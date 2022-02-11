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Новини Коронавірус і карантин
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Наслідки для невакцинованих вагітних: дослідження виявили підвищення ризику мертвонародження

Наслідки для невакцинованих вагітних: дослідження виявили підвищення ризику мертвонародження

Дослідження, проведені вченими в різних країнах, дійшли єдиного висновку: COVID-19 може проникати в плаценту і руйнувати її. Що в підсумку призводить до мертвонародження у інфікованих жінок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти.ICTV".

Дослідники з 12 країн, включаючи США, проаналізували плаценту та аутопсійну тканину 64 мертвонароджених та чотирьох новонароджених, які померли незабаром після народження. Всі випадки стосувалися невакцинованих жінок, які перенесли COVID-19 під час вагітності.

"Дані зі звітів підтверджують, що пошкодження плаценти, а не інфекція плода, є ймовірною причиною багатьох мертвонароджень, пов’язаних з COVID-19, – зазначає патологоанатом з Медичної школи Файнберга Північно-Західного університету Джеффрі Гольдштейн.

За словами патологоанатома з Атланти Девіда Шварца, інші інфекції також можуть проникати в плаценту і викликати мертвонародження, як правило, заражаючи і пошкоджуючи плід. Свіжий приклад – вірус Зіка.

Він і його колеги хотіли дізнатися, чи так само відбувається з мертвонародженням у жінок з COVID-19. Але те, що вони виявили, було майже протилежним: це була інфікована і сильно зруйнована плацента.

Нормальна тканина плаценти здорового червонуватого відтінку і губчаста. Зразки, які вони досліджували, були жорсткими, з темними плямами мертвої тканини. У той час як інші інфекції можуть іноді пошкоджувати плаценту.

Шварц зазначив, що ніколи не бачив, щоб вони викликали таке постійне і велике руйнування.

Плацента – це орган, який формується і прикріплюється до матки під час вагітності. Він з’єднується з пуповиною, забезпечуючи кисень і харчування з кровотоку матері.

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Вірус, ймовірно, досягає плаценти через кровотік, прикріплюючись до сприйнятливих клітин і викликаючи відкладення білка і незвичайну форму запалення, яке блокує кровотік і кисень. За словами дослідників, це призводить до загибелі тканини плаценти і задухи плода.

Звіт Центру з контролю та профілактики захворювань за листопад 2021 року показав, що серед вагітних жінок у США, інфікованих COVID-19, одні з 80 пологів закінчилися втратою плоду в будь-який час після 20 тижнів. Серед неінфікованих жінок ця пропорція становить 1 до 155.

У дослідженнях мертвонародження відбувалися в середньому в 30 тижнів, в той час як нормальна вагітність триває близько 40 тижнів.

вагітність (70) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Точно по Орэлу: ложь - это правда. А то, что самом деле, можно прочесть здесь:

Медсестра бьет тревогу: резкое увеличение числа выкидышей среди привитых женщин

https://uncutnews.ch/krankenschwester-schlaegt-alarm-starker-anstieg-der-fehlgeburten-bei-frauen-die-geimpft-sind/

8 февраля 2022 г.

Медсестра, которая ранее работала в больнице Brigham and Women's Hospital в Бостоне, уволилась из-за требований иммунизации. В последний год, когда она там работала, она увидела так много женщин, страдающих от серьезных побочных эффектов вакцины, что все равно собиралась уйти.

Медсестра, пожелавшая остаться неназванной, наблюдала у многих привитых женщин проблемы с менструальным циклом и резкое увеличение числа выкидышей, в том числе во втором и третьем триместрах. Не говоря уже о росте заболеваемости раком.

Медсестра, проработавшая в этой профессии 14 лет, заявила на The Stew Peters Show, что у она никогда не наблюдала такого количества выкидышей, как сейчас. На вопрос, видела ли она, сколько людей умерло от вакцины от Covid, она ответила: «Да, определенно».

Она добавила, что в фазе отрицания находятся почти все, и врачи, и пациенты. Никто не хочет верить, что это могло быть из-за вакцины.

Медсестра уволилась в октябре прошлого года вместе с несколькими единомышленниками. К августу персонал больницы должен будет пройти обязательную бустерную вакцинацию. Тогда, по всей вероятности, кто-то еще уйдет.

Она также подчеркнула, что коронавирусный кризис - это сфабрикованный кризис. По ее словам, все направлено на то, чтобы люди получили как можно больше вакцин.

«Это полное безумие», - ответил ведущий Стью Питерс.
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11.02.2022 14:57
+4
В следующей серии ужастиков смотрите о том как у не вакцинированных мужиков яйца отваливаются...😀
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11.02.2022 15:14
+3
Ты считаешь что информация Фактов ICTV ..без указания первоисточника заслуживает большего доверия...и ей нужно верить??😀
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11.02.2022 15:18
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11.02.2022 14:48 Відповісти
Точно по Орэлу: ложь - это правда. А то, что самом деле, можно прочесть здесь:

Медсестра бьет тревогу: резкое увеличение числа выкидышей среди привитых женщин

https://uncutnews.ch/krankenschwester-schlaegt-alarm-starker-anstieg-der-fehlgeburten-bei-frauen-die-geimpft-sind/

8 февраля 2022 г.

