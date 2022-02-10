США відправили до Польщі винищувачі F-15, щоб посилити східний фланг НАТО
Сполучені Штати направили до Польщі групу винищувачів F-15 Eagles для посилення колективної оборони НАТО.
Про це повідомило Командування ВПС США у Європі, Цензор.НЕТ з повідомленням на "Європейську правду".
"Додаткові винищувачі зміцнять боєздатність, а також стримування та оборону союзників, оскільки Росія продовжує нарощувати військову міць на території України та навколо неї", - йдеться у повідомленні.
Американські винищувачі F-15 Eagle, відправлені з британської авіабази Лоссимут у Шотландії, будуть взаємодіяти з польськими та данськими літаками F-16, які виконують патрулювання з литовською авіабазою в рамках місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії.
Літаки мають прибути на польську авіабазу неподалік Лодзя у четвер.
"Розгортання американських F-15 у Польщі підвищує можливості колективної оборони на східному фланзі НАТО та розширює місію з патрулювання повітряного простору, – сказав генерал Джефф Харрігіан, командувач ВПС США в Європі та Африці.
Нагадаємо, 6 лютого до Польщі прибули основні сили контингенту США для посилення східного флангу НАТО.
Як повідомлялося, НАТО розглядає можливість додаткового збільшення своєї військової присутності у країнах Балтії та Польщі у випадку, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.
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у вас на козлостане в том году поболее 30-ти упало,и ничо - бабы рожаютъ и фанерные заводишки коптятъ..
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