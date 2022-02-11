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Украина должна получить определенные гарантии безопасности, - Ермак

Украина должна получить определенные гарантии безопасности, - Ермак

Говорить о гарантиях безопасности Украины нужно сегодня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил на брифинге по итогам переговоров советников лидеров "нормандского формата" в Берлине в ночь с четверга на пятницу руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Нужно говорить о гарантиях безопасности Украины сегодня. Без прекращения войны в Украине не может быть системы европейской безопасности", – заявил Ермак.

"И, безусловно, сегодня энергетическая безопасность Украины является частью общей безопасности. Мы рассматриваем "Северный поток-2" как часть этой энергетической безопасности. Украина должна получить определенные гарантии. Мы верим, что наши партнеры выполнят свои обязательства и Украина получит гарантии не только экономической, но и общей безопасности", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советники лидеров стран нормандской четверки выступили за режим прекращения огня и подтвердили продолжение переговоров, - Ермак

Автор: 

безопасность (1099) Европа (1828) Ермак Андрей (1253) Офис Президента (1793)


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Топ комментарии
+57
Єдині гарантії безпеки -ЗСУ та рішучість англо-саксів. Все інше від лукавого.
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11.02.2022 08:12
+56
Найкращя гарантія безпеки для України буде коли ця свиня заслана разом з віслючком безмозглим опиняться за гратами.
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11.02.2022 08:10
+50
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11.02.2022 08:22
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Правила форума Совет форумчан
Найкращя гарантія безпеки для України буде коли ця свиня заслана разом з віслючком безмозглим опиняться за гратами.
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11.02.2022 08:10 Ответить
І чим це допоможе?
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11.02.2022 08:16 Ответить
Меньше вреда будут наносить Украине
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11.02.2022 09:40 Ответить
Кіля ти? Гібридний українець?
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11.02.2022 09:43 Ответить
Тобі вже нічого не допоможе.
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11.02.2022 09:56 Ответить
Не долго ждать, эта свинья Порошенко скоро будет за решеткой.
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11.02.2022 09:19 Ответить
Порошенко был хорошим переговорщиком и дипломатом.
Зеленая плесень по сравнению с ним шантрапа
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11.02.2022 09:43 Ответить
Зе, просто сраный карлик!!!
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11.02.2022 17:02 Ответить
Зазвичай, людина мала б стидатися того, що вона ідіот, а не писати про це в коментах
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11.02.2022 10:00 Ответить
Не дочекаєтесь зерашистіки - скоріше вашого зевіслючка посадють після закінчення терміну його циркової вистави!
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11.02.2022 10:15 Ответить
Не обижайте свиней , он похож на громадного пацюка🐀👿
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11.02.2022 11:58 Ответить
Фашисты не доплачивают? Приходится на цензоре добирать?
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11.02.2022 13:16 Ответить
Значит берешь российский битум, гребешь деньги из бюджета в неизвестно куда и получаешь гарантии безпеки уже сегодня. В чем, собственно, проблема? Можно еще шефира отправить с гастролями по Золотому кольцу(с обязательным посещением Ростова). И все, все в безпеці.
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11.02.2022 08:10 Ответить
Єдині гарантії безпеки -ЗСУ та рішучість англо-саксів. Все інше від лукавого.
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11.02.2022 08:12 Ответить
Деякі гарантіі у нас уже є :Джавелін,Байрактар,Нлав,і т.д . ,деякі ще в дорозі.А справа завгоспа - вчасно памперси нелоху міняти.
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11.02.2022 09:23 Ответить
Ви краще спитайте "Україна має отримати певні гарантії безпеки" у випадку чого???
Так кажуть, коли говорять, про якісь компроміси "Ми мов згодні зробити ось це, але нам потрібні гарантії", натомість ніхто не каже "нам потрібні гарантії" просто на ровному місті! Ну питають у вас "Дай мені гарантії"... а ти такий "Якого лішого, я повинен давати якісь гарантії?! Що мені с того?!"
Все це говорить, що ці вилупки, готові на якісь компроміси і все що їм потрібно, щоб із зовні пролунали слова, що нам дають якісь гарантії (а-ля Будапештський меморандум), щоб було що впарити лохам, мов ніякої зради нема!
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11.02.2022 10:02 Ответить
Кацапи так кажуть - "нам нужни гарантії", нічого не пропонуючи
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11.02.2022 14:18 Ответить
Ми ж не цапи, нам надурняк нічого не дадуть В нес нема ядерної палиці, щоб нею розмахувати
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11.02.2022 14:57 Ответить
Єрмак уже зрадив. Йому вже знадобилися гарантії безпеки.
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11.02.2022 08:21 Ответить
єрмілці не позаздриш, кремлівські хазяї підганяють, з іншого боку повертатися в країну з "гарантіями" від ху.йла дуже страшно, можна по трапу не зійти а скотится, на "сходці" перетирав з Кізяком як кремлівські "хотелки" розтягнути в часі. це добре, значить в країни ще є час до літа укріпитися.
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11.02.2022 10:04 Ответить

Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит, предатели уже обо всем договорились…

Аль Капоне
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11.02.2022 18:02 Ответить
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11.02.2022 08:22 Ответить
Зазирни Козаку в очі - вони, ті гарантії, всі там.

Ви там, с...ка, збираєтесь дорослішати, придурки?
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11.02.2022 08:22 Ответить
гарантии для кого? для ваших семей? не удивлюсь если ополченка со спиногрызами уже проветривает лондонские квартиры, агрохимия, коля котлета расчехлили свои американские паспорта, ну и другие такие же защитники упаковали чемоданы
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11.02.2022 08:31 Ответить
Десь хтось недавно теж говорив, що хоче гарантій безпеки. Хто ж то був? А, точно…
Цей лапоть використовує ту саму риторику, що і запорєбрикові лапті.

Гарантія безпеки для України - вступ в НАТО. Всі інші папірці можна використати в тій же вбиральні, що і Будапештський меморандум.
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11.02.2022 08:35 Ответить
Ермак просит гарантии для себя лично.
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11.02.2022 08:39 Ответить
А ось тут цей засланий казачок спалився.
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11.02.2022 19:31 Ответить
уже были гарантии, результат война
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11.02.2022 08:44 Ответить
О!!! И ***** тоже гарантий хочет. Походу у Ермака методичка та же.
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11.02.2022 08:45 Ответить
Ні слова не сказав про Будапештський меморандум, прямо як з москви йому заборонили про це згадувати.
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11.02.2022 08:49 Ответить
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11.02.2022 08:54 Ответить
Ідіот, маємо те, що маємо.
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11.02.2022 09:06 Ответить
Маємо те, що наголосували смотрители дебильного сериала про галабородьку
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11.02.2022 09:46 Ответить
гарантія безпеки від США,Англії,Росії,Китаю,Шотландії для України -це продовження окупації її території
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11.02.2022 08:57 Ответить
Почем за высер, рашотроллик?
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11.02.2022 16:40 Ответить
у Тебе в голові не розум а "в,,сер". Після Будапештських гарантій , котрі надавали Україні ці країни ,рашист "ви,,,ся" на них і окупував 7% української території, і не виключена можливість,що ще окупує.ПТН-ПНХ
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12.02.2022 15:47 Ответить
Зобов'язання
Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:

поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;
утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;
утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;
проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Почитай, рашотроллик, кто не выполнил условия Будапешта.
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12.02.2022 16:17 Ответить
"""домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози """"- 3 2014 року Україна є жертвою рашистської агресії, так (домагаються ПІДПИСАНТИ "негайних" дії з боку Ради Бепеки ООН,що рашисту сподобалося, і він задумав ,можливо ,ще якусь частину України окупувати.?Не варто вигороджувати тих,хто обіцяв безпеку Україні і її народу ,і в кінцевому результаті згодилися на рашистську окупацію України?Так де виконнаня зобовязання підписантів?
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12.02.2022 16:42 Ответить
Тогда обьясни вот этот свойи высер:



гарантія безпеки від США,Англії,Росії,Китаю,Шотландії для України -це продовження окупації її території
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12.02.2022 16:53 Ответить
ні ,це Ти давай свої "г,,,новброси" пояснюй-Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:

поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;
утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;- як вони виконані по відношенню до України і її народу,з 2014 року???
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12.02.2022 16:58 Ответить
Ты тупой или прикидываешься?

