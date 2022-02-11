НАТО продовжуватиме зміцнювати східний фланг, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про плани Альянсу продовжувати зміцнювати східний фланг.

"Ми продовжуємо посилювати східний фланг кораблями, літаками, військами. В разі необхідності ми готові швидко здійснити подальше посилення", - сказав генсек у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми також оцінюємо можливість більш тривалої присутності сил на східному фланзі НАТО. Йдеться про бойові групи в Румунії, а також на південному сході Альянсу", - додав Столтенберг.

За його словами, ця тема детальніше обговорюватиметься наступного тижня на зустрічі міністрів оборони країн НАТО, остаточне рішення буде ухвалено упродовж весни.

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