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Зеленський обговорив із главою ОБСЄ Рау мирний процес на Донбасі

Зеленський обговорив із главою ОБСЄ Рау мирний процес на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів у Харкові зустріч із головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збіґневом Рау.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні у Харкові обговорив із чинним головою ОБСЕ, міністром закордонних справ Польщі Збіґневом Рау мирний процес та безпекову ситуацію. Очікуємо на активізацію роботи ТКГ та безперешкодне й цілковите виконання мандату СММ ОБСЕ для гарантування миру на українському Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський доручив головам деяких ОДА доукомплектувати сили територіальної оборони за 2 тижні

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Зеленський (23659) Харків (5556) Рау Збіґнев (105)


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