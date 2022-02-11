Агресія Росії може поставити під загрозу стабільність в індо-тихоокеанському регіоні, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що агресивні дії РФ щодо України можуть підштовхнути інші країни до здійснення військової агресії в інших регіонах світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Блінкен зазначив, що дозвіл РФ на подальше вторгнення в Україну матиме набагато масштабніші наслідки та може підштовхнути інші країни, такі як Китай, до вчинення військової агресії.

За його словами, Москва наразі кидає виклик принципам, згідно з якими "одна країна не може просто змінювати кордони іншої застосовуючи силу" або "диктувати іншій країні її вибір, її політику, з ким вона об'єднуватиметься".

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"Якщо ми дозволимо безкарно заперечувати ці принципи, навіть якщо це відбувається на півсвіту далі - в Європі, це матиме наслідки і тут (в індо-тихоокеанському регіоні - ред.)", - сказав Блінкен.