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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Агресія Росії може поставити під загрозу стабільність в індо-тихоокеанському регіоні, - Блінкен

Агресія Росії може поставити під загрозу стабільність в індо-тихоокеанському регіоні, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що агресивні дії РФ щодо України можуть підштовхнути інші країни до здійснення військової агресії в інших регіонах світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Блінкен зазначив, що дозвіл РФ на подальше вторгнення в Україну матиме набагато масштабніші наслідки та може підштовхнути інші країни, такі як Китай, до вчинення військової агресії.

За його словами, Москва наразі кидає виклик принципам, згідно з якими "одна країна не може просто змінювати кордони іншої застосовуючи силу" або "диктувати іншій країні її вибір, її політику, з ким вона об'єднуватиметься".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може вторгнутись до України в будь-який момент, навіть під час Олімпіади-2022, - Блінкен

"Якщо ми дозволимо безкарно заперечувати ці принципи, навіть якщо це відбувається на півсвіту далі - в Європі, це матиме наслідки і тут (в індо-тихоокеанському регіоні - ред.)", - сказав Блінкен.

росія (64895) США (22455) Блінкен (1156)


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Топ коментарі
+5
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11.02.2022 18:15
+4
За Украиной последует Тайвань, если кризис закончится победой Пуйла. И США это понимают.
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11.02.2022 18:20
+3
В КИТАЙСКОГО ТОТАЛИТАРНОГО РЕЖИМА УЖЕ ТЕКУТ СЛЮНИ НА ТАЙВАНЬ !
ЖДУТ ПОКА ПУЙЛО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ...
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11.02.2022 18:15
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11.02.2022 18:15 Відповісти
Ну почему они такой подлый народец , вернее сброд ?
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11.02.2022 18:15 Відповісти
В КИТАЙСКОГО ТОТАЛИТАРНОГО РЕЖИМА УЖЕ ТЕКУТ СЛЮНИ НА ТАЙВАНЬ !
ЖДУТ ПОКА ПУЙЛО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ...
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11.02.2022 18:15 Відповісти
За Украиной последует Тайвань, если кризис закончится победой Пуйла. И США это понимают.
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11.02.2022 18:20 Відповісти
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11.02.2022 18:25 Відповісти
Американцям на порозі загострення їх відносин з Китаєм демонстрація в Європі та світі лідерства - must do. Як і перетворення Європи на самодостатнього безпекового гравця.
Захист суверенітету України та безпеки Європи - чудова нагода показати надійність американського партнерства на ділі та мотивувати ЄС інвестувати ресурс і увагу в оборону та безпеку.

Єднання демократій непросте. Вони багато в чому різні. Плюралізм - невід'ємна ознака демократичного світу. Проте воно відбувається. І для України важливо цьому сприяти.

Однак, чим більше наша впевненість у підтримці від клубу демократій, тим більші сумніви у надійності Банкової. Бо отримавши поразку в місії роз'єднання західного світу та залякуванні, Кремль змінить тактику. І симпатії Банкової до устоїв Кремля та корупція - наше слабке місце. Зараз ця барикада - важливий громадський пріоритет.
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11.02.2022 18:41 Відповісти
А значить, ми маємо тиснути на владу, щоб:

- незалежного прокурора САП призначили;

- прозорий конкурс з відбору керівника НАБУ провели;

- судову та антимонопольну реформи здійснили;

- ОАСК ліквідовали;

- політичні переслідування припинили.

Це перелік того, що ми маємо змусити зробити владу, щоб укріпити слабкий фланг. І звичайно підзвітність. Ми маємо знати, що відбувається, тримати руку на пульсі і патрулювати червоні лінії. - https://gazeta.ua/blog/56557/kreml-prorahuvavsya-i-zminit-taktiku-mayemo-ukripiti-nashe-slabke-misce
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11.02.2022 18:41 Відповісти
А ще краще змінити цю злочинну владу і демократично, за новою прозорою і справедливою виборчою системою обрати справжніх представників інтнресів всього суспільства. А тоді вже проводити реформи.
Бо, як кажуть, ворон ворону ока не виклює
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11.02.2022 19:32 Відповісти
https://pedalpower.de/news/341178
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11.02.2022 18:26 Відповісти
Путін програє, а США виграють у будь-якому випадку - буде відкрита широкомасштабна війна Росії проти України чи ні.
Нового російського вторгнення в Україну американці, звісно, ​​не хочуть із моральних міркувань.
Але практично вони виграють і в цьому випадку (не дай бог, звісно).
Путіну залишається лише тягнути час та судомно шукати інші ходи.
Однак ця справа безглузда - їх просто немає.
https://gazeta.ua/blog/56560/putin-potrapiv-u-cugcvang-kozhen-nastupnij-jogo-hid-tilki-zmicnyuye-poziciyi-ssa
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11.02.2022 18:28 Відповісти
Еще и Иран будет иметь прекрасный повод допилить Бомбу.
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11.02.2022 18:28 Відповісти
Ну запад показал свою слабость в 2014, а заодно все увидели цену всяких меморандумов и к чему приводит политика отказа от ЯО и нейтральность. Все сделали выводы и будут действовать согласно новой с 2014 парагдиме
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11.02.2022 18:31 Відповісти
так вони про цеж і мріють.... вони хочуть воювати . лізуть на рожон навмисно.... якось путін говорив давно, що війна буде обов"язково і вони до неї готуються.. ось це і настав цей час видно...а як воно складеться то зараз все покаже сітуація...вони миру не хочуть...вони прагнуть війни...закодовані на війну....((
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11.02.2022 18:53 Відповісти
 
 