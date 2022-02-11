Наслідки для невакцинованих вагітних: дослідження виявили підвищення ризику мертвонародження
Дослідження, проведені вченими в різних країнах, дійшли єдиного висновку: COVID-19 може проникати в плаценту і руйнувати її. Що в підсумку призводить до мертвонародження у інфікованих жінок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти.ICTV".
Дослідники з 12 країн, включаючи США, проаналізували плаценту та аутопсійну тканину 64 мертвонароджених та чотирьох новонароджених, які померли незабаром після народження. Всі випадки стосувалися невакцинованих жінок, які перенесли COVID-19 під час вагітності.
"Дані зі звітів підтверджують, що пошкодження плаценти, а не інфекція плода, є ймовірною причиною багатьох мертвонароджень, пов’язаних з COVID-19, – зазначає патологоанатом з Медичної школи Файнберга Північно-Західного університету Джеффрі Гольдштейн.
За словами патологоанатома з Атланти Девіда Шварца, інші інфекції також можуть проникати в плаценту і викликати мертвонародження, як правило, заражаючи і пошкоджуючи плід. Свіжий приклад – вірус Зіка.
Він і його колеги хотіли дізнатися, чи так само відбувається з мертвонародженням у жінок з COVID-19. Але те, що вони виявили, було майже протилежним: це була інфікована і сильно зруйнована плацента.
Нормальна тканина плаценти здорового червонуватого відтінку і губчаста. Зразки, які вони досліджували, були жорсткими, з темними плямами мертвої тканини. У той час як інші інфекції можуть іноді пошкоджувати плаценту.
Шварц зазначив, що ніколи не бачив, щоб вони викликали таке постійне і велике руйнування.
Плацента – це орган, який формується і прикріплюється до матки під час вагітності. Він з’єднується з пуповиною, забезпечуючи кисень і харчування з кровотоку матері.
Вірус, ймовірно, досягає плаценти через кровотік, прикріплюючись до сприйнятливих клітин і викликаючи відкладення білка і незвичайну форму запалення, яке блокує кровотік і кисень. За словами дослідників, це призводить до загибелі тканини плаценти і задухи плода.
Звіт Центру з контролю та профілактики захворювань за листопад 2021 року показав, що серед вагітних жінок у США, інфікованих COVID-19, одні з 80 пологів закінчилися втратою плоду в будь-який час після 20 тижнів. Серед неінфікованих жінок ця пропорція становить 1 до 155.
У дослідженнях мертвонародження відбувалися в середньому в 30 тижнів, в той час як нормальна вагітність триває близько 40 тижнів.
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Медсестра бьет тревогу: резкое увеличение числа выкидышей среди привитых женщин
https://uncutnews.ch/krankenschwester-schlaegt-alarm-starker-anstieg-der-fehlgeburten-bei-frauen-die-geimpft-sind/
8 февраля 2022 г.
Медсестра, которая ранее работала в больнице Brigham and Women's Hospital в Бостоне, уволилась из-за требований иммунизации. В последний год, когда она там работала, она увидела так много женщин, страдающих от серьезных побочных эффектов вакцины, что все равно собиралась уйти.
Медсестра, пожелавшая остаться неназванной, наблюдала у многих привитых женщин проблемы с менструальным циклом и резкое увеличение числа выкидышей, в том числе во втором и третьем триместрах. Не говоря уже о росте заболеваемости раком.
Медсестра, проработавшая в этой профессии 14 лет, заявила на The Stew Peters Show, что у она никогда не наблюдала такого количества выкидышей, как сейчас. На вопрос, видела ли она, сколько людей умерло от вакцины от Covid, она ответила: «Да, определенно».
Она добавила, что в фазе отрицания находятся почти все, и врачи, и пациенты. Никто не хочет верить, что это могло быть из-за вакцины.
Медсестра уволилась в октябре прошлого года вместе с несколькими единомышленниками. К августу персонал больницы должен будет пройти обязательную бустерную вакцинацию. Тогда, по всей вероятности, кто-то еще уйдет.
Она также подчеркнула, что коронавирусный кризис - это сфабрикованный кризис. По ее словам, все направлено на то, чтобы люди получили как можно больше вакцин.
«Это полное безумие», - ответил ведущий Стью Питерс.
https://uc.od.ua/columns/1533/1234925 Именно по этой причине, для распространения и инфильтрации, российских нарративов и пропаганды, гибридные информационные диверсанты используют, нельзя сказать, что новые методы, но обусловленные необходимостью приспосабливаться. Данный метод заключается в том, что в украинское медиапространство инфильтрируются новости, публикуемые некими иностранными ресурсами, с подачей, что это "независимый" и "непредвзятый", а значит "заслуживающий доверие", взгляд западной прессы, на события в Украине. Например, через второсортный швейцарский сайт UncutNews, на котором публикуются в основном теории заговоров, фейки про западные вакцины (прекрасно понятно чьего авторства) и даже интервью спикера МИД РФ Марии Захаровой, был осуществлён вброс о том, что Виктор Медведчук своим обращением к президенту Владимиру Зеленскому, по поводу военных биолабораторий США в Украине, спровоцировал некий скандал.
https://meridian.allenpress.com/aplm/article/doi/10.5858/arpa.2022-0029-SA/477699/Placental-Tissue-Destruction-and-Insufficiency Placental Tissue Destruction and Insufficiency from COVID-19 Causes Stillbirth and Neonatal Death from Hypoxic-Ischemic Injury: A Study of 68 Cases with SARS-CoV-2 Placentitis from 12 Countries
Austria Coronavirus Cases:
2,217,585
Deaths:
14,337
Летальность ковида в Австрии 14337*100/2217585=0,65%
Ukraine Coronavirus Cases:
4,462,970
Deaths:
102,403
Летальность ковида в Украине 102403*100/4462970=2,30%
Що за непрофесіоналізм ?? Навіщо публікувати цю маячню ?!
"ковид проникает в плаценту, поэтому надо вакцинироваться"
ЧТОБЫ ЧТО?!
Дослідження, проведені вченими в різних країнах, дійшли єдиного висновку: COVID-19 може проникати в плаценту і руйнувати її. Що в підсумку призводить до мертвонародження у інфікованих жінок.
Як інформує , про це повідомляють "https://health.fakty.com.ua/ua/napulsi/naslidky-dlya-nevakczynovanyh-vagitnyh-covid-19-podvoyuye-ryzyky-mertvonarodzhennya/ Факти.ICTV ".
Дослідники з 12 країн, включаючи США, проаналізували плаценту та аутопсійну тканину 64 мертвонароджених та чотирьох новонароджених, які померли незабаром після народження. Всі випадки стосувалися невакцинованих жінок, які перенесли COVID-19 під час вагітності. Джерело:
Снова лапша на уши!!!
ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ!!!
Дослідники з 12 країн, включаючи США, проаналізували плаценту та аутопсійну тканину 64 мертвонароджених та чотирьох новонароджених, які померли незабаром після народження. Всі випадки стосувалися невакцинованих жінок, які перенесли COVID-19 під час вагітності. Джерело:
А Ляшко на повному серйозі тріщить про абсолютно безпечну "вакцинку" для вагітних.
А щодо мертвонароджених дітей і викиднів у вколотих жінок, то інфа є. Люди знають.
Тільки "борці" та "поплічники" не дозволяють її оприлюднювати.
Перехворіти вагітним жінкам завжди було небезпечно. Починаючи від грипу. Наслідки для діток були.
А насправді
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html COVID-19 vaccination is recommended for people who are pregnant, breastfeeding, trying to get pregnant now, or might become pregnant in the future.