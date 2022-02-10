США отправили в Польшу истребители F-15 для усиления восточного фланга НАТО
Соединенные Штаты направили в Польшу группу истребителей F-15 Eagles для усиления коллективной обороны НАТО.
Об этом сообщило Командование ВВС США в Европе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Дополнительные истребители укрепят боеготовность, а также сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать военную мощь на территории Украины и вокруг нее", - говорится в сообщении.
Американские истребители F-15 Eagle, отправленные с британской авиабазы Лоссимут в Шотландии, будут взаимодействовать с польскими и датскими самолетами F-16, которые выполняют патрулирование с литовской авиабазы в рамках миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.
Самолеты должны прибыть на польскую авиабазу неподалеку от Лодзя в четверг.
"Развертывание американских F-15 в Польше повышает возможности коллективной обороны на восточном фланге НАТО и расширяет миссию по патрулированию воздушного пространства, — сказал генерал Джефф Харригиан, командующий ВВС США в Европе и Африке.
Напомним, 6 февраля, в Польшу прибыли основные силы контингента США для усиления восточного фланга НАТО.
Как сообщалось, НАТО рассматривает возможность дополнительного увеличения своего военного присутствия в странах Балтии и Польши, если Россия покинет свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.
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у вас на козлостане в том году поболее 30-ти упало,и ничо - бабы рожаютъ и фанерные заводишки коптятъ..
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