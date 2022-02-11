Росія може спробувати повалити українську владу, - Столтенберг

Ризик військового вторгнення Росію в Україну залишається реальним. Окрім прямої військової інтервенції, Росія може спробувати повалити владу в Києві, здійснити гібридні та кібератаки та інші підривні дії.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське радіо".

"Зберігається ризик повномасштабного вторгнення, але також є ризик інших агресивних дій будь-якого типу, включаючи спроби повалити владу в Києві, гібридні та кібернетичні атаки та багато інших видів агресії з боку Росії. У цьому немає визначеності, але відомо, що військове нарощування триває. Ми бачили погрожуючу риторику з російської сторони, і ми знаємо, що багато офіцерів російської розвідки вже діють в Україні. Ми маємо приклади використання Росією сили проти України в минулому", – заявив Столтенберг.

Він зауважив, що ця комбінація військового нарощування, войовничої риторики та фактів використання російських сил проти сусідів у минулому – все це є приводом для серйозного занепокоєння.

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"Ми маємо бути пильними та готовими реагувати, якщо вони знову використають силу проти України", – додав Столтенберг.

За його словами, наразі нема ознак зменшення напруги на кордонах України.

"Ризики є реальними. Ми бачимо, що військове нарощування (Росії. – Ред.) в Україні та навколо неї триває. Ризик нового збройного конфлікту в Європі зберігається. Кількість російських військ зростає, а час на попередження (про атаку. – Ред.) зменшується. Водночас у нас немає жодної визначеності (щодо намірів Росії). Ми продовжуємо спроби контакту з Росією, щоб переконати їх провести деескалацію та залучитися, в дусі доброї волі, до політичного діалогу з НАТО та із союзниками по НАТО", – сказав керівник Альянсу.

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