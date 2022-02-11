Агресія Росії може поставити під загрозу стабільність в індо-тихоокеанському регіоні, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що агресивні дії РФ щодо України можуть підштовхнути інші країни до здійснення військової агресії в інших регіонах світу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Блінкен зазначив, що дозвіл РФ на подальше вторгнення в Україну матиме набагато масштабніші наслідки та може підштовхнути інші країни, такі як Китай, до вчинення військової агресії.
За його словами, Москва наразі кидає виклик принципам, згідно з якими "одна країна не може просто змінювати кордони іншої застосовуючи силу" або "диктувати іншій країні її вибір, її політику, з ким вона об'єднуватиметься".
"Якщо ми дозволимо безкарно заперечувати ці принципи, навіть якщо це відбувається на півсвіту далі - в Європі, це матиме наслідки і тут (в індо-тихоокеанському регіоні - ред.)", - сказав Блінкен.
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Захист суверенітету України та безпеки Європи - чудова нагода показати надійність американського партнерства на ділі та мотивувати ЄС інвестувати ресурс і увагу в оборону та безпеку.
Єднання демократій непросте. Вони багато в чому різні. Плюралізм - невід'ємна ознака демократичного світу. Проте воно відбувається. І для України важливо цьому сприяти.
Однак, чим більше наша впевненість у підтримці від клубу демократій, тим більші сумніви у надійності Банкової. Бо отримавши поразку в місії роз'єднання західного світу та залякуванні, Кремль змінить тактику. І симпатії Банкової до устоїв Кремля та корупція - наше слабке місце. Зараз ця барикада - важливий громадський пріоритет.
- незалежного прокурора САП призначили;
- прозорий конкурс з відбору керівника НАБУ провели;
- судову та антимонопольну реформи здійснили;
- ОАСК ліквідовали;
- політичні переслідування припинили.
Це перелік того, що ми маємо змусити зробити владу, щоб укріпити слабкий фланг. І звичайно підзвітність. Ми маємо знати, що відбувається, тримати руку на пульсі і патрулювати червоні лінії. - https://gazeta.ua/blog/56557/kreml-prorahuvavsya-i-zminit-taktiku-mayemo-ukripiti-nashe-slabke-misce
Бо, як кажуть, ворон ворону ока не виклює
Нового російського вторгнення в Україну американці, звісно, не хочуть із моральних міркувань.
Але практично вони виграють і в цьому випадку (не дай бог, звісно).
Путіну залишається лише тягнути час та судомно шукати інші ходи.
Однак ця справа безглузда - їх просто немає.
https://gazeta.ua/blog/56560/putin-potrapiv-u-cugcvang-kozhen-nastupnij-jogo-hid-tilki-zmicnyuye-poziciyi-ssa