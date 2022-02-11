Євросоюз поки не планує евакуації своїх співробітників з України, - Стано

На тлі заклику Сполучених Штатів американцям виїжджати з України та уникати туди поїздок Європейський Союз не планує евакуації свого персоналу і продовжує діяльність у звичному режимі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявив речник Європейської комісії Петер Стано.

"Кожна країна має свої підстави й критерії, щоб ухвалити рішення про потребу в евакуації громадян і повідомити про це. Країни ЄС своєю чергою продовжують діяльність в Україні, як і раніше", - заявив Стано.

Речник ЄК додав, що відомство "дуже пильно стежить за розвитком ситуації" в Україні й продовжує планування на випадок "екстреної ситуації".

"Але ми продовжуємо діяти в Україні як зазвичай, як це було від початку кризи", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейці сприймуть вторгнення Росії в Україну як напад на європейський порядок безпеки, - опитування Європейської ради. ІНФОГРАФІКА