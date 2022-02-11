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Наступне засідання РНБО буде виїзним, - Данілов

Наступне засідання РНБО буде виїзним, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що наступне засідання РНБО буде виїзним. За його словами, президент України Володимир Зеленський доручив проводити зустрічі не лише у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Данілов заявив на брифінгу. 

"Президент доручив, що наступне засідання також буде виїзне. Президент запропонував, щоб засідання РНБО проводилося не лише у Києві", - заявив Данилов.

При цьому він додав, що засідання РНБО проводитимуть у регіонах, щоб спільно у місцевій владі працювати над питаннями.

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Автор: 

Данілов (1259) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+3
Да похер, мені їхатьнема куди, тут моя земля і моя рідня, зубами рвати буду сволоту козломорду! Слава Україні!
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11.02.2022 20:20
+1
у Варшаві? Чи у Лісабоні?
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11.02.2022 19:54
+1
в Ростові.
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11.02.2022 19:57
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Якщо воно буде раніше того, як зеля здать Україну.
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11.02.2022 19:51 Відповісти
И место выезда заранее не анонсируйте.
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11.02.2022 19:52 Відповісти
у Варшаві? Чи у Лісабоні?
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11.02.2022 19:54 Відповісти
в Ростові.
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11.02.2022 19:57 Відповісти
В Омані. там тепло і шаурма є...
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11.02.2022 23:08 Відповісти
Прощальная гастроль ?
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11.02.2022 20:13 Відповісти
Швейцарія? Не?
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11.02.2022 20:18 Відповісти
Да похер, мені їхатьнема куди, тут моя земля і моя рідня, зубами рвати буду сволоту козломорду! Слава Україні!
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11.02.2022 20:20 Відповісти
А навіщо трати кошти на поїздки такі рішення як Ви приймаєте можете прийняти й в Києві.
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11.02.2022 20:21 Відповісти
 
 