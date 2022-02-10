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Новости Война
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США отправили в Польшу истребители F-15 для усиления восточного фланга НАТО

США отправили в Польшу истребители F-15 для усиления восточного фланга НАТО

Соединенные Штаты направили в Польшу группу истребителей F-15 Eagles для усиления коллективной обороны НАТО.

Об этом сообщило Командование ВВС США в Европе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Дополнительные истребители укрепят боеготовность, а также сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать военную мощь на территории Украины и вокруг нее", - говорится в сообщении.

Американские истребители F-15 Eagle, отправленные с британской авиабазы Лоссимут в Шотландии, будут взаимодействовать с польскими и датскими самолетами F-16, которые выполняют патрулирование с литовской авиабазы в рамках миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

Самолеты должны прибыть на польскую авиабазу неподалеку от Лодзя в четверг.

Читайте также: Очередной самолет с группой американских десантников прибыл в Польшу

"Развертывание американских F-15 в Польше повышает возможности коллективной обороны на восточном фланге НАТО и расширяет миссию по патрулированию воздушного пространства, — сказал генерал Джефф Харригиан, командующий ВВС США в Европе и Африке.

Напомним, 6 февраля, в Польшу прибыли основные силы контингента США для усиления восточного фланга НАТО.

Как сообщалось, НАТО рассматривает возможность дополнительного увеличения своего военного присутствия в странах Балтии и Польши, если Россия покинет свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

Автор: 

НАТО (9931) Польша (8390) США (26313)


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Топ комментарии
+20
В Кривом Рогу ДБР обнаружила хищений на 27 млрд гривен, это эскадрилья из 10 истребителей F-15.
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10.02.2022 22:41
+13
та гони ты её,тоску-печаль !
у вас на козлостане в том году поболее 30-ти упало,и ничо - бабы рожаютъ и фанерные заводишки коптятъ..
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10.02.2022 23:08
+10
молодці поляки головою думали..., а наші як завжди дупою от і маємо те що маємо так макарич...
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10.02.2022 22:35
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Любимая буква у }{уйла F. С её помощью он быстрее попадёт в свой рай.
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10.02.2022 22:33 Ответить
молодці поляки головою думали..., а наші як завжди дупою от і маємо те що маємо так макарич...
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10.02.2022 22:35 Ответить
Га..дон Макарыч откинул нашу страну на десятки лет назад!Пора уже прямо об этом говорить!
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11.02.2022 00:12 Ответить
у вовы очко жим жим...
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10.02.2022 22:38 Ответить
Новейшее вооружение всё же не посылают. Возможно причина, что падают F-35 последнее время часто и как-то странно. Очередной такой инцидент где-нибудь в Польше или Литве был бы совсем неприятен.
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10.02.2022 22:40 Ответить
Та у тебя 🐷🐶 и не стоит, так что не упадет точно
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10.02.2022 22:46 Ответить
та гони ты её,тоску-печаль !
у вас на козлостане в том году поболее 30-ти упало,и ничо - бабы рожаютъ и фанерные заводишки коптятъ..
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10.02.2022 23:08 Ответить
Зато более 400 истребителей 5 поколения у США не падают, а ваш кацапский аналох 1(один) бо второй развалился на взлетной. У микро Дании и то 4 истребителя 5гопоколения, у малонаселенноц Норвегии 44, а у якобы второй армии мира 1 (один).
Небо за Данией вообшем)
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11.02.2022 06:16 Ответить
От якби США непобоялися і відправили військовий контингент в Україну! Щоб козломорді @бісрались остаточно!
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10.02.2022 22:40 Ответить
В Кривом Рогу ДБР обнаружила хищений на 27 млрд гривен, это эскадрилья из 10 истребителей F-15.
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10.02.2022 22:41 Ответить
Кріворожіє! ЗЄмлякі, однако...
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10.02.2022 22:46 Ответить
батьківщина "кварталу"- рулить
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10.02.2022 23:05 Ответить
Те же "кадры",того же криворогульского разлива, сейчас находятся и возле скарбниці держави...
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11.02.2022 07:54 Ответить
Сажать нужно на долго воров
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11.02.2022 10:14 Ответить
Норм
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10.02.2022 22:42 Ответить
Маю хату в передмісті Львова. Почуваю себе в НАТО
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10.02.2022 22:48 Ответить
Надешься на диване отлежаться? Будем еше подсрачами гнать шароватников на фронт Неньку захищати
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11.02.2022 06:20 Ответить
С женой как то останавливались в Шауляе (Литва). В той самой гостинице, которая по договру почти вся НАТОвскими лётчиками забита и где типа они так плохо себя вели, что местные им "вломили". Не знаю, кто и кому вломил, в отличие от рашкостана я себя в баре чувствовал комфортно. Утром получил несказанное удовольствие, когда распахнув на предпоследнем этаже шторы, увидел ПРЯМО перед собой НАТОвский F-??? (не знаю точно номер). И сейчас не понимаю, почему я до открытия штор ничего не слышал, на параде над Даугавой весьма громкий звук?! Как я понял, так они прикалывались над сослуживцами из гостиницы отдыхающими после смены. Но главное, увиденное сильно отличалось от аналоговнетов СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМа!
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11.02.2022 01:51 Ответить
PRAY to GOD! May these russians suddenly run from Ukrainian borders in terror!

Psalm 11 Bible NIV

2 For look, the wicked bend their bows; they set their arrows against the strings to shoot from the shadows at the upright in heart.6 On the wicked the Lord will rain fiery coals and burning sulfur;
a scorching wind will be their lot.7 For the Lord is righteous,He loves justice; the upright will see His face.
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12.02.2022 07:25 Ответить
 
 