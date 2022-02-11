Австрія рекомендує громадянам утриматись від несуттєвих поїздок до України
МЗС Австрії рекомендує громадян країни утриматися від поїздок до України без нагальної необхідності.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт австрійського МЗС.
"У зв’язку з напруженістю, спричиненою переміщенням російських військ на кордоні з Україною, наразі не рекомендуються поїздки до України без нагальної необхідності", - йдеться у повідомленні.
Австрійців закликають підходити до планування будь-яких подорожей до України з особливою обережністю.
Усім австрійцям, які зараз перебувають в Україні, рекомендовано зареєструватися на сайті МЗС Австрії та "уважно стежити за розвитком ситуації в ЗМІ".
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Или я правильно не понял.