Зобов'язання
Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:

поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;
утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;
утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;
проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
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12.02.2022 17:04 Ответить
Нам уже давали гарантии безопасности, они до одного места.
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11.02.2022 08:59 Ответить
Дерьмак, а ты у гниды Козака спросил насчёт гарантий? Или он тебе только на Ростов их дал?
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11.02.2022 09:00 Ответить
А в центре двое друзей - оманских переговорщиков
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11.02.2022 09:54 Ответить
Уже бес палева. Последний козирь ФСБ кинула. Ермака менять будут.
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11.02.2022 19:34 Ответить
Ты шо *******? У тебя есть Будапештский меморандум, какие "гарантии", какие гарантии *****, заложники как в древние времена или новая бумажка?
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11.02.2022 09:05 Ответить
Це зрадник. Якщо тобі до сих пір це не зрозуміло то мені тебе шкода.
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11.02.2022 19:36 Ответить
І всі лайки дебілів цензора ти зібрав.
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11.02.2022 19:37 Ответить
Себя пожалей - ты все воспринимаешь слишком буквально
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12.02.2022 14:31 Ответить
Д"Єрмак! Повернешся в Київ - не виїжджай з аеропорту а сядь коло вікна і поспостерігай Там кожен день "гарантії" десятками тон з "Боїнгів" вивантажують!!!
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11.02.2022 09:08 Ответить
Баран, тебе будапештского меморандума мало? Поставки вооружений ВСУ это лучшая гарантия!!! 👍
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11.02.2022 09:19 Ответить
Гарантія безпеки - міцна, надійна і ******* армія в Україні. Це та гарантія, якою ви ні дня не займались!
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11.02.2022 09:19 Ответить
Зюзе с Ермаком не до гарантий безпеки для Украиины.
Они из государственного бюджета от своего имени будут телефончики ******** раздавать для гарантии выбора их на 2-й срок
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11.02.2022 09:50 Ответить
С Россией нет гарантий!!! Они хотят уничтожить!!!! И у них много Новичка!!!!
ГАРАНТИЙ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!!! Берегите себя!!!!
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11.02.2022 09:25 Ответить
Ермак - дурак ( рифма)

