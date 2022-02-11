Підстав евакуювати документацію державних органів немає, - Данілов

На сьогодні немає підстав для будь-якого переміщення документів державних органів у зв'язку із можливим вторгненням РФ.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив на брифінгу за підсумками виїзного засідання РНБО у Харкові, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній день немає підстав, щоб вивозити зараз, евакуювати документи, про які ви говорите. Якщо такі підстави будуть, відповідні органи, відповідні структури відразу ж працюватимуть у відповідному напрямку", - сказав Данилов.

Він зазначив, що всі держустанови працюють відповідно до регламентів, розроблених на випадок різних варіантів розвитку подій.

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"Кожна установа знає, що йому робити у разі "А", у випадку "В", у випадку "С". Усі розуміють, як їм рухатися. На сьогоднішній день ніхто нікуди не рухається. Тому що підстав для цих процесів на сьогоднішній день, на 11 лютого 2022 року, ми не бачимо", - сказав Данилов.