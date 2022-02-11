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НАТО будет продолжать усиливать восточный фланг, - Столтенберг

НАТО будет продолжать усиливать восточный фланг, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах НАТО продолжать укреплять восточный фланг.

"Мы продолжаем усиливать восточный фланг кораблями, самолетами, войсками. В случае необходимости мы готовы быстро предпринять дальнейшее усиление", - сказал генсек в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы также оцениваем возможность более длительного присутствия сил на восточном фланге НАТО. Речь идет о боевых группах в Румынии, а также на юго-востоке Альянса", - добавил Столтенберг.

По его словам, эта тема будет подробнее обсуждаться на следующей неделе на встрече министров обороны стран НАТО, окончательное решение будет принято весной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО изучает возможность размещения боевых групп в районе Черного моря, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (9934) Столтенберг (1619)


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Топ комментарии
+7
Нравіца нє нравіца-НАТА прібліжаєца...НАТО-респект...
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11.02.2022 13:44
+1
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11.02.2022 13:52
+1
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11.02.2022 14:47
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Нравіца нє нравіца-НАТА прібліжаєца...НАТО-респект...
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11.02.2022 13:44 Ответить
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11.02.2022 13:52 Ответить
С этого нужно было начинать !!! - Все операции по российским кошелькам Webmoney становятся недоступны с 11 февраля из-за отзыва лицензии у расчетного банка.
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11.02.2022 14:15 Ответить
Кацапы 2 часа назад перекрыли небо в районе Украинского Крыма...
Может еще спросите меня - Зачем мне Крым !? я отвечу тебе - нах пошел !!!
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11.02.2022 14:25 Ответить
Кацапия, как государство-террорист, должна быть исключена из ВСЕХ международных организаций, включая ООН.
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11.02.2022 14:16 Ответить
Вранье кацапское !!!! Вот Украина - Основатель !!! а росии тогда еще не было а был мифический ссср !!!
так что кацапчик - в сад !!!
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11.02.2022 14:27 Ответить
Это что бы Пукин не пошел за Прут, Сан.. А нам отведена роль изматывания противника и нанесения максимального урона, затраты сил и ресурсов на контроль над Украиной, после которых у Кремля на годы не будет ресурса двигаться дальше. За Прут и Сан.
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11.02.2022 14:47 Ответить
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11.02.2022 14:47 Ответить
 
 