Украина уже получила гарантии в Будапеште и потому часть ракетпросто бесплатно отдала раше , а часть уничтожила .
И ГДЕ КРЫМ ? А кто вернёт 15000 жизней ?
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11.02.2022 09:34 Ответить
Певно, хлопець сидить на українській газовій трубі, а до ПП-2 йому присмоктатись не дадуть - там увсе вже поділено до нього.
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11.02.2022 09:36 Ответить
Щоб кнопки від "єрмака" не потрапляли під дупи в ОП-і. Мабуть ідеться про такі ґарантії
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11.02.2022 09:41 Ответить
ориентировочно в июле 2019 получил от россиян взятку, которая вычисляется в десятках миллионов долларов - за отстаивание интересов РФ в Украине, в том числе - и в вопросе обмена Цемах», - рассказал сотрудник австралийских спецслужб на условиях анонимности
Так или иначе, а ценный свиток в деле МН17 Цемах поехал в Россию, а потом домой в Снежное. И, по странному стечению обстоятельств, через год - снова с участием Ермака - в результате «слива» «вагнеровской» спецоперации Украина упустила еще двух вероятных свидетелей сбивания малазийского «Боинга» - Дениса Харитонова и Сергея Щербакова»
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11.02.2022 09:47 Ответить
Та це ж вже було! Кравчук уже подписал гарантии, отказавшись от ЯО
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11.02.2022 09:49 Ответить
надеюсь у Ермака есть понимание что у него есть шанс попасть в элиту мировой политики, а не в элиту московских прихвостней, при решении вопроса в интересах Украины, а значит и Великобритании и США и Японии и Франции и Польши ( при подъеме экономики Украины, центр принятия решений в Европе сместиться на восток, это тоже нужно понимать)
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11.02.2022 09:51 Ответить
хаха... у Андруші потолок збити бабок)))) і фсьо...
шансів жодних нема, не було і не буде.
omg))))
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11.02.2022 17:34 Ответить
Также Андрей Ермак руководил компанией ООО «Медийная группа Европейского партнерства» в то время, как ее совладельцем был Рахамим Эмануилов. Но Рахамим Эмануилов - не просто россиянин. Он является советником председателя Совета Федерации - верхней палаты российского парламента, часть членов которой назначает президент РФ Владимир Путин
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11.02.2022 09:51 Ответить
Этот перец -личный советник Нарышкина и одновременно личный друг Алиева, тоже из горских евреев
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11.02.2022 17:40 Ответить
Украина уже получала Очень Очень однозначные и определенные гарантии по Будапештскому меморандуму, Большому договору с РФ, соглашениями с НАТО и ЕС. Но это как оказалось ни чего не значит для РФ- Кремля - Путина. ( у остальных это вызвало " глубокую озабоченность" и в лучшем случае оказание запоздалой помощи ( что бы сохранить собственное лицо)
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11.02.2022 10:12 Ответить
завкарандашами не може вести перемовини.......це прерогатива М З С зокрема міністра
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11.02.2022 10:20 Ответить
Хто такий Єрмак? Це один із злочинів Членограя - незаконне наділення високими владними повноваженнями людини без доступу до державної таємниці.
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11.02.2022 10:36 Ответить
Спроси у Кравчука и Кучмы, куда они спрятали эту «гарантию безопасности», за которую они получили бабло сдавая ядерное оружие. Вот так продаётся суверенитет страны - даже Пакистан это знает, что с такими соседями нужен потенциал. А здесь жадность превыше всего -продается совесть, страна и население
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11.02.2022 10:52 Ответить
все продается, кроме первого пункта. Ее нет и никогда не будет.
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11.02.2022 17:42 Ответить
Кто-то когда-то обьяснит этому завхозу, что 3,14здеть от имени государства не входит в его должностные обязанности? По идее это должен бы сделать сам **********, причем с указанием на дверь, но бубочка помоему плохо понимает и свои должностные, зам руководителя офиса президента по запиливанию видосиков и общению с прессой он у нас.....
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11.02.2022 11:26 Ответить
Мабудь саме для своєї безпеки ця розжиріла свиня прикпила собі квартирку у центрі Лондона в той час коли справжні патріоти гинуть на фронті.
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11.02.2022 12:10 Ответить
Од кого ти дебіл гарантій чекаєш, херло квартально-зелене?
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11.02.2022 12:21 Ответить
Будапештский меморандум забыли
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11.02.2022 12:37 Ответить
почему Ермак не читает Будапештский меморандум - там все уже давали
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11.02.2022 12:38 Ответить
ИДИОТ! Что, нужна еще одна ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА (очередной "Будепештский меморандум"). Только сильная АРМИЯ (и решимость людей защищать УКраины с оружием в руках) может остановить агрессора и оккупанта. А еще нужно выйти и договоров о нераспространении ЯО и ХО, и денонсировать несколько Женевских конвенций (о военнопленых и защите гражданского населения, ибо ВРАГ - это ВРАГ и неважно с оружие в руках или за станком на предприятии - он все равно поддерживает войну и несет за нее ответсвеность)!
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11.02.2022 12:44 Ответить
Після повернення Пороха цю мразоту треба заарештувати одразу і допитувати з "прстрастієм"
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11.02.2022 13:25 Ответить
"Повернення Пороха" ггггг

Яким же це кретином треба бути, щоби марити про "повернення Пороха" )))