Медсестра, которая ранее работала в больнице Brigham and Women's Hospital в Бостоне, уволилась из-за требований иммунизации. В последний год, когда она там работала, она увидела так много женщин, страдающих от серьезных побочных эффектов вакцины, что все равно собиралась уйти.

Медсестра, пожелавшая остаться неназванной, наблюдала у многих привитых женщин проблемы с менструальным циклом и резкое увеличение числа выкидышей, в том числе во втором и третьем триместрах. Не говоря уже о росте заболеваемости раком.

Медсестра, проработавшая в этой профессии 14 лет, заявила на The Stew Peters Show, что у она никогда не наблюдала такого количества выкидышей, как сейчас. На вопрос, видела ли она, сколько людей умерло от вакцины от Covid, она ответила: «Да, определенно».

Она добавила, что в фазе отрицания находятся почти все, и врачи, и пациенты. Никто не хочет верить, что это могло быть из-за вакцины.

Медсестра уволилась в октябре прошлого года вместе с несколькими единомышленниками. К августу персонал больницы должен будет пройти обязательную бустерную вакцинацию. Тогда, по всей вероятности, кто-то еще уйдет.

Она также подчеркнула, что коронавирусный кризис - это сфабрикованный кризис. По ее словам, все направлено на то, чтобы люди получили как можно больше вакцин.

«Это полное безумие», - ответил ведущий Стью Питерс.
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11.02.2022 14:57 Відповісти
Знатную кацапскую помойку ты откопал.
https://uc.od.ua/columns/1533/1234925 Именно по этой причине, для распространения и инфильтрации, российских нарративов и пропаганды, гибридные информационные диверсанты используют, нельзя сказать, что новые методы, но обусловленные необходимостью приспосабливаться. Данный метод заключается в том, что в украинское медиапространство инфильтрируются новости, публикуемые некими иностранными ресурсами, с подачей, что это "независимый" и "непредвзятый", а значит "заслуживающий доверие", взгляд западной прессы, на события в Украине. Например, через второсортный швейцарский сайт UncutNews, на котором публикуются в основном теории заговоров, фейки про западные вакцины (прекрасно понятно чьего авторства) и даже интервью спикера МИД РФ Марии Захаровой, был осуществлён вброс о том, что Виктор Медведчук своим обращением к президенту Владимиру Зеленскому, по поводу военных биолабораторий США в Украине, спровоцировал некий скандал.
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11.02.2022 15:14 Відповісти
Ты считаешь что информация Фактов ICTV ..без указания первоисточника заслуживает большего доверия...и ей нужно верить??😀
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11.02.2022 15:18 Відповісти
Ты предлагаешь верить только тому сайту, который был замечен в антиукраинской пропаганде? Почему?
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11.02.2022 15:32 Відповісти
Я ничего не предлагаю...и ничему из всего этого бреда о ковиде не верю..
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11.02.2022 16:33 Відповісти
Ну да, это все затеяли рептилоиды с Нубиру, Билл Гейтс из Майкрософт и ГАДзилла из коллайдера...
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11.02.2022 16:41 Відповісти
Я верю обычным людям, а не министрам здравоохранения.
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11.02.2022 15:33 Відповісти
А я верю результатам научных наблюдений
https://meridian.allenpress.com/aplm/article/doi/10.5858/arpa.2022-0029-SA/477699/Placental-Tissue-Destruction-and-Insufficiency Placental Tissue Destruction and Insufficiency from COVID-19 Causes Stillbirth and Neonatal Death from Hypoxic-Ischemic Injury: A Study of 68 Cases with SARS-CoV-2 Placentitis from 12 Countries
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11.02.2022 15:40 Відповісти
Хотите как в Австрии, где непривитым грозит уголовная ответственность и 4 штрафа по 3400 евро в год? На улицах у них уже стоят патрули и проверяют прохожих. Скоро непривитых будут отправлять в концлагеря с надписью на воротах "Прививка освобождает"
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11.02.2022 15:39 Відповісти
Езжай в Северную Корею или в Туркменистан. Там официально ковида нет.
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11.02.2022 15:42 Відповісти
А может, это в Австрии не хотят, чтоб было как в Украине
Austria Coronavirus Cases:
2,217,585
Deaths:
14,337
Летальность ковида в Австрии 14337*100/2217585=0,65%
Ukraine Coronavirus Cases:
4,462,970
Deaths:
102,403
Летальность ковида в Украине 102403*100/4462970=2,30%
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11.02.2022 16:43 Відповісти
Ты пока коли третью бустерную и потом и четвертую. Не отвлекайся.
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11.02.2022 15:35 Відповісти
Бредятина. Как одна медсестра на основе личных впечатлений и выборке сугубо по своему учреждению может судить о чем то глобальном. Окккеей. Чел заходит в квартиру к соседям и видит там 5 черных кошек. Делает вывод что все кошки в мире черные. Квалификация медсестры это средняя школа плюс курсы. Идеальный авторитет для таких же неучей. Если коротко: кучка дебилов решило не вакцинироваться по каким то своим мифическим причинам и для отмашки сделали какой тупой вброс, который подхватили такие же дебилы. В то время когда профессура делает глобальные выборки, вскрытия, анализы.
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11.02.2022 15:20 Відповісти
В следующей серии ужастиков смотрите о том как у не вакцинированных мужиков яйца отваливаются...😀
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11.02.2022 15:14 Відповісти
Не перестаю удивляться Вашему жизненному опыту.
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11.02.2022 15:44 Відповісти
Які дослідження? З яких країн? Де їх можна прочитати ознайомитись?
Що за непрофесіоналізм ?? Навіщо публікувати цю маячню ?!
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11.02.2022 15:46 Відповісти
https://meridian.allenpress.com/aplm/article/doi/10.5858/arpa.2022-0029-SA/477699/Placental-Tissue-Destruction-and-Insufficiency Placental Tissue Destruction and Insufficiency from COVID-19 Causes Stillbirth and Neonatal Death from Hypoxic-Ischemic Injury: A Study of 68 Cases with SARS-CoV-2 Placentitis from 12 Countries
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11.02.2022 17:17 Відповісти
ахаха для дебилов сойдет
"ковид проникает в плаценту, поэтому надо вакцинироваться"
ЧТОБЫ ЧТО?!
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11.02.2022 16:10 Відповісти
Ниасилил?

