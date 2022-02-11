Зеленський обговорив із главою ОБСЄ Рау мирний процес на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів у Харкові зустріч із головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збіґневом Рау.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні у Харкові обговорив із чинним головою ОБСЕ, міністром закордонних справ Польщі Збіґневом Рау мирний процес та безпекову ситуацію. Очікуємо на активізацію роботи ТКГ та безперешкодне й цілковите виконання мандату СММ ОБСЕ для гарантування миру на українському Донбасі", - йдеться в повідомленні.

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