Дурню! 73%, що проголосували ПРОТИ Бариги (а не за Блазня),
на наступних виборах проголосують
за кого завгодно,
але тільки не за того, хто вже був президентом,
кого вже добре знають як сволоту
і проти кого активно голосували на попередніх виборах.
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11.02.2022 19:08 Ответить
То цой факт, що кількість КРЕТИНІВ, на кшталт тебе, в Україні зашкалює, нажаль-факт. Як і100 років тому, доречі, українці своїми руками передали владу тим, хто їх, врешті решт, і нищив - жидам-камуністам. Повірили, що ті приведуть їх в рай "всєобщєга благоденствія". В нашому випадку діючі особи ті ж самі -жиди, тільки жиди- блазні, які скориставшись споконвічним бажанням "прастогонарода" до отримання халяви пообіцяли йому "паскарєє закончіть вайну",. І такі бовдури, як ти повірили їм. Зараз БІЛЬШІСТЬ з цих 40% кусають лікті, але пізно, блазень- на троні. І воно мо й нічого, переобрали б з часом, але у нас - ВІЙНА. А воно - "гімнокомандувач вєрховний". І це - реальна небезпека для країни, але тобі, тупий довбо....****, цього не зрозуміти, бо замість мізків - лайно.І цього вже не змінити, нажаль. Гигикай і далі, вибл....ядку, але пам'ятай, прийдуть і за тобою згодом.
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13.02.2022 08:35 Ответить
А перемога цього разу буде за нами - українцями, а не за жидами. Бо Україна- понад усе.
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13.02.2022 09:26 Ответить
Довго і в деталях доводити до відома зільоного кловуна, щоб сцявся і стався з півроку-рік і тільки потім притягувати до суду за держзраду, образу народу УКРАЇНИ,перевищення повноважень....etc, etc .
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11.02.2022 13:31 Ответить
Обьясните мне, пожалуйста, что такое Ермак, и почему он решает вопросы от имени Украины? Кто за него голосовал, кто его выбирал?
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11.02.2022 13:57 Ответить
Він 0 ніхто.
Його повноваження делеговані йому прездентом.
Він у Блазня виконує ту ж ролю, що і Мертветчук при Баризі.
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11.02.2022 19:10 Ответить
Зелёную плесень ну ничего не берет может хлоркой попробовать
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11.02.2022 14:11 Ответить
Ермаку нужны гарантии безопасности. Он сейчас страну сольёт, а кто предоставит гарантии безопасности после этой операции ?
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11.02.2022 14:27 Ответить
вофка-хуйло вимагав гарантії... тераз Андруша вимага)))) ні разу не палєво...
ой-я-ні-магу....
"два магнітафона. двє кінокамєри... куртка замшевая...двє.."(с))))))
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11.02.2022 17:44 Ответить
"Треба говорити про гарантії безпеки України сьогодні. Без припинення війни в Україні не може бути системи європейської безпеки", - заявив Єрмак.
*****, когда же этот трандец закончится? Тот, кто по Конституции отвечает за внешнюю политику засунул язык в ОПУ, а завхоз ОПЫ делает внешнеполитические выводы...
Приматы, уроды, кого вы понавыбирали?
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11.02.2022 14:42 Ответить
Дожились - человек, который слил Расее операцию наших разведчиков, о чем-то блеет от имени Украины
И стоит рядом с таким же "украинцем" КОзаком.

Доборолась Україна до самого краю...
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11.02.2022 15:54 Ответить
Ермак, чтобы слить информацию, должен иметь к ней доступ, как минимум.
Но он не имеет доступа к разведданным, согласно Закона о разведке п12.
Так что их слил кто то другой, кого погнали из органов!
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11.02.2022 17:02 Ответить
а можно получить просто безопастность? а гарантии пусть себе оставят...
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11.02.2022 15:08 Ответить
Безпека Украины -это полноценное членство в Нато!..и ничего более!!!...а вся эта оставшаяся кацаская и прокацапская пи..жь- сравни Будапешстскому меморандуму!!!, за ценой шматка туалетной бумаги с патретом вовы пу на ней !...
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11.02.2022 15:50 Ответить
В мене були такі гарантії, які в багатьох українців, коли президентом був справжній Президент - Порошенко…
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11.02.2022 16:49 Ответить
МЫ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ГАРАНТИИ. ОНИ ПРОПИСАНЫ В БУДАПЕШТСКОМ МЕМОРАНДУМЕ! ПОЭТОМУ ВЕРИТЬ "ГАРАНТАМ" НЕЛЬЗЯ!
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11.02.2022 17:24 Ответить
тільки но the apartments сі прикупив у city.. зібрав, зберіг, щоб у вищу лігу...
треба ж гарантії...
Андруша..,ти ж не Україна, i далеко не Україна...
мо ліпше...Тибет? Ти вже там усіх знаєш. фєнєчєк накупив... або Вухань... чудове місто (там базар великий, МАФів якихось купа... і ваще...)
ну це... не хвакт...
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11.02.2022 17:29 Ответить
Андрюша решил что все пройдет по старому, но что то сломалось в их, на Банковой, часовом механизме .
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11.02.2022 17:47 Ответить
Свинорылый сам понял что сказал? "Если пациент жив - значит он не умер. Если пациент мертв - значит он умер...". ПИНОКИО Ермак часть третья - твою мать. Это его надоумел речь толкнуть Арлекин.
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11.02.2022 17:56 Ответить
 
 