Дослідження, проведені вченими в різних країнах, дійшли єдиного висновку: COVID-19 може проникати в плаценту і руйнувати її. Що в підсумку призводить до мертвонародження у інфікованих жінок.

Як інформує , про це повідомляють "https://health.fakty.com.ua/ua/napulsi/naslidky-dlya-nevakczynovanyh-vagitnyh-covid-19-podvoyuye-ryzyky-mertvonarodzhennya/ Факти.ICTV ".

Дослідники з 12 країн, включаючи США, проаналізували плаценту та аутопсійну тканину 64 мертвонароджених та чотирьох новонароджених, які померли незабаром після народження. Всі випадки стосувалися невакцинованих жінок, які перенесли COVID-19 під час вагітності. Джерело:
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11.02.2022 16:29 Відповісти
Антип61, Лучше бы было 69. Вы какой вакциной ширялись? АстраЗенека вызывает тромбоз сосудов головного мозга. Модерна-все, что связано с сердцем. Пфайзер-блокирует нейроны и передачу импульсов головного мозга.
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11.02.2022 19:56 Відповісти
Наслідки для невакцинованих вагітних: дослідження виявили підвищення ризику мертвонародження.
Снова лапша на уши!!!
ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ!!!
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11.02.2022 19:48 Відповісти
Повторяю для слабовидящих
Дослідники з 12 країн, включаючи США, проаналізували плаценту та аутопсійну тканину 64 мертвонароджених та чотирьох новонароджених, які померли незабаром після народження. Всі випадки стосувалися невакцинованих жінок, які перенесли COVID-19 під час вагітності. Джерело:
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11.02.2022 21:31 Відповісти
Коли я наводжу посилання на ОФІЦІЙНИЙ сайт модерни, де чорним на білому написано, що нема достатньо інформації про вплив "чарівної" бовтушки на вагітних, немовлят, які отримують грудне молоко вколотих жінок та на сам процес лактації, комент труть, а мене банять.

А Ляшко на повному серйозі тріщить про абсолютно безпечну "вакцинку" для вагітних.
А щодо мертвонароджених дітей і викиднів у вколотих жінок, то інфа є. Люди знають.
Тільки "борці" та "поплічники" не дозволяють її оприлюднювати.

Перехворіти вагітним жінкам завжди було небезпечно. Починаючи від грипу. Наслідки для діток були.
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11.02.2022 20:29 Відповісти
Одним з протипоказів до "вакцинації" є вагітність. В США наприклад. В нас знаю дівчат, які після уколів втартили плід. А уродам, які це пишуть на правду насрати. Гроші або заробити.
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11.02.2022 22:34 Відповісти
Те що Ви розповсюджуєте - просто один з елементів антиваксерської брехні.
А насправді
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html COVID-19 vaccination is recommended for people who are pregnant, breastfeeding, trying to get pregnant now, or might become pregnant in the future.
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12.02.2022 09:11 Відповісти
Чоловіче. Ви за гроші тут маячню та рекламу фарми розповсюджуєте? Вже всім зрозуміло, що так завана вакцина, є пустишкою. офіційні дані наприклад по Ізраілю подивіться. Рекорд смертей за тиждень, рекорд смертності за день 121 01 лютого 2022 року. опередній рекорд був в 2020 році меньше 100 людей. Всі тотально вколоті. Мабуть це також брехня? https://coronavirus.jhu.edu/region/israel
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12.02.2022 20:07 Відповісти
 
 