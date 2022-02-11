НАТО будет продолжать усиливать восточный фланг, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах НАТО продолжать укреплять восточный фланг.

"Мы продолжаем усиливать восточный фланг кораблями, самолетами, войсками. В случае необходимости мы готовы быстро предпринять дальнейшее усиление", - сказал генсек в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы также оцениваем возможность более длительного присутствия сил на восточном фланге НАТО. Речь идет о боевых группах в Румынии, а также на юго-востоке Альянса", - добавил Столтенберг.

По его словам, эта тема будет подробнее обсуждаться на следующей неделе на встрече министров обороны стран НАТО, окончательное решение будет принято весной.

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