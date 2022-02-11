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Новини Війна
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Росія може спробувати повалити українську владу, - Столтенберг

Росія може спробувати повалити українську владу, - Столтенберг

Ризик військового вторгнення Росію в Україну залишається реальним. Окрім прямої військової інтервенції, Росія може спробувати повалити владу в Києві, здійснити гібридні та кібератаки та інші підривні дії.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське радіо".

"Зберігається ризик повномасштабного вторгнення, але також є ризик інших агресивних дій будь-якого типу, включаючи спроби повалити владу в Києві, гібридні та кібернетичні атаки та багато інших видів агресії з боку Росії. У цьому немає визначеності, але відомо, що військове нарощування триває. Ми бачили погрожуючу риторику з російської сторони, і ми знаємо, що багато офіцерів російської розвідки вже діють в Україні. Ми маємо приклади використання Росією сили проти України в минулому", – заявив Столтенберг.

Він зауважив, що ця комбінація військового нарощування, войовничої риторики та фактів використання російських сил проти сусідів у минулому – все це є приводом для серйозного занепокоєння.

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"Ми маємо бути пильними та готовими реагувати, якщо вони знову використають силу проти України", – додав Столтенберг.

За його словами, наразі нема ознак зменшення напруги на кордонах України.

"Ризики є реальними. Ми бачимо, що військове нарощування (Росії. – Ред.) в Україні та навколо неї триває. Ризик нового збройного конфлікту в Європі зберігається. Кількість російських військ зростає, а час на попередження (про атаку. – Ред.) зменшується. Водночас у нас немає жодної визначеності (щодо намірів Росії). Ми продовжуємо спроби контакту з Росією, щоб переконати їх провести деескалацію та залучитися, в дусі доброї волі, до політичного діалогу з НАТО та із союзниками по НАТО", – сказав керівник Альянсу.

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Автор: 

росія (64895) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+23
а навіщо РФ валити владу Зелі разом із його офісом повним агентами ФСБ?
А якщо тоді влада в Україні опиниться в руках патріотичних українців?
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11.02.2022 19:59
+19
у 2019 Столтенберг все проспав..
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11.02.2022 20:01
+18
Не буде вона її валити, бо кращих кандидатур які там є, вона не знайде.
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11.02.2022 20:02
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Логично. Захват Крыма почему прошел так легко? После майдана в Киеве хаос, власть в ступоре... Так что, думаю, такой вариант хотят провести и сегодня. Я не говорю, что все митингующие будут агенты рашки, уверен, что многие из них будут патриотами. Но использовать вслепую их будут люди, являющиеся сотрудниками спецслужб врага.
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11.02.2022 23:01 Відповісти
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