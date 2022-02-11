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НАТО продовжуватиме зміцнювати східний фланг, - Столтенберг

НАТО продовжуватиме зміцнювати східний фланг, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про плани Альянсу продовжувати зміцнювати східний фланг.

"Ми продовжуємо посилювати східний фланг кораблями, літаками, військами. В разі необхідності ми готові швидко здійснити подальше посилення", - сказав генсек у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми також оцінюємо можливість більш тривалої присутності сил на східному фланзі НАТО. Йдеться про бойові групи в Румунії, а також на південному сході Альянсу", - додав Столтенберг.

За його словами, ця тема детальніше обговорюватиметься наступного тижня на зустрічі міністрів оборони країн НАТО, остаточне рішення буде ухвалено упродовж весни.

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Автор: 

НАТО (6395) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+7
Нравіца нє нравіца-НАТА прібліжаєца...НАТО-респект...
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11.02.2022 13:44
+1
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11.02.2022 13:52
+1
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11.02.2022 14:47
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Нравіца нє нравіца-НАТА прібліжаєца...НАТО-респект...
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11.02.2022 13:44 Відповісти
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11.02.2022 13:52 Відповісти
С этого нужно было начинать !!! - Все операции по российским кошелькам Webmoney становятся недоступны с 11 февраля из-за отзыва лицензии у расчетного банка.
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11.02.2022 14:15 Відповісти
Кацапы 2 часа назад перекрыли небо в районе Украинского Крыма...
Может еще спросите меня - Зачем мне Крым !? я отвечу тебе - нах пошел !!!
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11.02.2022 14:25 Відповісти
Кацапия, как государство-террорист, должна быть исключена из ВСЕХ международных организаций, включая ООН.
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11.02.2022 14:16 Відповісти
Вранье кацапское !!!! Вот Украина - Основатель !!! а росии тогда еще не было а был мифический ссср !!!
так что кацапчик - в сад !!!
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11.02.2022 14:27 Відповісти
Это что бы Пукин не пошел за Прут, Сан.. А нам отведена роль изматывания противника и нанесения максимального урона, затраты сил и ресурсов на контроль над Украиной, после которых у Кремля на годы не будет ресурса двигаться дальше. За Прут и Сан.
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11.02.2022 14:47 Відповісти
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11.02.2022 14:47 Відповісти
 
 