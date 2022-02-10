УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4433 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 040 22

США відправили до Польщі винищувачі F-15, щоб посилити східний фланг НАТО

США відправили до Польщі винищувачі F-15, щоб посилити східний фланг НАТО

Сполучені Штати направили до Польщі групу винищувачів F-15 Eagles для посилення колективної оборони НАТО.

Про це повідомило Командування ВПС США у Європі, Цензор.НЕТ з повідомленням на "Європейську правду".

"Додаткові винищувачі зміцнять боєздатність, а також стримування та оборону союзників, оскільки Росія продовжує нарощувати військову міць на території України та навколо неї", - йдеться у повідомленні.

Американські винищувачі F-15 Eagle, відправлені з британської авіабази Лоссимут у Шотландії, будуть взаємодіяти з польськими та данськими літаками F-16, які виконують патрулювання з литовською авіабазою в рамках місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії.

Літаки мають прибути на польську авіабазу неподалік Лодзя у четвер.

Також читайте: Черговий літак із групою американських десантників прибув до Польщі

"Розгортання американських F-15 у Польщі підвищує можливості колективної оборони на східному фланзі НАТО та розширює місію з патрулювання повітряного простору, – сказав генерал Джефф Харрігіан, командувач ВПС США в Європі та Африці.

Нагадаємо, 6 лютого до Польщі прибули основні сили контингенту США для посилення східного флангу НАТО.

Як повідомлялося, НАТО розглядає можливість додаткового збільшення своєї військової присутності у країнах Балтії та Польщі у випадку, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

Також читайте: Кулеба не розуміє, чому на Заході досі є захисники Путіна: Його ультиматуми - заряджений револьвер

Автор: 

НАТО (6392) Польща (8468) США (22395)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
В Кривом Рогу ДБР обнаружила хищений на 27 млрд гривен, это эскадрилья из 10 истребителей F-15.
показати весь коментар
10.02.2022 22:41
+13
та гони ты её,тоску-печаль !
у вас на козлостане в том году поболее 30-ти упало,и ничо - бабы рожаютъ и фанерные заводишки коптятъ..
показати весь коментар
10.02.2022 23:08
+10
молодці поляки головою думали..., а наші як завжди дупою от і маємо те що маємо так макарич...
показати весь коментар
10.02.2022 22:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Любимая буква у }{уйла F. С её помощью он быстрее попадёт в свой рай.
показати весь коментар
10.02.2022 22:33 Відповісти
молодці поляки головою думали..., а наші як завжди дупою от і маємо те що маємо так макарич...
показати весь коментар
10.02.2022 22:35 Відповісти
Га..дон Макарыч откинул нашу страну на десятки лет назад!Пора уже прямо об этом говорить!
показати весь коментар
11.02.2022 00:12 Відповісти
у вовы очко жим жим...
показати весь коментар
10.02.2022 22:38 Відповісти
Новейшее вооружение всё же не посылают. Возможно причина, что падают F-35 последнее время часто и как-то странно. Очередной такой инцидент где-нибудь в Польше или Литве был бы совсем неприятен.
показати весь коментар
10.02.2022 22:40 Відповісти
Та у тебя 🐷🐶 и не стоит, так что не упадет точно
показати весь коментар
10.02.2022 22:46 Відповісти
та гони ты её,тоску-печаль !
у вас на козлостане в том году поболее 30-ти упало,и ничо - бабы рожаютъ и фанерные заводишки коптятъ..
показати весь коментар
10.02.2022 23:08 Відповісти
Зато более 400 истребителей 5 поколения у США не падают, а ваш кацапский аналох 1(один) бо второй развалился на взлетной. У микро Дании и то 4 истребителя 5гопоколения, у малонаселенноц Норвегии 44, а у якобы второй армии мира 1 (один).
Небо за Данией вообшем)
показати весь коментар
11.02.2022 06:16 Відповісти
От якби США непобоялися і відправили військовий контингент в Україну! Щоб козломорді @бісрались остаточно!
показати весь коментар
10.02.2022 22:40 Відповісти
В Кривом Рогу ДБР обнаружила хищений на 27 млрд гривен, это эскадрилья из 10 истребителей F-15.
показати весь коментар
10.02.2022 22:41 Відповісти
Кріворожіє! ЗЄмлякі, однако...
показати весь коментар
10.02.2022 22:46 Відповісти
батьківщина "кварталу"- рулить
показати весь коментар
10.02.2022 23:05 Відповісти
Те же "кадры",того же криворогульского разлива, сейчас находятся и возле скарбниці держави...
показати весь коментар
11.02.2022 07:54 Відповісти
Сажать нужно на долго воров
показати весь коментар
11.02.2022 10:14 Відповісти
Норм
показати весь коментар
10.02.2022 22:42 Відповісти
Маю хату в передмісті Львова. Почуваю себе в НАТО
показати весь коментар
10.02.2022 22:48 Відповісти
Надешься на диване отлежаться? Будем еше подсрачами гнать шароватников на фронт Неньку захищати
показати весь коментар
11.02.2022 06:20 Відповісти
С женой как то останавливались в Шауляе (Литва). В той самой гостинице, которая по договру почти вся НАТОвскими лётчиками забита и где типа они так плохо себя вели, что местные им "вломили". Не знаю, кто и кому вломил, в отличие от рашкостана я себя в баре чувствовал комфортно. Утром получил несказанное удовольствие, когда распахнув на предпоследнем этаже шторы, увидел ПРЯМО перед собой НАТОвский F-??? (не знаю точно номер). И сейчас не понимаю, почему я до открытия штор ничего не слышал, на параде над Даугавой весьма громкий звук?! Как я понял, так они прикалывались над сослуживцами из гостиницы отдыхающими после смены. Но главное, увиденное сильно отличалось от аналоговнетов СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМа!
показати весь коментар
11.02.2022 01:51 Відповісти
PRAY to GOD! May these russians suddenly run from Ukrainian borders in terror!

Psalm 11 Bible NIV

2 For look, the wicked bend their bows; they set their arrows against the strings to shoot from the shadows at the upright in heart.6 On the wicked the Lord will rain fiery coals and burning sulfur;
a scorching wind will be their lot.7 For the Lord is righteous,He loves justice; the upright will see His face.
показати весь коментар
12.02.2022 07:25 Відповісти
 
 