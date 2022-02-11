Украина должна получить определенные гарантии безопасности, - Ермак

Говорить о гарантиях безопасности Украины нужно сегодня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил на брифинге по итогам переговоров советников лидеров "нормандского формата" в Берлине в ночь с четверга на пятницу руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Нужно говорить о гарантиях безопасности Украины сегодня. Без прекращения войны в Украине не может быть системы европейской безопасности", – заявил Ермак.

"И, безусловно, сегодня энергетическая безопасность Украины является частью общей безопасности. Мы рассматриваем "Северный поток-2" как часть этой энергетической безопасности. Украина должна получить определенные гарантии. Мы верим, что наши партнеры выполнят свои обязательства и Украина получит гарантии не только экономической, но и общей безопасности", - подчеркнул он.

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