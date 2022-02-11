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Підстав евакуювати документацію державних органів немає, - Данілов

Підстав евакуювати документацію державних органів немає, - Данілов

На сьогодні немає підстав для будь-якого переміщення документів державних органів у зв'язку із можливим вторгненням РФ.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив на брифінгу за підсумками виїзного засідання РНБО у Харкові, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній день немає підстав, щоб вивозити зараз, евакуювати документи, про які ви говорите. Якщо такі підстави будуть, відповідні органи, відповідні структури відразу ж працюватимуть у відповідному напрямку", - сказав Данилов.

Він зазначив, що всі держустанови працюють відповідно до регламентів, розроблених на випадок різних варіантів розвитку подій.

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"Кожна установа знає, що йому робити у разі "А", у випадку "В", у випадку "С". Усі розуміють, як їм рухатися. На сьогоднішній день ніхто нікуди не рухається. Тому що підстав для цих процесів на сьогоднішній день, на 11 лютого 2022 року, ми не бачимо", - сказав Данилов.

Автор: 

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Тогда что это было у Венедиктовой? Недержание?
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11.02.2022 19:46 Відповісти
мабуть дєрьмак пообіцяв *****, що документи будуть на місці
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11.02.2022 19:46 Відповісти
Саме тому прокуратура вивезла особові справи співробітників ГПУ до Львова.
Нічого не відбувається, не дивіться вверх. дивіться у низ, ближче до землі.
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11.02.2022 19:50 Відповісти
Головне -гроші в офшори вспіть вивести!
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11.02.2022 21:10 Відповісти
а нашо? всe ж в дiю запхали.
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11.02.2022 22:00 Відповісти
 
 