Наступне засідання РНБО буде виїзним, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що наступне засідання РНБО буде виїзним. За його словами, президент України Володимир Зеленський доручив проводити зустрічі не лише у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Данілов заявив на брифінгу.

"Президент доручив, що наступне засідання також буде виїзне. Президент запропонував, щоб засідання РНБО проводилося не лише у Києві", - заявив Данилов.

При цьому він додав, що засідання РНБО проводитимуть у регіонах, щоб спільно у місцевій владі працювати над питаннями.

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