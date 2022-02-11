УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7872 відвідувача онлайн
Новини Війна
953 5

Австрія рекомендує громадянам утриматись від несуттєвих поїздок до України

Австрія рекомендує громадянам утриматись від несуттєвих поїздок до України

МЗС Австрії рекомендує громадян країни утриматися від поїздок до України без нагальної необхідності.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт австрійського МЗС.

"У зв’язку з напруженістю, спричиненою переміщенням російських військ на кордоні з Україною, наразі не рекомендуються поїздки до України без нагальної необхідності", - йдеться у повідомленні.

Австрійців закликають підходити до планування будь-яких подорожей до України з особливою обережністю.

Усім австрійцям, які зараз перебувають в Україні, рекомендовано зареєструватися на сайті МЗС Австрії та "уважно стежити за розвитком ситуації в ЗМІ".

Також читайте: Росія може спробувати повалити українську владу, - Столтенберг

Автор: 

Австрія (958)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
11.02.2022 20:06 Відповісти
Съездил Ермак на переговоры.... теперь весь мир блокаду нам объявил
показати весь коментар
11.02.2022 20:06 Відповісти
Израиль эвакуирует семьи дипломатов из Украины. Шо-то, таки, будет.
Или я правильно не понял.
показати весь коментар
11.02.2022 20:06 Відповісти
Вот я жду, когда Кабо-Верде будет рекомендовать своим гражданам уехать из Украины, тогда и в правду, ВОЗДУХ БУДЕТ ЧИСТЫМ!
показати весь коментар
11.02.2022 20:09 Відповісти
 
 