государственного бюджета от своего имени будут телефончики ******** раздавать для гарантии выбора их на 2-й срок
ГАРАНТИЙ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!!! Берегите себя!!!!
Украина уже получила гарантии в Будапеште и потому часть ракетпросто бесплатно отдала раше , а часть уничтожила .
И ГДЕ КРЫМ ? А кто вернёт 15000 жизней ?
Так или иначе, а ценный свиток в деле МН17 Цемах поехал в Россию, а потом домой в Снежное. И, по странному стечению обстоятельств, через год - снова с участием Ермака - в результате «слива» «вагнеровской» спецоперации Украина упустила еще двух вероятных свидетелей сбивания малазийского «Боинга» - Дениса Харитонова и Сергея Щербакова»
шансів жодних нема, не було і не буде.
omg))))
Яким же це кретином треба бути, щоби марити про "повернення Пороха" )))
Дурню! 73%, що проголосували ПРОТИ Бариги (а не за Блазня),
на наступних виборах проголосують
за кого завгодно,
але тільки не за того, хто вже був президентом,
кого вже добре знають як сволоту
і проти кого активно голосували на попередніх виборах.
Його повноваження делеговані йому прездентом.
Він у Блазня виконує ту ж ролю, що і Мертветчук при Баризі.
ой-я-ні-магу....
"два магнітафона. двє кінокамєри... куртка замшевая...двє.."(с))))))
*****, когда же этот трандец закончится? Тот, кто по Конституции отвечает за внешнюю политику засунул язык в ОПУ, а завхоз ОПЫ делает внешнеполитические выводы...
Приматы, уроды, кого вы понавыбирали?
И стоит рядом с таким же "украинцем" КОзаком.
Доборолась Україна до самого краю...
Но он не имеет доступа к разведданным, согласно Закона о разведке п12.
Так что их слил кто то другой, кого погнали из органов!
треба ж гарантії...
Андруша..,ти ж не Україна, i далеко не Україна...
мо ліпше...Тибет? Ти вже там усіх знаєш. фєнєчєк накупив... або Вухань... чудове місто (там базар великий, МАФів якихось купа... і ваще...)
ну це... не хвакт...