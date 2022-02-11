Россия может попытаться свергнуть украинскую власть, - Столтенберг

Риск военного вторжения в Россию в Украину остается реальным. Кроме прямой военной интервенции, Россия может попытаться свергнуть власть в Киеве, совершить гибридные и кибератаки и другие подрывные действия.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"Сохраняется риск полномасштабного вторжения, но также есть риск других агрессивных действий любого типа, включая попытки свергнуть власть в Киеве, гибридные и кибернетические атаки и многие другие виды агрессии со стороны России. В этом нет определенности, но известно, что военное наращивание продолжается "Мы видели угрожающую риторику с российской стороны, и мы знаем, что многие офицеры российской разведки уже действуют в Украине. У нас есть примеры использования Россией силы против Украины в прошлом", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что эта комбинация военного наращивания, воинственной риторики и фактов использования российских сил против соседей в прошлом – все это повод для серьезного беспокойства.

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"Мы должны быть бдительны и готовы реагировать, если они снова используют силу против Украины", - добавил Столтенберг.

По его словам, нет признаков уменьшения напряжения на границах Украины.

"Риски реальны. Мы видим, что военное наращивание (России. – Ред.) в Украине и вокруг нее продолжается. Риск нового вооруженного конфликта в Европе сохраняется. Количество российских войск растет, а время на предупреждение (об атаке. – Ред.) уменьшается. В то же время у нас нет никакой определенности (по намерениям России). Мы продолжаем попытки контакта с Россией, чтобы убедить их провести деэскалацию и приобщиться, в духе доброй воли, к политическому диалогу с НАТО и с союзниками по НАТО", - сказал руководитель Альянса.